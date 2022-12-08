Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221208/polonyada-90-yasindaki-kadin-bankayi-soymak-isteyen-ukraynali-kadini-bastonuyla-doverek-durdurdu-1064361103.html
Polonya’da 90 yaşındaki kadın, bankayı soymak isteyen Ukraynalı kadını bastonuyla döverek durdurdu
Polonya’da 90 yaşındaki kadın, bankayı soymak isteyen Ukraynalı kadını bastonuyla döverek durdurdu
Polonya'da, banka soyma girişiminde bulunan Ukraynalı kadın, 90 yaşında olduğu belirtilen yaşlı bir kadının bastonuyla müdahale etmesinin ardından etkisiz hale... 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T23:12+0300
2022-12-08T23:34+0300
yaşam
polonya
banka
soygun
yaşlı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/08/1064361242_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b46346aea7fce140244312373dafaa55.jpg
İddiaya göre Polonya’daki banka soyma girişimi, salı günü Przemyslu kentindeki PKO Bank Polski’de gerçekleşti. Nowiny24’te yer alan habere göre, Ukraynalı mülteci olduğu aktarılan 25 yaşındaki Zona P. isimli kadın, çalışanlardan birinin boğazına bıçağı dayayarak parayı çuvala doldurmasını istedi. Görüntülerde, para dolu çuvalı tutmaya çalışırken diğer eliyle de banka çalışanın saçını çektiği sırada, 90 yaşında olduğu belirtilen başka bir kadının saldırganı bastonuyla döverek durdurduğu görüldü.Yaşlı kadının bastonlu müdahalesinin ardından soyguncu, bankadaki diğer çalışanlar tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi.Öte yandan yerel basında çıkan haberlere göre saldırganın çantasında psikiyatrik tedavi gördüğünü gösteren ilaçlar çıktı. Bölge savcılığı tarafından mahkemeye sevk edilen kadın, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Polonya yasalarına göre mahkeme, saldırgana en az üç yıl hapis verebilir.
polonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/08/1064361242_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2d537364f0e6f3fda45d25aa31c38c11.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
polonya, banka, soygun, yaşlı
polonya, banka, soygun, yaşlı

Polonya’da 90 yaşındaki kadın, bankayı soymak isteyen Ukraynalı kadını bastonuyla döverek durdurdu

23:12 08.12.2022 (güncellendi: 23:34 08.12.2022)
© AFP 2022 / MIGUEL MEDINAPKO Bank Polski
PKO Bank Polski - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
© AFP 2022 / MIGUEL MEDINA
Abone olTelegram
Polonya'da, banka soyma girişiminde bulunan Ukraynalı kadın, 90 yaşında olduğu belirtilen yaşlı bir kadının bastonuyla müdahale etmesinin ardından etkisiz hale getirildi. Başarısız soygun girişimin ardından gözaltına alınan kadın, hırsızlık suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.   
İddiaya göre Polonya’daki banka soyma girişimi, salı günü Przemyslu kentindeki PKO Bank Polski’de gerçekleşti. Nowiny24’te yer alan habere göre, Ukraynalı mülteci olduğu aktarılan 25 yaşındaki Zona P. isimli kadın, çalışanlardan birinin boğazına bıçağı dayayarak parayı çuvala doldurmasını istedi.

Görüntülerde, para dolu çuvalı tutmaya çalışırken diğer eliyle de banka çalışanın saçını çektiği sırada, 90 yaşında olduğu belirtilen başka bir kadının saldırganı bastonuyla döverek durdurduğu görüldü.

Yaşlı kadının bastonlu müdahalesinin ardından soyguncu, bankadaki diğer çalışanlar tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi.

Öte yandan yerel basında çıkan haberlere göre saldırganın çantasında psikiyatrik tedavi gördüğünü gösteren ilaçlar çıktı.

Bölge savcılığı tarafından mahkemeye sevk edilen kadın, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Polonya yasalarına göre mahkeme, saldırgana en az üç yıl hapis verebilir.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала