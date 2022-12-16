https://sputniknews.com.tr/20221216/orta-afrika-cumhuriyetinde-rus-evine-teror-saldirisi-paket-baskanin-elinde-infilak-etti-1064675331.html
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Rus Evi'ne terör saldırısı: Paket başkanın elinde infilak etti
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Rus Evi'ne terör saldırısı: Paket başkanın elinde infilak etti
Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'de bulunan Rus Evi'ne içinde patlayıcı bulunan bir paket gönderildi. Rus Evi Başkanı Dmitriy Sıtıy, paketin elinde... 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T17:23+0300
2022-12-16T17:23+0300
2022-12-16T17:23+0300
dünya
rusya
orta afrika cumhuriyeti
terör saldırısı
mihail bogdanov
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Rusya'nın Bangui Büyükelçiliği, Sıtıy'ın hastanede tedavi altında olduğunu ve hayati tehlikesinin bulunmadığını duyurdu.Al Mayadeen televizyonu, Orta Afrika Cumhuriyeti polisinin Rus Evi başkanı Sıtıy'a yönelik vakayı terör saldırısı olarak nitelendirdiğini belirtti.Bogdanov: Terörle mücadeleye yönelik uluslararası çabalar konsolide edilmeliRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Sıtıy'a yönelik saldırının terörle mücadeleye yönelik uluslararası çabaların konsolide edilmesi gerektiğini gösterdiğini söyledi.Bogdanov, "Uluslararası terör sınır tanımıyor, bu tür vakalar her an her yerde yaşanabilir. Elbette çok dikkatli olmamız gerekiyor. Terör eylemleriyle daha etkili mücadele için uluslararası imkan ve çabaların konsolide edilmesi iyi olurdu" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221214/rusyanin-litvanya-buyukelciligi-tehdit-mesaji-aldi-saldiri-duzenlenecek-1064568834.html
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rusya, orta afrika cumhuriyeti, terör saldırısı, mihail bogdanov
rusya, orta afrika cumhuriyeti, terör saldırısı, mihail bogdanov
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Rus Evi'ne terör saldırısı: Paket başkanın elinde infilak etti
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'de bulunan Rus Evi'ne içinde patlayıcı bulunan bir paket gönderildi. Rus Evi Başkanı Dmitriy Sıtıy, paketin elinde infilak etmesi sonucu yaralandı. Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, olayı terör eylemi olarak niteleyerek uluslararası topluma çağrıda bulundu.
Rusya'nın Bangui Büyükelçiliği, Sıtıy'ın hastanede tedavi altında olduğunu ve hayati tehlikesinin bulunmadığını duyurdu.
Al Mayadeen televizyonu, Orta Afrika Cumhuriyeti polisinin Rus Evi başkanı Sıtıy'a yönelik vakayı terör saldırısı olarak nitelendirdiğini belirtti.
Bogdanov: Terörle mücadeleye yönelik uluslararası çabalar konsolide edilmeli
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Sıtıy'a yönelik saldırının terörle mücadeleye yönelik uluslararası çabaların konsolide edilmesi gerektiğini gösterdiğini söyledi.
Bogdanov, "Uluslararası terör sınır tanımıyor, bu tür vakalar her an her yerde yaşanabilir. Elbette çok dikkatli olmamız gerekiyor. Terör eylemleriyle daha etkili mücadele için uluslararası imkan ve çabaların konsolide edilmesi iyi olurdu" dedi.