https://sputniknews.com.tr/20221216/6-yasindaki-cocuk-ac-birakilarak-oldu-iddiasi-hala-ve-amca-gozaltinda-babaanne-firari-1064661284.html
6 yaşındaki çocuk aç bırakılarak öldü iddiası: Hala ve amca gözaltında, babaanne firari
6 yaşındaki çocuk aç bırakılarak öldü iddiası: Hala ve amca gözaltında, babaanne firari
Eskişehir'de babaannesinin velayetinde olan üç kardeşten birinin aç bırakılarak ölüme mahkum edildiği, diğer iki çocuğun ise son derece zayıf ve bakımsız halde... 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T13:04+0300
2022-12-16T13:04+0300
2022-12-16T13:05+0300
türkiye
müge anlı
müge anlı ile tatlı sert
çocuk
çocuk cinayeti
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İddiaya göre olay, Eskişehir Fevziçakmak mahallesinde gerçekleşti. Anne ve babası cezaevinde olduğu için Metin (12) Yiğit (9) ve Elif Nur (6) isimli üç kardeş babaannesi tarafından bakılıyordu. 6 yaşındaki Elif Nur'un şüpheli bir biçimde öldüğünü öğrenen bir akrabası durumdan şüphelenerek Eskişehir'e diğer çocukları görmeye gitti.Yüz ve kafa bölgesinde darp izlerine rastlanılan çocuklar, yetersiz beslenmeden dolayı zayıf ve güçsüz halde bulundu. Çatı katında herhangi bir şekilde tuvalet ihtiyacını giderme imkanı olmadan günlerce aç bırakıldığı belirtilen çocuklardan 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik'in burada şüpheli şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi.Elif'in ölüm sebebi sorulduğunda babaanne Cihangül Kurumlu'nun çocuğun 'mandalina yerken öldüğünü' savunduğu belirtildi.Müge Anlı'nın programında Yiğit ve Metin isimli çocukların koruma altına alındığı, yapılan şikayet üzerine amca Sezer Tiftik ve hala Deniz Tiftik'in gözaltına alındığı, babaanne Cihangül Kurumlu'nun ise ortadan kaybolduğu ifade edildi.
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müge anlı, müge anlı ile tatlı sert, çocuk, çocuk cinayeti
müge anlı, müge anlı ile tatlı sert, çocuk, çocuk cinayeti
6 yaşındaki çocuk aç bırakılarak öldü iddiası: Hala ve amca gözaltında, babaanne firari
13:04 16.12.2022 (güncellendi: 13:05 16.12.2022) Abone ol
Eskişehir'de babaannesinin velayetinde olan üç kardeşten birinin aç bırakılarak ölüme mahkum edildiği, diğer iki çocuğun ise son derece zayıf ve bakımsız halde bulunduğu iddia edildi.
İddiaya göre olay, Eskişehir Fevziçakmak mahallesinde gerçekleşti. Anne ve babası cezaevinde olduğu için Metin (12) Yiğit (9) ve Elif Nur (6) isimli üç kardeş babaannesi tarafından bakılıyordu. 6 yaşındaki Elif Nur'un şüpheli bir biçimde öldüğünü öğrenen bir akrabası durumdan şüphelenerek Eskişehir'e diğer çocukları görmeye gitti.
Yüz ve kafa bölgesinde darp izlerine rastlanılan çocuklar, yetersiz beslenmeden dolayı zayıf ve güçsüz halde bulundu. Çatı katında herhangi bir şekilde tuvalet ihtiyacını giderme imkanı olmadan günlerce aç bırakıldığı belirtilen çocuklardan 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik'in burada şüpheli şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Elif'in ölüm sebebi sorulduğunda babaanne Cihangül Kurumlu'nun çocuğun 'mandalina yerken öldüğünü' savunduğu belirtildi.
Müge Anlı'nın programında Yiğit ve Metin isimli çocukların koruma altına alındığı, yapılan şikayet üzerine amca Sezer Tiftik ve hala Deniz Tiftik'in gözaltına alındığı, babaanne Cihangül Kurumlu'nun ise ortadan kaybolduğu ifade edildi.