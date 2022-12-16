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https://sputniknews.com.tr/20221216/tutuklanan-saakasvilinin-hastanedeki-goruntuleri-ortaya-cikti-1064657960.html
Tutuklanan Saakaşvili'nin hastanedeki görüntüleri ortaya çıktı
Tutuklanan Saakaşvili'nin hastanedeki görüntüleri ortaya çıktı
Gürcistan'da 1 Ekim 2021'de gözaltına alınan eski Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili'nin tedavisinin sürdüğü klinikte çekilen görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T12:03+0300
2022-12-16T12:03+0300
dünya
mihail saakaşvili
gürcistan
tedavi
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Gürcistan Ceza İnfaz Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, tutuklu Saakaşvili'nin başkent Tiflis'te bulunan Vivamedi kliniğinde aylardır devam eden tedavi süreci ile ilgili görüntünün paylaşılmasına karar verildiği belirtildi.Saakaşvili'nin klinik çalışanlarına karşı çıktığı ifade edilen açıklamada, eski cumhurbaşkanının sağlık personeline karşı 'saldırgan' davranışlar sergilediği kaydedildi.Açıklamada, "Söz konusu görüntüde, amacı adaletin uygulanmasını engellemek, toplumu ve uluslararası ortakları yanıltmak olan Mihail Saakaşvili’nin sahte davranışları açıkça görülüyor" denildi.Saakaşvili'nin avukatı ise, tüberküloz ve demans teşhisi konan Saakaşvili'nin vücudunda arsenik bulunduğunu iddia etti.'Yurt dışında tedavi edilsin'Sağlık durumunun gittikçe kötüye gittiğini savunan Saakaşvili ise, tutukluluk sürecinde kendi haklarının ihlal edildiğini ifade ederek, mahkemenin kararıyla sağlık tedavisi için yurt dışına gönderilmesini talep ediyor.Bunun yanında İktidardaki Gürcü Rüyası partisinin genel sekreteri Mamuka Mdinaradze, "Halk hükümete, bu şahsın neden bir tıbbi tesiste olduğunu soruyor" ifadelerini kullandı.'Hakları koruma altında'Öte yandan Gürcistan Adalet Bakanı Yardımcısı Beka Dzamaşvili de Saakaşvili’nin tutukluluk sürecinin açık ve şeffaf bir şekilde sürdüğünü belirtti.Saakaşvili’yi bugüne kadar 1500’den fazla kişinin ziyaret ettiğini dile getiren Dzamaşvili, Saakaşvili’nin durumu hakkında düzenli olarak Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) kurumlarını bilgilendirmeye devam ettiklerini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20221214/eski-gurcistan-cumhurbaskani-mihail-saakasvili-yeniden-aclik-grevine-basladi-1064598781.html
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mihail saakaşvili, gürcistan, tedavi
mihail saakaşvili, gürcistan, tedavi

Tutuklanan Saakaşvili'nin hastanedeki görüntüleri ortaya çıktı

12:03 16.12.2022
© AP Photo / Sergei GritsMihail Saakaşvili
Mihail Saakaşvili - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© AP Photo / Sergei Grits
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Gürcistan'da 1 Ekim 2021'de gözaltına alınan eski Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili'nin tedavisinin sürdüğü klinikte çekilen görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı.
Gürcistan Ceza İnfaz Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, tutuklu Saakaşvili'nin başkent Tiflis'te bulunan Vivamedi kliniğinde aylardır devam eden tedavi süreci ile ilgili görüntünün paylaşılmasına karar verildiği belirtildi.
Saakaşvili'nin klinik çalışanlarına karşı çıktığı ifade edilen açıklamada, eski cumhurbaşkanının sağlık personeline karşı 'saldırgan' davranışlar sergilediği kaydedildi.
Açıklamada, "Söz konusu görüntüde, amacı adaletin uygulanmasını engellemek, toplumu ve uluslararası ortakları yanıltmak olan Mihail Saakaşvili’nin sahte davranışları açıkça görülüyor" denildi.
Saakaşvili'nin avukatı ise, tüberküloz ve demans teşhisi konan Saakaşvili'nin vücudunda arsenik bulunduğunu iddia etti.

'Yurt dışında tedavi edilsin'

Sağlık durumunun gittikçe kötüye gittiğini savunan Saakaşvili ise, tutukluluk sürecinde kendi haklarının ihlal edildiğini ifade ederek, mahkemenin kararıyla sağlık tedavisi için yurt dışına gönderilmesini talep ediyor.
Bunun yanında İktidardaki Gürcü Rüyası partisinin genel sekreteri Mamuka Mdinaradze, "Halk hükümete, bu şahsın neden bir tıbbi tesiste olduğunu soruyor" ifadelerini kullandı.

'Hakları koruma altında'

Öte yandan Gürcistan Adalet Bakanı Yardımcısı Beka Dzamaşvili de Saakaşvili’nin tutukluluk sürecinin açık ve şeffaf bir şekilde sürdüğünü belirtti.
Saakaşvili’yi bugüne kadar 1500’den fazla kişinin ziyaret ettiğini dile getiren Dzamaşvili, Saakaşvili’nin durumu hakkında düzenli olarak Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) kurumlarını bilgilendirmeye devam ettiklerini kaydetti.
Mihail Saakaşvili - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
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Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili yeniden açlık grevine başladı
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