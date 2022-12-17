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https://sputniknews.com.tr/20221217/abd-stratejik-petrol-rezervi-icin-petrol-alimina-basliyor-1064688515.html
ABD, stratejik petrol rezervi için petrol alımına başlıyor
ABD, stratejik petrol rezervi için petrol alımına başlıyor
ABD yönetimi, stratejik petrol rezervi için şubat ayında 3 milyon varil petrol alacağını duyurdu. 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T00:44+0300
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ekonomi
abd
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alım
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Benzin fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için bu yıl stratejik petrol rezervinden ham petrol satışı gerçekleştiren ABD yönetimi, ham petrol alımına başlayacağını açıkladı.ABD Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şubat ayında teslim edilmek üzere 3 milyon varil ham petrolün alınacağı bildirildi.ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna krizinin ardından ABD'de hızla artan benzin fiyatları karşısında mart ayında, ülkenin stratejik petrol rezervinden toplamda 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti.Ülkenin rezervlerinden yapılan petrol satışlarıyla ABD'nin stratejik rezervindeki ham petrol oranı 1984'ten bu yana en düşük seviyeye inmiş ve enerji güvenliğine ilişkin endişeleri artırmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221214/abdde-stratejik-petrol-rezervleri-1984ten-bu-yana-en-aza-geriledi-1064599631.html
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abd, petrol, rezerv, alım, dolar
abd, petrol, rezerv, alım, dolar

ABD, stratejik petrol rezervi için petrol alımına başlıyor

00:44 17.12.2022
© REUTERS / Angus MordantABD'nin Teksas eyaletinde ham petrol çıkaran bir pompa
ABD'nin Teksas eyaletinde ham petrol çıkaran bir pompa - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2022
© REUTERS / Angus Mordant
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ABD yönetimi, stratejik petrol rezervi için şubat ayında 3 milyon varil petrol alacağını duyurdu.
Benzin fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için bu yıl stratejik petrol rezervinden ham petrol satışı gerçekleştiren ABD yönetimi, ham petrol alımına başlayacağını açıkladı.
ABD Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şubat ayında teslim edilmek üzere 3 milyon varil ham petrolün alınacağı bildirildi.
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna krizinin ardından ABD'de hızla artan benzin fiyatları karşısında mart ayında, ülkenin stratejik petrol rezervinden toplamda 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti.
Ülkenin rezervlerinden yapılan petrol satışlarıyla ABD'nin stratejik rezervindeki ham petrol oranı 1984'ten bu yana en düşük seviyeye inmiş ve enerji güvenliğine ilişkin endişeleri artırmıştı.
Petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
EKONOMİ
ABD’de stratejik petrol rezervleri 1984’ten bu yana en aza geriledi
14 Aralık, 22:39
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