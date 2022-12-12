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https://sputniknews.com.tr/20221212/bruksel-havalimaninda-ucuslar-grev-nedeniyle-iptal-ediliyor-1064478404.html
Brüksel Havalimanı'nda uçuşlar grev nedeniyle iptal ediliyor
Brüksel Havalimanı'nda uçuşlar grev nedeniyle iptal ediliyor
Brüksel Havalimanı, artan enerji fiyatları ve hayat pahalılığı nedeniyle ülke genelinde yapılacak grevin yol açacağı aksaklıkların önüne geçmek için 16... 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T13:54+0300
2022-12-12T13:54+0300
dünya
brüksel
havalimanı
grev
uçuş
iptal
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Belçika'daki çeşitli işçi sendikaları, hayat pahalılığına karşı ücretlerin iyileştirilmesi talebiyle 16 Aralık'ta 1 günlük grev çağrısı yaptı.Kamu sektörü, eğitimciler ve sağlık çalışanlarının da katılması öngörülen grevin, ülke genelinde işletmeleri ve ulaşımı olumsuz etkilemesi bekleniyor.Sendikalar, çalışanların ücret müzakereleriyle alım güçlerinin artırılması ve enerji ürünlerine tavan fiyat getirilmesi gibi çeşitli taleplerde bulunuyor.Brüksel Havalimanı da grev nedeniyle yaşanacak aksaklıkların önüne geçmek üzere çeşitli tedbirler uygulamaya koyacak.Havalimanının güvenlik ve yer hizmetleri çalışanlarının önemli bir kısmının greve katılmasını bekliyor.Bu nedenle aksaklıkların önüne geçilmesi için Brüksel Havalimanı, havayolu şirketlerinden günlük uçuş kapasitelerini yüzde 70 azaltmalarını istedi.Bu çerçevede , 16 Aralık'ta Brüksel'den uçuşu olan yolcular seferin yapılıp yapılmayacağıyla ilgili firmaları tarafından bilgilendirilecek.
https://sputniknews.com.tr/20221110/bati-basini-avrupadaki-protestolari-gormuyor-medya-otoriter-duzene-ayak-uyduruyor-1063290401.html
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brüksel, havalimanı, grev, uçuş, iptal
brüksel, havalimanı, grev, uçuş, iptal

Brüksel Havalimanı'nda uçuşlar grev nedeniyle iptal ediliyor

13:54 12.12.2022
© AABrüksel Havalimanı
Brüksel Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2022
© AA
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Brüksel Havalimanı, artan enerji fiyatları ve hayat pahalılığı nedeniyle ülke genelinde yapılacak grevin yol açacağı aksaklıkların önüne geçmek için 16 Aralık'ta uçuşların yüzde 70'ini iptal edecek.
Belçika'daki çeşitli işçi sendikaları, hayat pahalılığına karşı ücretlerin iyileştirilmesi talebiyle 16 Aralık'ta 1 günlük grev çağrısı yaptı.
Kamu sektörü, eğitimciler ve sağlık çalışanlarının da katılması öngörülen grevin, ülke genelinde işletmeleri ve ulaşımı olumsuz etkilemesi bekleniyor.
Sendikalar, çalışanların ücret müzakereleriyle alım güçlerinin artırılması ve enerji ürünlerine tavan fiyat getirilmesi gibi çeşitli taleplerde bulunuyor.
Brüksel Havalimanı da grev nedeniyle yaşanacak aksaklıkların önüne geçmek üzere çeşitli tedbirler uygulamaya koyacak.
Havalimanının güvenlik ve yer hizmetleri çalışanlarının önemli bir kısmının greve katılmasını bekliyor.
Bu nedenle aksaklıkların önüne geçilmesi için Brüksel Havalimanı, havayolu şirketlerinden günlük uçuş kapasitelerini yüzde 70 azaltmalarını istedi.
Bu çerçevede , 16 Aralık'ta Brüksel'den uçuşu olan yolcular seferin yapılıp yapılmayacağıyla ilgili firmaları tarafından bilgilendirilecek.
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