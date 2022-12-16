https://sputniknews.com.tr/20221216/polonya-parlamentosu-ukraynalilardan-barinma-ucreti-alinmasini-iceren-yasayi-kabul-etti-1064649219.html

Polonya parlamentosu, Ukraynalılardan barınma ücreti alınmasını içeren yasayı kabul etti

Polonya parlamentosu, Ukraynalılardan barınma ücreti alınmasını içeren yasayı kabul etti

Polonya parlamentosu, Ukraynalı mültecilere yardım yasasında değişiklik öneren tasarıyı kabul ederek, Ukraynalılardan barınma ücreti alınmasını içeren yasayı... 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T02:04+0300

2022-12-16T02:04+0300

2022-12-16T02:06+0300

ukrayna krizi

polonya

ukraynalı

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yasa

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mülteci krizi

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Polonya Bakanlar Kurulu'nun, Polonya İçişleri ve İdari İşler Bakanlığı tarafından hazırlanan Ukraynalı mültecilere yardım yasasında değişiklik yapılmasını içeren tasarıyı kabul etmesinin ardından Polonya Parlamentosu'ndan da onay geldi. Parlamento, Ukraynalı mültecilere yardım yasasında değişiklik öneren tasarıyı kabul etti.Mültecilere ödenen mali yardım sisteminin sıkılaştırılmasını ve toplu barınma yerlerindeki yaşam maliyetlerinin bir kısmının mülteciler tarafından ödenmesini içeren söz konusu yasaya göre, Polonya'da 120 günden fazla kalacak her Ukraynalı mülteci, günlük 40 zlotiyi (8 euro) geçmemek suretiyle kendisi için yapılan masrafların yüzde 50'sini kendisi karşılayacak. İkamet süresinin 180 günü aşması durumunda ise Ukraynalı mülteciler günlük 60 zlotiyi (13 euro) geçmemek kaydıyla söz konusu masrafların yüzde 75'ini kendi ceplerinden ödeyecek. Engelliler, çocuklar, emekliler, hamileler, 12 yaş altında çocuğu bulunanlar, 3 çocuk sahibi aileler ile maddi açıdan zor durumda olan mülteciler söz konusu barınma ücretinden muaf tutulacak. Yine yasaya göre Ukraynalı mültecinin Polonya'dan ayrılması durumunda kendisine yapılan yardımlar dondurulacak, ülke dışında 30 günden fazla kalması durumunda ise oturum hakkını ve almakta olduğu yardımları kaybedecek. Yasa, Senato ve Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından 1 Mart 2023 itibarıyla yürürlüğe girecek.

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polonya, ukraynalı, mülteci, yasa, ödeme, mülteci krizi