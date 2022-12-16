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https://sputniknews.com.tr/20221216/netanyahu-suudi-arabistan-ile-tam-diplomatik-iliskiler-kurmayi-umuyoruz-1064681686.html
Netanyahu: Suudi Arabistan ile tam diplomatik ilişkiler kurmayı umuyoruz
Netanyahu: Suudi Arabistan ile tam diplomatik ilişkiler kurmayı umuyoruz
İsrail'de 1 Kasım’daki seçimlerin galibi Benyamin Netanyahu, Suudi Arabistan ile tam diplomatik ilişkiler kurmayı umduklarını belirterek, "İsrail ile Arap... 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T21:37+0300
2022-12-16T21:37+0300
dünya
benyamin netahyahu
suudi arabistan
israil
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İsrail'de erken genel seçimlerden zaferle çıkan ve hükümeti kurmakla görevlendirilen Benyamin Netanyahu, Suudi Arabistan ile tam diplomatik ilişkiler kurmaya çalışacağını söyledi.İsrail'de yeniden başbakanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Netanyahu, Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonuna "nadir" sayılabilecek bir röportaj verdi.Bazı Arap ülkeleriyle imzalanan "Abraham" adı verilen normalleşme anlaşmasını genişletmek istediklerini kaydeden Netanyahu, bu kapsamda Suudi Arabistan ile benzer bir anlaşmaya varmayı ve Riyad ile tam diplomatik ilişkiler kurmayı umduklarını belirtti.'Kapsamlı barış için büyük bir sıçrama olacak'"İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki barış girişiminin, İsrail-Filistin sorununa da çözüm getireceğini" ileri süren Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:Bu çabalara katılmayı isteyip istememenin Suudi Arabistan liderliğine bağlı olduğunu vurgulayan Netanyahu, bunu istemelerini "umduğunu" dile getirdi.Netanyahu, şöyle konuştu:Riyad yönetiminden ise Netanyahu'nun açıklamalarına ilişkin bir yanıt gelmedi.İsrail, 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas ve ardından Sudan ile diplomatik ilişkileri normalleşme anlaşmaları imzalamıştı.Son yıllarda erken seçim ve koalisyon krizi sarmalına girilen İsrail'de 1 Kasım'da yapılan erken genel seçimde, eski başbakan ve muhalefet lideri Benyamin Netanyahu'nun başını çektiği sağ bloktaki partiler, 120 sandalyeli Meclise 64 milletvekili göndererek açık bir zafer kazanmıştı.İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından 13 Kasım'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Netanyahu'nun, yasal süreye göre en geç 21 Aralık'a kadar hükümeti kurması gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20221209/netanyahu-yeni-hukumeti-kurmak-icin-israil-cumhurbaskani-herzogdan-14-gun-daha-istedi-1064366705.html
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benyamin netahyahu, suudi arabistan, israil
benyamin netahyahu, suudi arabistan, israil

Netanyahu: Suudi Arabistan ile tam diplomatik ilişkiler kurmayı umuyoruz

21:37 16.12.2022
© AFP 2022 / EMMANUEL DUNANDBenyamin Netanyahu
Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© AFP 2022 / EMMANUEL DUNAND
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İsrail'de 1 Kasım’daki seçimlerin galibi Benyamin Netanyahu, Suudi Arabistan ile tam diplomatik ilişkiler kurmayı umduklarını belirterek, "İsrail ile Arap dünyası arasında kapsamlı bir barış için büyük bir sıçrama olacak. Bölgemizi hayal bile edilemeyecek şekilde değiştirecek" dedi.
İsrail'de erken genel seçimlerden zaferle çıkan ve hükümeti kurmakla görevlendirilen Benyamin Netanyahu, Suudi Arabistan ile tam diplomatik ilişkiler kurmaya çalışacağını söyledi.
İsrail'de yeniden başbakanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Netanyahu, Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonuna "nadir" sayılabilecek bir röportaj verdi.
Bazı Arap ülkeleriyle imzalanan "Abraham" adı verilen normalleşme anlaşmasını genişletmek istediklerini kaydeden Netanyahu, bu kapsamda Suudi Arabistan ile benzer bir anlaşmaya varmayı ve Riyad ile tam diplomatik ilişkiler kurmayı umduklarını belirtti.

'Kapsamlı barış için büyük bir sıçrama olacak'

"İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki barış girişiminin, İsrail-Filistin sorununa da çözüm getireceğini" ileri süren Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:
"Bu, İsrail ile Arap dünyası arasında kapsamlı barış için büyük bir sıçrama olacak. Bölgemizi hayal bile edilemeyecek şekilde değiştirecek. Nihayetinde bir İsrail-Filistin barışını da kolaylaştıracağını düşünüyorum, buna inanıyorum."
Bu çabalara katılmayı isteyip istememenin Suudi Arabistan liderliğine bağlı olduğunu vurgulayan Netanyahu, bunu istemelerini "umduğunu" dile getirdi.
Netanyahu, şöyle konuştu:
"Herkes, 'Önce Filistin sorununu çözmelisiniz aksi takdirde Arap dünyasıyla barışınız olmaz' diyordu. Ama tam tersi de olabilir. Arap ülkeleriyle barışı genişlettikçe belki Filistinlilerle de barışa ulaşabilirsiniz ve ben buna çok inanıyorum."
Riyad yönetiminden ise Netanyahu'nun açıklamalarına ilişkin bir yanıt gelmedi.
İsrail, 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas ve ardından Sudan ile diplomatik ilişkileri normalleşme anlaşmaları imzalamıştı.
Son yıllarda erken seçim ve koalisyon krizi sarmalına girilen İsrail'de 1 Kasım'da yapılan erken genel seçimde, eski başbakan ve muhalefet lideri Benyamin Netanyahu'nun başını çektiği sağ bloktaki partiler, 120 sandalyeli Meclise 64 milletvekili göndererek açık bir zafer kazanmıştı.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından 13 Kasım'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Netanyahu'nun, yasal süreye göre en geç 21 Aralık'a kadar hükümeti kurması gerekiyor.
İsrail'de 1 Kasım’daki seçimlerin galibi Benyamin Netanyahu, yeni hükümeti kurmak için Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’tan 14 gün daha süre istedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
DÜNYA
Netanyahu, yeni hükümeti kurmak için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan 14 gün daha istedi
9 Aralık, 04:25
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