https://sputniknews.com.tr/20221209/netanyahu-yeni-hukumeti-kurmak-icin-israil-cumhurbaskani-herzogdan-14-gun-daha-istedi-1064366705.html

Netanyahu, yeni hükümeti kurmak için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan 14 gün daha istedi

Netanyahu, yeni hükümeti kurmak için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan 14 gün daha istedi

İsrail'de 1 Kasım’daki seçimlerin galibi Benyamin Netanyahu, yeni hükümeti kurmak için Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’tan 14 gün daha süre istedi. 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T04:25+0300

2022-12-09T04:25+0300

2022-12-09T04:25+0300

dünya

israil

benyamin netanyahu

isaac herzog

hükümet

ortadoğu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/09/1064366803_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_6e65c544156b737e37453e59c4cfc228.jpg

İsrail'de meclisin feshedilmesinin ardından 1 Kasım’da son 4 yılda 5. kez yapılan genel seçimlerin galibi eski Başbakan ve muhalefet lideri Benyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. Netanyahu, koalisyon ortaklarının rolleri konusunda anlaşmaya varılmasında yaşanan gecikmeleri gerekçe göstererek Cumhurbaşkanı Herzog’dan hükümeti kurma süresinin 14 gün uzatılmasını talep etti. Netanyahu’ya hükümeti kurması için verilen süre 11 Aralık’ta sona erecek.İsrailli politikacının lideri olduğu Likud Partisi 32 sandalye ile birinci, Başbakan Yair Lapid'in lideri olduğu Yesh Atid 24 sandalye ile ikinci, Benny Gantz liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi ise 12 sandalye ile mecliste üçüncü parti olmuştu. Netanyahu liderliğindeki sağ blok 120 sandalyeli mecliste 64 sandalye kazanarak, hükümeti kurmak için yeterli olan çoğunluğu sağlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221202/netanyahu-basbakan-lapid-ordudaki-subaylari-hukumete-karsi-isyana-kiskirtiyor-1064105223.html

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, benyamin netanyahu, isaac herzog, hükümet, ortadoğu