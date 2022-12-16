https://sputniknews.com.tr/20221216/6-yasindaki-cocuk-ac-birakilarak-oldu-iddiasi-hala-ve-amca-gozaltinda-babaanne-firari-1064661284.html

6 yaşındaki çocuk aç bırakılarak öldü iddiası: Hala ve amca gözaltında, babaanne firari

6 yaşındaki çocuk aç bırakılarak öldü iddiası: Hala ve amca gözaltında, babaanne firari

Eskişehir'de babaannesinin velayetinde olan üç kardeşten birinin aç bırakılarak ölüme mahkum edildiği, diğer iki çocuğun ise son derece zayıf ve bakımsız halde... 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T13:04+0300

2022-12-16T13:04+0300

2022-12-16T13:05+0300

türkiye

müge anlı

müge anlı ile tatlı sert

çocuk

çocuk cinayeti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/10/1064661091_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_a9b3481e4b5c2e75db06b97f1b9a3478.jpg

İddiaya göre olay, Eskişehir Fevziçakmak mahallesinde gerçekleşti. Anne ve babası cezaevinde olduğu için Metin (12) Yiğit (9) ve Elif Nur (6) isimli üç kardeş babaannesi tarafından bakılıyordu. 6 yaşındaki Elif Nur'un şüpheli bir biçimde öldüğünü öğrenen bir akrabası durumdan şüphelenerek Eskişehir'e diğer çocukları görmeye gitti.Yüz ve kafa bölgesinde darp izlerine rastlanılan çocuklar, yetersiz beslenmeden dolayı zayıf ve güçsüz halde bulundu. Çatı katında herhangi bir şekilde tuvalet ihtiyacını giderme imkanı olmadan günlerce aç bırakıldığı belirtilen çocuklardan 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik'in burada şüpheli şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi.Elif'in ölüm sebebi sorulduğunda babaanne Cihangül Kurumlu'nun çocuğun 'mandalina yerken öldüğünü' savunduğu belirtildi.Müge Anlı'nın programında Yiğit ve Metin isimli çocukların koruma altına alındığı, yapılan şikayet üzerine amca Sezer Tiftik ve hala Deniz Tiftik'in gözaltına alındığı, babaanne Cihangül Kurumlu'nun ise ortadan kaybolduğu ifade edildi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

müge anlı, müge anlı ile tatlı sert, çocuk, çocuk cinayeti