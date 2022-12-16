https://sputniknews.com.tr/20221216/netanyahu-suudi-arabistan-ile-tam-diplomatik-iliskiler-kurmayi-umuyoruz-1064681686.html

Netanyahu: Suudi Arabistan ile tam diplomatik ilişkiler kurmayı umuyoruz

Netanyahu: Suudi Arabistan ile tam diplomatik ilişkiler kurmayı umuyoruz

İsrail'de 1 Kasım’daki seçimlerin galibi Benyamin Netanyahu, Suudi Arabistan ile tam diplomatik ilişkiler kurmayı umduklarını belirterek, "İsrail ile Arap... 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T21:37+0300

2022-12-16T21:37+0300

2022-12-16T21:37+0300

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benyamin netahyahu

suudi arabistan

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İsrail'de erken genel seçimlerden zaferle çıkan ve hükümeti kurmakla görevlendirilen Benyamin Netanyahu, Suudi Arabistan ile tam diplomatik ilişkiler kurmaya çalışacağını söyledi.İsrail'de yeniden başbakanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Netanyahu, Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonuna "nadir" sayılabilecek bir röportaj verdi.Bazı Arap ülkeleriyle imzalanan "Abraham" adı verilen normalleşme anlaşmasını genişletmek istediklerini kaydeden Netanyahu, bu kapsamda Suudi Arabistan ile benzer bir anlaşmaya varmayı ve Riyad ile tam diplomatik ilişkiler kurmayı umduklarını belirtti.'Kapsamlı barış için büyük bir sıçrama olacak'"İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki barış girişiminin, İsrail-Filistin sorununa da çözüm getireceğini" ileri süren Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:Bu çabalara katılmayı isteyip istememenin Suudi Arabistan liderliğine bağlı olduğunu vurgulayan Netanyahu, bunu istemelerini "umduğunu" dile getirdi.Netanyahu, şöyle konuştu:Riyad yönetiminden ise Netanyahu'nun açıklamalarına ilişkin bir yanıt gelmedi.İsrail, 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas ve ardından Sudan ile diplomatik ilişkileri normalleşme anlaşmaları imzalamıştı.Son yıllarda erken seçim ve koalisyon krizi sarmalına girilen İsrail'de 1 Kasım'da yapılan erken genel seçimde, eski başbakan ve muhalefet lideri Benyamin Netanyahu'nun başını çektiği sağ bloktaki partiler, 120 sandalyeli Meclise 64 milletvekili göndererek açık bir zafer kazanmıştı.İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından 13 Kasım'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Netanyahu'nun, yasal süreye göre en geç 21 Aralık'a kadar hükümeti kurması gerekiyor.

https://sputniknews.com.tr/20221209/netanyahu-yeni-hukumeti-kurmak-icin-israil-cumhurbaskani-herzogdan-14-gun-daha-istedi-1064366705.html

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