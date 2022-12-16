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https://sputniknews.com.tr/20221216/urdunde-tiktoka-erisim-engeli-1064680949.html
Ürdün'de 'TikTok'a erişim engeli
Ürdün'de 'TikTok'a erişim engeli
Ürdün'de, şiddeti teşvik eden paylaşımlar nedeniyle geçici olarak TikTok uygulamasına erişim engeli getirildiği bildirildi. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T20:56+0300
2022-12-16T20:56+0300
dünya
tiktok
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Ürdün'de, şiddeti teşvik eden paylaşımlar nedeniyle sosyal medya platformu Tik Tok'un geçici olarak erişiminin engellendiği belirtildi.Ülkede, petrol fiyatlarının yükselmesiyle yaşanan gösteriler ve şiddet olaylarının ardından Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Birimi tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Siber Suçlar Biriminin, sosyal medyada, özellikle nefret, sabotaj, güvenlik güçlerine ve kamu malına saldırı ve yol kapatmayı teşvik eden paylaşımları takip ettiği ifade edildi.Söz konusu suçları işleyenlerin yargıya sevk edileceğinin aktarıldığı açıklamada, "TikTok'un, kullanıcılar tarafından şiddet eylemlerinin yayımlanması ve kaos çağrıları yapılmasına ses çıkarmadığı ve bu nedenle geçici olarak erişiminin engellendiği" kaydedildi.Öte yandan Ürdün İçişleri Bakanı Mazin el-Feraye ile Emniyet Genel Müdürü Ubeydullah el-Muayta ve hükümet sözcüsü Faysal Şubul, başkent Amman'daki bakanlık binasında ortak basın toplantısı düzenledi.Feraye, dün yaşananların ardından güvenlik önlemlerini artıracaklarını ve bu tür eylemlerin yaşandığı bölgelere güvenlik gücü takviye edeceklerini söyledi.'Kamu malına ve devletin güvenliğine zarar verilmesi kabul edilemez'Hiç kimsenin, gösterileri ve "barışçıl" ifade özgürlüğünü suistimal etmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Feraye, "Gösterinin şiddete dönüşmesi, kamu malına ve devletin güvenliğine zarar verilmesi kabul edilemez" dedi.Emniyet Genel Müdürü Muayta ise ülke genelindeki şiddet olaylarında 49 emniyet mensubunun yaralandığı, emniyete ait 70 aracın da zarar gördüğü bilgisini paylaştı.Ürdün'de kamyon şoförleri, 5 Aralık'ta petrol fiyatlarının düşürülmesi talebiyle greve başlamıştı. Greve daha sonra toplu taşıma araçları ve su tankerleri şoförleri de katılmıştı. Grevle birlikte Maan'ın yanı sıra pek çok kentte gösteriler ve şiddet olayları da yaşanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221216/urdun-krali-2-abdullah-devlete-karsi-silaha-sarilanlara-acimayacagiz-1064680379.html
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tiktok, ürdün
tiktok, ürdün

Ürdün'de 'TikTok'a erişim engeli

20:56 16.12.2022
© AA / Aytaç ÜnalTik Tok
Tik Tok - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© AA / Aytaç Ünal
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Ürdün'de, şiddeti teşvik eden paylaşımlar nedeniyle geçici olarak TikTok uygulamasına erişim engeli getirildiği bildirildi.
Ürdün'de, şiddeti teşvik eden paylaşımlar nedeniyle sosyal medya platformu Tik Tok'un geçici olarak erişiminin engellendiği belirtildi.
Ülkede, petrol fiyatlarının yükselmesiyle yaşanan gösteriler ve şiddet olaylarının ardından Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Birimi tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Siber Suçlar Biriminin, sosyal medyada, özellikle nefret, sabotaj, güvenlik güçlerine ve kamu malına saldırı ve yol kapatmayı teşvik eden paylaşımları takip ettiği ifade edildi.
Söz konusu suçları işleyenlerin yargıya sevk edileceğinin aktarıldığı açıklamada, "TikTok'un, kullanıcılar tarafından şiddet eylemlerinin yayımlanması ve kaos çağrıları yapılmasına ses çıkarmadığı ve bu nedenle geçici olarak erişiminin engellendiği" kaydedildi.
Öte yandan Ürdün İçişleri Bakanı Mazin el-Feraye ile Emniyet Genel Müdürü Ubeydullah el-Muayta ve hükümet sözcüsü Faysal Şubul, başkent Amman'daki bakanlık binasında ortak basın toplantısı düzenledi.
Feraye, dün yaşananların ardından güvenlik önlemlerini artıracaklarını ve bu tür eylemlerin yaşandığı bölgelere güvenlik gücü takviye edeceklerini söyledi.

'Kamu malına ve devletin güvenliğine zarar verilmesi kabul edilemez'

Hiç kimsenin, gösterileri ve "barışçıl" ifade özgürlüğünü suistimal etmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Feraye, "Gösterinin şiddete dönüşmesi, kamu malına ve devletin güvenliğine zarar verilmesi kabul edilemez" dedi.
Emniyet Genel Müdürü Muayta ise ülke genelindeki şiddet olaylarında 49 emniyet mensubunun yaralandığı, emniyete ait 70 aracın da zarar gördüğü bilgisini paylaştı.
Ürdün'de kamyon şoförleri, 5 Aralık'ta petrol fiyatlarının düşürülmesi talebiyle greve başlamıştı. Greve daha sonra toplu taşıma araçları ve su tankerleri şoförleri de katılmıştı. Grevle birlikte Maan'ın yanı sıra pek çok kentte gösteriler ve şiddet olayları da yaşanmıştı.
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