https://sputniknews.com.tr/20221208/polonyada-90-yasindaki-kadin-bankayi-soymak-isteyen-ukraynali-kadini-bastonuyla-doverek-durdurdu-1064361103.html

Polonya’da 90 yaşındaki kadın, bankayı soymak isteyen Ukraynalı kadını bastonuyla döverek durdurdu

Polonya’da 90 yaşındaki kadın, bankayı soymak isteyen Ukraynalı kadını bastonuyla döverek durdurdu

Polonya'da, banka soyma girişiminde bulunan Ukraynalı kadın, 90 yaşında olduğu belirtilen yaşlı bir kadının bastonuyla müdahale etmesinin ardından etkisiz hale... 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T23:12+0300

2022-12-08T23:12+0300

2022-12-08T23:34+0300

yaşam

polonya

banka

soygun

yaşlı

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İddiaya göre Polonya’daki banka soyma girişimi, salı günü Przemyslu kentindeki PKO Bank Polski’de gerçekleşti. Nowiny24’te yer alan habere göre, Ukraynalı mülteci olduğu aktarılan 25 yaşındaki Zona P. isimli kadın, çalışanlardan birinin boğazına bıçağı dayayarak parayı çuvala doldurmasını istedi. Görüntülerde, para dolu çuvalı tutmaya çalışırken diğer eliyle de banka çalışanın saçını çektiği sırada, 90 yaşında olduğu belirtilen başka bir kadının saldırganı bastonuyla döverek durdurduğu görüldü.Yaşlı kadının bastonlu müdahalesinin ardından soyguncu, bankadaki diğer çalışanlar tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi.Öte yandan yerel basında çıkan haberlere göre saldırganın çantasında psikiyatrik tedavi gördüğünü gösteren ilaçlar çıktı. Bölge savcılığı tarafından mahkemeye sevk edilen kadın, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Polonya yasalarına göre mahkeme, saldırgana en az üç yıl hapis verebilir.

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polonya, banka, soygun, yaşlı