https://sputniknews.com.tr/20221216/urdun-krali-2-abdullah-devlete-karsi-silaha-sarilanlara-acimayacagiz-1064680379.html

Ürdün Kralı 2. Abdullah: Devlete karşı silaha sarılanlara acımayacağız

Ürdün Kralı 2. Abdullah: Devlete karşı silaha sarılanlara acımayacağız

Ürdün Kralı 2. Abdullah, güvenlik güçlerine yönelik saldırıları kabul etmeyeceklerini ve devlete karşı silaha sarılanlara acımayacaklarını belirtti. 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T20:19+0300

2022-12-16T20:19+0300

2022-12-16T20:21+0300

dünya

ürdün

ürdün kralı 2. abdullah

ürdün kraliyet divanı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101821/94/1018219472_0:1:1126:634_1920x0_80_0_0_cc45bd1574acd81c37fbf259ad17747c.jpg

Ürdün'de Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, dün gece geç saatlerde ülkenin güneyindeki Maan vilayetine bağlı Hüseyniye bölgesinde hayatını kaybeden emniyet görevlisinin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Amcası El-Hasan bin Talal'la birlikte Ceraş kentindeki aileyi ziyaret eden 2. Abdullah, burada yaptığı konuşmada, "Saldırılar ve sabotaj eylemlerinin, ülkenin güvenliğini tehdit ettiğini ve buna izin vermeyeceklerini" ifade etti."Suçlu, cezasını çekinceye kadar olayın peşini bırakmayacağız. Vatanın ve vatandaşların güvenliği için çalışan güvenlik güçlerimize yönelik saldırıları kabul etmiyoruz." diyen 2. Abdullah, devlete karşı silaha sarılanlara acımayacaklarını dile getirdi.'Kanun tanımayanlara karşı da her türlü tedbir alınacak'Ürdün Kralı, vatandaşların ekonomik olarak güç şartlarda yaşadığını ve tepkilerini barışçıl yöntemlerle ifade etme hakları olduğunu ancak kanun tanımayanlara karşı da her türlü tedbirin alınacağını aktardı.Maan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Abdurrezzak Delabih, dün gece geç saatlerde, Maan Valiliğindeki Hüseyniye bölgesinde yasa dışı eylemlerde bulanan bir gruba müdahale esnasında başından vurularak hayatını kaybetmiş, olayda 2 emniyet görevlisi de yaralanmıştı.Ürdün'de kamyon şoförleri, 5 Aralık'ta petrol fiyatlarının düşürülmesi talebiyle greve başlamıştı. Greve daha sonra toplu taşıma araçları ve su tankerleri şoförleri de katılmıştı. Grevle birlikte Maan'ın yanı sıra pek çok kentte gösteriler ve şiddet olayları da yaşanmıştı.

ürdün

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ürdün, ürdün kralı 2. abdullah, ürdün kraliyet divanı