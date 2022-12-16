https://sputniknews.com.tr/20221216/thy-bruksele-yapacagi-bazi-seferlerini-grev-nedeniyle-iptal-etti-1064655576.html

THY, Brüksel'e yapacağı bazı seferlerini grev nedeniyle iptal etti

THY, Brüksel'e yapacağı bazı seferlerini grev nedeniyle iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), Belçika'da kamu çalışanlarının bugün gerçekleştireceği ve Brüksel Havalimanı'nda da kapasite daralmasına neden olan grev nedeniyle... 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T10:21+0300

2022-12-16T10:21+0300

2022-12-16T10:21+0300

türkiye

brüksel

belçika

thy

türk hava yolları (thy)

grev

uçuş

uçak seferi

uçak seferleri

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Alınan bilgiye göre, THY'nin bugün yapılması planlanan İstanbul-Brüksel-İstanbul arasındaki TK1939, TK1940 ve TK1943 ile TK1944 seferleri grev nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, soysal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Belçika'da ülke genelinde yapılan grev nedeniyle Brüksel Havalimanı'nda sunulan kapasite kısıtlanmıştır. Bu nedenle bugün için planlanan TK1939-1940 ve TK1943-1944 İstanbul-Brüksel-İstanbul seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadesini kullandı.Grevin sona ermesinin ardından yapılması planlanan uçuşlarla ilgili durumun yeniden değerlendirileceği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20221212/bruksel-havalimaninda-ucuslar-grev-nedeniyle-iptal-ediliyor-1064478404.html

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brüksel, belçika, thy, türk hava yolları (thy), grev, uçuş, uçak seferi, uçak seferleri