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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221214/rusyanin-litvanya-buyukelciligi-tehdit-mesaji-aldi-saldiri-duzenlenecek-1064568834.html
Rusya'nın Litvanya Büyükelçiliği tehdit mesajı aldı: 'Saldırı düzenlenecek'
Rusya'nın Litvanya Büyükelçiliği tehdit mesajı aldı: 'Saldırı düzenlenecek'
Rusya'nın Litvanya Büyükelçiliği'ne elçilik binasına saldırı düzenleneceği tehdidinin yer aldığı bir mesaj ulaştığı belirtildi. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T12:59+0300
2022-12-14T12:59+0300
ukrayna krizi
litvanya
rusya
büyükelçilik
tehdit
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Litvanya merkezli Delfi haber sitesinin Litvanya polisine dayandırdığı habere göre dün Rus elçiliğinin çalışanları, görev yaptıkları binaya saldırı düzenleneceğine dair bir mesaj aldı.Saldırının ne zaman düzenleneceğine ilişkin bilgi bulunmadığını yazan haber sitesi, polis ekiplerinin elçiliğin bulunduğu arazide arama yaptığını ancak şüpheli bir madde bulunmadığını kaydetti.Polis, toplumsal güvenliği tehdit eden mesajla ilgili soruşturma başlattı.Rus diplomatik temsilcilikleri, çeşitli dönemlerde bu tür tehditlere ve saldırılara maruz kalıyor. 5 Eylül'de Kabil Büyükelçiliği'nin önünde patlama meydana gelmiş ve 2 Rus elçilik çalışanı hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221202/lentonyada-dojd-tvnin-sunucusu-rus-ordusuna-yardimla-ilgili-sozlerinin-ardindan-kovuldu-1064103066.html
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litvanya, rusya, büyükelçilik, tehdit
litvanya, rusya, büyükelçilik, tehdit

Rusya'nın Litvanya Büyükelçiliği tehdit mesajı aldı: 'Saldırı düzenlenecek'

12:59 14.12.2022
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Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
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Rusya'nın Litvanya Büyükelçiliği'ne elçilik binasına saldırı düzenleneceği tehdidinin yer aldığı bir mesaj ulaştığı belirtildi.
Litvanya merkezli Delfi haber sitesinin Litvanya polisine dayandırdığı habere göre dün Rus elçiliğinin çalışanları, görev yaptıkları binaya saldırı düzenleneceğine dair bir mesaj aldı.
Saldırının ne zaman düzenleneceğine ilişkin bilgi bulunmadığını yazan haber sitesi, polis ekiplerinin elçiliğin bulunduğu arazide arama yaptığını ancak şüpheli bir madde bulunmadığını kaydetti.
Polis, toplumsal güvenliği tehdit eden mesajla ilgili soruşturma başlattı.
Rus diplomatik temsilcilikleri, çeşitli dönemlerde bu tür tehditlere ve saldırılara maruz kalıyor. 5 Eylül'de Kabil Büyükelçiliği'nin önünde patlama meydana gelmiş ve 2 Rus elçilik çalışanı hayatını kaybetmişti.
Litvanya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
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