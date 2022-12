https://sputniknews.com.tr/20221216/orta-afrika-cumhuriyetinde-rus-evine-teror-saldirisi-paket-baskanin-elinde-infilak-etti-1064675331.html

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Rus Evi'ne terör saldırısı: Paket başkanın elinde infilak etti

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'de bulunan Rus Evi'ne içinde patlayıcı bulunan bir paket gönderildi. Rus Evi Başkanı Dmitriy Sıtıy, paketin elinde... 16.12.2022, Sputnik Türkiye

Rusya'nın Bangui Büyükelçiliği, Sıtıy'ın hastanede tedavi altında olduğunu ve hayati tehlikesinin bulunmadığını duyurdu.Al Mayadeen televizyonu, Orta Afrika Cumhuriyeti polisinin Rus Evi başkanı Sıtıy'a yönelik vakayı terör saldırısı olarak nitelendirdiğini belirtti.Bogdanov: Terörle mücadeleye yönelik uluslararası çabalar konsolide edilmeliRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Sıtıy'a yönelik saldırının terörle mücadeleye yönelik uluslararası çabaların konsolide edilmesi gerektiğini gösterdiğini söyledi.Bogdanov, "Uluslararası terör sınır tanımıyor, bu tür vakalar her an her yerde yaşanabilir. Elbette çok dikkatli olmamız gerekiyor. Terör eylemleriyle daha etkili mücadele için uluslararası imkan ve çabaların konsolide edilmesi iyi olurdu" dedi.

2022

