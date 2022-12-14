https://sputniknews.com.tr/20221214/rusyanin-litvanya-buyukelciligi-tehdit-mesaji-aldi-saldiri-duzenlenecek-1064568834.html

Rusya'nın Litvanya Büyükelçiliği tehdit mesajı aldı: 'Saldırı düzenlenecek'

Rusya'nın Litvanya Büyükelçiliği tehdit mesajı aldı: 'Saldırı düzenlenecek'

Rusya'nın Litvanya Büyükelçiliği'ne elçilik binasına saldırı düzenleneceği tehdidinin yer aldığı bir mesaj ulaştığı belirtildi. 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T12:59+0300

2022-12-14T12:59+0300

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Litvanya merkezli Delfi haber sitesinin Litvanya polisine dayandırdığı habere göre dün Rus elçiliğinin çalışanları, görev yaptıkları binaya saldırı düzenleneceğine dair bir mesaj aldı.Saldırının ne zaman düzenleneceğine ilişkin bilgi bulunmadığını yazan haber sitesi, polis ekiplerinin elçiliğin bulunduğu arazide arama yaptığını ancak şüpheli bir madde bulunmadığını kaydetti.Polis, toplumsal güvenliği tehdit eden mesajla ilgili soruşturma başlattı.Rus diplomatik temsilcilikleri, çeşitli dönemlerde bu tür tehditlere ve saldırılara maruz kalıyor. 5 Eylül'de Kabil Büyükelçiliği'nin önünde patlama meydana gelmiş ve 2 Rus elçilik çalışanı hayatını kaybetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221202/lentonyada-dojd-tvnin-sunucusu-rus-ordusuna-yardimla-ilgili-sozlerinin-ardindan-kovuldu-1064103066.html

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