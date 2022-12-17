https://sputniknews.com.tr/20221217/6-yasindaki-cocugun-iskence-sonucu-olumuyle-ilgili-hala-ve-amca-tutuklandi-1064691251.html

6 yaşındaki çocuğun işkence sonucu ölümüyle ilgili hala ve amca tutuklandı

6 yaşındaki çocuğun işkence sonucu ölümüyle ilgili hala ve amca tutuklandı

Eskişehir'de 6 yaşındaki kız çocuğunun ölümünün şüpheli bulunması üzerine gözaltına alınan halası ile amcası, tutuklandı. 17.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-17T03:12+0300

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türkiye

işkence

kız çocuğu

ölüm

eskişehir

tutuklama

amca

hala

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 2 gün önce tedavi altına alınan Elif Nur T'nin yetersiz beslenme ve bakımsızlık nedeniyle güçsüz düştüğü belirlendi.Nur Elif T'nin hastanede yaşamını yitirmesinin ardından ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.Ölen kız ile ağabeyleri Yiğitcan T. (9) ve Metin T'nin (12), amcası ve halasıyla Fevzi Çakmak Mahallesi Uzunpınar Sokağı'nda yaşadığı eve giden ekipler, ikametin yaşam için kötü koşullara sahip olduğunu tespit etti.Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hala Deniz T. ile çocukların yakınlarını tehdit ettiği öne sürülen amca Sezer T'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca Sulh Ceza Hakimliğine tutuklanması talebiyle sevk olunan şüphelilerden hala Deniz T. 'çocuğa karşı eziyet', suçundan, diğer şüpheli amca Sezer T. ise 'silahla tehdit' suçundan tutuklandı.Polis, aynı evde kalan çocuğun babaannesi Cihangül K'yi de yakalamak için çalışma başlattı.Yetersiz beslendikleri ve güçsüz düştükleri belirlenen 2 erkek çocuğu ise Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.Baba Gökhan T. ve anne Sibel T'nin cezaevinde tutuklu bulundukları, bu nedenle çocukların velayetinin halalarında olduğu öğrenildi.Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasıEskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 14 Aralık'ta boğazına cisim kaçması neticesi öldüğü ihbar edilen 6 yaşındaki Nur Elif T. ile ilgili otopsi işlemlerinin yapıldığı ve detaylı soruşturma başlatıldığı duyuruldu.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Anne ve babası da cenaze törenine katıldıElif T'nin cenazesi, yakınlarınca hastane morgundan alınarak Fevzi Çakmak Camisi'ne getirildi.Çocuğun cenazesi, yakınlarının katılımıyla kılınan namazın ardından Muttalip Mezarlığı'na defnedildi.Polis ve jandarmanın güvenlik önlemi aldığı törene, Elif Nur T'nin annesi ve babası cezaevinden özel izin alarak katıldı.Bursa'dan gelen ailenin yakınlarından Gamze T, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Babaannesi ortada yok. Çocuk açlıktan ölmüş. Adalet istiyoruz. Adalet yerini bulsun. Çocuğun kanı yerde kalmasın. Bir babaanne bunu yapıyorsa vicdan aramayacaksın. En ağır cezayla da yargılanmasını istiyoruz. Sonuna kadar da peşindeyiz. Devletten tek isteğimiz de sonuna kadar bizim yanımızda olsun" diye konuştu.Ebru T. ise Nur Elif T'nin gözaltındaki amcasının, kızın annesinin yakınlarına "Çocuğun boğazında mandalina kaldı, öldü" dediğini ileri sürdü.Bunun üzerine anne tarafının inanmayıp morga gittiğini anlatan Ebru T, "Çocuğun halini görünce de morgdan çıkar çıkmaz şikayetçi olmak için emniyete gidiyorlar. Biz de hemen 2 erkek çocuğunu alıp, yemek yedirdik. Hastaneye gittiler, oradan da sosyal yardımlaşma aldı. Çocuklar koruma altında. Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221216/6-yasindaki-cocuk-ac-birakilarak-oldu-iddiasi-hala-ve-amca-gozaltinda-babaanne-firari-1064661284.html

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işkence, kız çocuğu, ölüm, eskişehir, tutuklama, amca, hala