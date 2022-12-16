Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221216/urdun-krali-2-abdullah-devlete-karsi-silaha-sarilanlara-acimayacagiz-1064680379.html
Ürdün Kralı 2. Abdullah: Devlete karşı silaha sarılanlara acımayacağız
Ürdün Kralı 2. Abdullah: Devlete karşı silaha sarılanlara acımayacağız
Ürdün Kralı 2. Abdullah, güvenlik güçlerine yönelik saldırıları kabul etmeyeceklerini ve devlete karşı silaha sarılanlara acımayacaklarını belirtti. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T20:19+0300
2022-12-16T20:21+0300
dünya
ürdün
ürdün kralı 2. abdullah
ürdün kraliyet divanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101821/94/1018219472_0:1:1126:634_1920x0_80_0_0_cc45bd1574acd81c37fbf259ad17747c.jpg
Ürdün'de Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, dün gece geç saatlerde ülkenin güneyindeki Maan vilayetine bağlı Hüseyniye bölgesinde hayatını kaybeden emniyet görevlisinin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Amcası El-Hasan bin Talal'la birlikte Ceraş kentindeki aileyi ziyaret eden 2. Abdullah, burada yaptığı konuşmada, "Saldırılar ve sabotaj eylemlerinin, ülkenin güvenliğini tehdit ettiğini ve buna izin vermeyeceklerini" ifade etti."Suçlu, cezasını çekinceye kadar olayın peşini bırakmayacağız. Vatanın ve vatandaşların güvenliği için çalışan güvenlik güçlerimize yönelik saldırıları kabul etmiyoruz." diyen 2. Abdullah, devlete karşı silaha sarılanlara acımayacaklarını dile getirdi.'Kanun tanımayanlara karşı da her türlü tedbir alınacak'Ürdün Kralı, vatandaşların ekonomik olarak güç şartlarda yaşadığını ve tepkilerini barışçıl yöntemlerle ifade etme hakları olduğunu ancak kanun tanımayanlara karşı da her türlü tedbirin alınacağını aktardı.Maan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Abdurrezzak Delabih, dün gece geç saatlerde, Maan Valiliğindeki Hüseyniye bölgesinde yasa dışı eylemlerde bulanan bir gruba müdahale esnasında başından vurularak hayatını kaybetmiş, olayda 2 emniyet görevlisi de yaralanmıştı.Ürdün'de kamyon şoförleri, 5 Aralık'ta petrol fiyatlarının düşürülmesi talebiyle greve başlamıştı. Greve daha sonra toplu taşıma araçları ve su tankerleri şoförleri de katılmıştı. Grevle birlikte Maan'ın yanı sıra pek çok kentte gösteriler ve şiddet olayları da yaşanmıştı.
ürdün
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101821/94/1018219472_141:0:986:634_1920x0_80_0_0_a26a7a83238c0b23fb60a78323791cd4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ürdün, ürdün kralı 2. abdullah, ürdün kraliyet divanı
ürdün, ürdün kralı 2. abdullah, ürdün kraliyet divanı

Ürdün Kralı 2. Abdullah: Devlete karşı silaha sarılanlara acımayacağız

20:19 16.12.2022 (güncellendi: 20:21 16.12.2022)
© AAÜrdün Kralı Abdullah
Ürdün Kralı Abdullah - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© AA
Abone olTelegram
Ürdün Kralı 2. Abdullah, güvenlik güçlerine yönelik saldırıları kabul etmeyeceklerini ve devlete karşı silaha sarılanlara acımayacaklarını belirtti.
Ürdün'de Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, dün gece geç saatlerde ülkenin güneyindeki Maan vilayetine bağlı Hüseyniye bölgesinde hayatını kaybeden emniyet görevlisinin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Amcası El-Hasan bin Talal'la birlikte Ceraş kentindeki aileyi ziyaret eden 2. Abdullah, burada yaptığı konuşmada, "Saldırılar ve sabotaj eylemlerinin, ülkenin güvenliğini tehdit ettiğini ve buna izin vermeyeceklerini" ifade etti.
"Suçlu, cezasını çekinceye kadar olayın peşini bırakmayacağız. Vatanın ve vatandaşların güvenliği için çalışan güvenlik güçlerimize yönelik saldırıları kabul etmiyoruz." diyen 2. Abdullah, devlete karşı silaha sarılanlara acımayacaklarını dile getirdi.

'Kanun tanımayanlara karşı da her türlü tedbir alınacak'

Ürdün Kralı, vatandaşların ekonomik olarak güç şartlarda yaşadığını ve tepkilerini barışçıl yöntemlerle ifade etme hakları olduğunu ancak kanun tanımayanlara karşı da her türlü tedbirin alınacağını aktardı.
Maan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Abdurrezzak Delabih, dün gece geç saatlerde, Maan Valiliğindeki Hüseyniye bölgesinde yasa dışı eylemlerde bulanan bir gruba müdahale esnasında başından vurularak hayatını kaybetmiş, olayda 2 emniyet görevlisi de yaralanmıştı.
Ürdün'de kamyon şoförleri, 5 Aralık'ta petrol fiyatlarının düşürülmesi talebiyle greve başlamıştı. Greve daha sonra toplu taşıma araçları ve su tankerleri şoförleri de katılmıştı. Grevle birlikte Maan'ın yanı sıra pek çok kentte gösteriler ve şiddet olayları da yaşanmıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала