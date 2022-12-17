https://sputniknews.com.tr/20221217/abd-stratejik-petrol-rezervi-icin-petrol-alimina-basliyor-1064688515.html
ABD, stratejik petrol rezervi için petrol alımına başlıyor
ABD, stratejik petrol rezervi için petrol alımına başlıyor
ABD yönetimi, stratejik petrol rezervi için şubat ayında 3 milyon varil petrol alacağını duyurdu. 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T00:44+0300
2022-12-17T00:44+0300
2022-12-17T00:44+0300
ekonomi
abd
petrol
rezerv
alım
dolar
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Benzin fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için bu yıl stratejik petrol rezervinden ham petrol satışı gerçekleştiren ABD yönetimi, ham petrol alımına başlayacağını açıkladı.ABD Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şubat ayında teslim edilmek üzere 3 milyon varil ham petrolün alınacağı bildirildi.ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna krizinin ardından ABD'de hızla artan benzin fiyatları karşısında mart ayında, ülkenin stratejik petrol rezervinden toplamda 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti.Ülkenin rezervlerinden yapılan petrol satışlarıyla ABD'nin stratejik rezervindeki ham petrol oranı 1984'ten bu yana en düşük seviyeye inmiş ve enerji güvenliğine ilişkin endişeleri artırmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221214/abdde-stratejik-petrol-rezervleri-1984ten-bu-yana-en-aza-geriledi-1064599631.html
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abd, petrol, rezerv, alım, dolar
abd, petrol, rezerv, alım, dolar
ABD, stratejik petrol rezervi için petrol alımına başlıyor
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ABD yönetimi, stratejik petrol rezervi için şubat ayında 3 milyon varil petrol alacağını duyurdu.
Benzin fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için bu yıl stratejik petrol rezervinden ham petrol satışı gerçekleştiren ABD yönetimi, ham petrol alımına başlayacağını açıkladı.
ABD Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şubat ayında teslim edilmek üzere 3 milyon varil ham petrolün alınacağı bildirildi.
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna krizinin ardından ABD'de hızla artan benzin fiyatları karşısında mart ayında, ülkenin stratejik petrol rezervinden toplamda 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti.
Ülkenin rezervlerinden yapılan petrol satışlarıyla ABD'nin stratejik rezervindeki ham petrol oranı 1984'ten bu yana en düşük seviyeye inmiş ve enerji güvenliğine ilişkin endişeleri artırmıştı.