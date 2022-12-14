https://sputniknews.com.tr/20221214/abdde-stratejik-petrol-rezervleri-1984ten-bu-yana-en-aza-geriledi-1064599631.html

ABD’de stratejik petrol rezervleri 1984’ten bu yana en aza geriledi

ABD’de stratejik petrol rezervleri 1984’ten bu yana en aza geriledi

ABD Enerji Bakanlığı, ülkenin stratejik petrol rezervlerinin 1984’ten bu yana en düşük seviyeye gerilediğini belirtti. 14.12.2022, Sputnik Türkiye

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ekonomi

petrol

abd

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ABD Enerji Bakanlığı Enerji Enformasyon İdaresi’nin haftalık raporunda, stratejik petrol rezervlerinin 4 milyon 700 bin varil düşerek 382 milyon 300 bin varile gerilediği ifade edildi.Böylelikle, rezervin 380 milyon 700 bin varil olarak gerçekleştiği 6 Ocak 1984 tarihinden bu yana en düşük seviyeye gerilenmiş oldu.

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petrol, abd