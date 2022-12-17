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https://sputniknews.com.tr/20221217/2-internet-uydusu-falcon-9-roketi-ile-yorungeye-firlatildi-1064691538.html
2 internet uydusu, Falcon-9 roketi ile yörüngeye fırlatıldı
2 internet uydusu, Falcon-9 roketi ile yörüngeye fırlatıldı
Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'e ait bir Falcon-9 roketi, SES O3b mPOWER görevi kapsamında 2 internet uydusunu yörüngeye taşımak üzere başarılı bir şekilde... 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T04:00+0300
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yaşam
space x
elon musk
falcon 9
uzay
internet
abd
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ABD'li girişimci Elon Musk'a ait uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, SES O3b mPOWER görevi kapsamında uzaya 2 internet uydusu gönderdi. Lüksemburg merkezli telekomünikasyon şirketi SES'e ait uyduları taşıyan Falcon-9 roketi yerel saatle 17:48'de Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan başarılı bir şekilde fırlatıldı. Falcon-9'un ilk aşama güçlendiricisinin fırlatmanın ardından Atlantik Okyanusu'ndaki bir insansız platforma ineceği kaydedildi.İnternet hizmeti sağlayacakGörev kapsamında yörüngeye gönderilen uyduların Amerikan havacılık şirketi Boeing tarafından üretildiği öğrenilirken, uyduların SES'in O3b ağını temel alarak dünyanın nüfus yoğunluğu fazla olan kesimlerine internet hizmeti sağlayacağı açıklandı.
https://sputniknews.com.tr/20221209/spacex-rakibi-oneweb-icin-uzaya-40-internet-uydusu-firlatti-1064379157.html
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space x, elon musk, falcon 9, uzay, internet, abd
space x, elon musk, falcon 9, uzay, internet, abd

2 internet uydusu, Falcon-9 roketi ile yörüngeye fırlatıldı

04:00 17.12.2022
© AASpaceX
SpaceX - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2022
© AA
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Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'e ait bir Falcon-9 roketi, SES O3b mPOWER görevi kapsamında 2 internet uydusunu yörüngeye taşımak üzere başarılı bir şekilde fırlatıldı.
ABD'li girişimci Elon Musk'a ait uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, SES O3b mPOWER görevi kapsamında uzaya 2 internet uydusu gönderdi.
Lüksemburg merkezli telekomünikasyon şirketi SES'e ait uyduları taşıyan Falcon-9 roketi yerel saatle 17:48'de Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan başarılı bir şekilde fırlatıldı.
Falcon-9'un ilk aşama güçlendiricisinin fırlatmanın ardından Atlantik Okyanusu'ndaki bir insansız platforma ineceği kaydedildi.

İnternet hizmeti sağlayacak

Görev kapsamında yörüngeye gönderilen uyduların Amerikan havacılık şirketi Boeing tarafından üretildiği öğrenilirken, uyduların SES'in O3b ağını temel alarak dünyanın nüfus yoğunluğu fazla olan kesimlerine internet hizmeti sağlayacağı açıklandı.
SpaceX internet uydusu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
YAŞAM
SpaceX, rakibi OneWeb için uzaya 40 internet uydusu fırlattı
9 Aralık, 13:30
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