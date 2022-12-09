https://sputniknews.com.tr/20221209/antibiyotiklerden-kanser-ilaclarina-bircok-ilac-bulunamiyor-firmalar-subat-zammini-bekliyor-1064368210.html

Antibiyotiklerden kanser ilaçlarına birçok ilaç bulunamıyor: 'Firmalar şubat zammını bekliyor'

Antibiyotiklerden kanser ilaçlarına birçok ilaç bulunamıyor: 'Firmalar şubat zammını bekliyor'

Her yıl aralık ayında başlayan ve şubat ayında yapılan zamlara kadar devam eden ilaç sıkıntısı bu yıl daha şiddetli şekilde görülüyor. 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T07:46+0300

2022-12-09T07:46+0300

2022-12-09T07:46+0300

ekonomi

türkiye

eczane

ilaç

ilaç sektörü

firma

maliyet

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Hürriyet'ten Buse Özel'in haberine göre, eczanelerde antibiyotik, ateş düşürücü ve tansiyon ilaçları bulunmuyor. İstanbul’da eczacılık yapan Zafer Kaplan, “Haftaya nöbetim var ve şimdiden strese girdim. ‘İlaç yok’ dediğimiz zaman çok gergin ortamlar ortaya çıkıyor” derken, sosyal medyada #ilaçyok etiketiyle birçok eczacı paylaşım yaparak sıkıntılarını dile getirdi.'Artık katlanılamaz boyutlara geldi'İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan ise konuya ilişkin şunları söyledi: 'Firmalar şu anki fiyatları yeterli bulmuyor ve piyasaya ilaç vermiyor'

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2022

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Sputnik Türkiye

türkiye, eczane, ilaç, ilaç sektörü, firma, maliyet