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https://sputniknews.com.tr/20221214/abdde-stratejik-petrol-rezervleri-1984ten-bu-yana-en-aza-geriledi-1064599631.html
ABD’de stratejik petrol rezervleri 1984’ten bu yana en aza geriledi
ABD’de stratejik petrol rezervleri 1984’ten bu yana en aza geriledi
ABD Enerji Bakanlığı, ülkenin stratejik petrol rezervlerinin 1984’ten bu yana en düşük seviyeye gerilediğini belirtti. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T22:39+0300
2022-12-14T22:39+0300
ekonomi
petrol
abd
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ABD Enerji Bakanlığı Enerji Enformasyon İdaresi’nin haftalık raporunda, stratejik petrol rezervlerinin 4 milyon 700 bin varil düşerek 382 milyon 300 bin varile gerilediği ifade edildi.Böylelikle, rezervin 380 milyon 700 bin varil olarak gerçekleştiği 6 Ocak 1984 tarihinden bu yana en düşük seviyeye gerilenmiş oldu.
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petrol, abd
petrol, abd

ABD’de stratejik petrol rezervleri 1984’ten bu yana en aza geriledi

22:39 14.12.2022
© AFP 2022Petrol
Petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
© AFP 2022
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ABD Enerji Bakanlığı, ülkenin stratejik petrol rezervlerinin 1984’ten bu yana en düşük seviyeye gerilediğini belirtti.
ABD Enerji Bakanlığı Enerji Enformasyon İdaresi’nin haftalık raporunda, stratejik petrol rezervlerinin 4 milyon 700 bin varil düşerek 382 milyon 300 bin varile gerilediği ifade edildi.
Böylelikle, rezervin 380 milyon 700 bin varil olarak gerçekleştiği 6 Ocak 1984 tarihinden bu yana en düşük seviyeye gerilenmiş oldu.
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