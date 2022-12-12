https://sputniknews.com.tr/20221212/bruksel-havalimaninda-ucuslar-grev-nedeniyle-iptal-ediliyor-1064478404.html

Brüksel Havalimanı'nda uçuşlar grev nedeniyle iptal ediliyor

Brüksel Havalimanı'nda uçuşlar grev nedeniyle iptal ediliyor

Brüksel Havalimanı, artan enerji fiyatları ve hayat pahalılığı nedeniyle ülke genelinde yapılacak grevin yol açacağı aksaklıkların önüne geçmek için 16... 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T13:54+0300

2022-12-12T13:54+0300

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dünya

brüksel

havalimanı

grev

uçuş

iptal

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Belçika'daki çeşitli işçi sendikaları, hayat pahalılığına karşı ücretlerin iyileştirilmesi talebiyle 16 Aralık'ta 1 günlük grev çağrısı yaptı.Kamu sektörü, eğitimciler ve sağlık çalışanlarının da katılması öngörülen grevin, ülke genelinde işletmeleri ve ulaşımı olumsuz etkilemesi bekleniyor.Sendikalar, çalışanların ücret müzakereleriyle alım güçlerinin artırılması ve enerji ürünlerine tavan fiyat getirilmesi gibi çeşitli taleplerde bulunuyor.Brüksel Havalimanı da grev nedeniyle yaşanacak aksaklıkların önüne geçmek üzere çeşitli tedbirler uygulamaya koyacak.Havalimanının güvenlik ve yer hizmetleri çalışanlarının önemli bir kısmının greve katılmasını bekliyor.Bu nedenle aksaklıkların önüne geçilmesi için Brüksel Havalimanı, havayolu şirketlerinden günlük uçuş kapasitelerini yüzde 70 azaltmalarını istedi.Bu çerçevede , 16 Aralık'ta Brüksel'den uçuşu olan yolcular seferin yapılıp yapılmayacağıyla ilgili firmaları tarafından bilgilendirilecek.

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