https://sputniknews.com.tr/20221209/netanyahu-yeni-hukumeti-kurmak-icin-israil-cumhurbaskani-herzogdan-14-gun-daha-istedi-1064366705.html
Netanyahu, yeni hükümeti kurmak için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan 14 gün daha istedi
Netanyahu, yeni hükümeti kurmak için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan 14 gün daha istedi
İsrail'de 1 Kasım’daki seçimlerin galibi Benyamin Netanyahu, yeni hükümeti kurmak için Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’tan 14 gün daha süre istedi. 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T04:25+0300
2022-12-09T04:25+0300
2022-12-09T04:25+0300
dünya
israil
benyamin netanyahu
isaac herzog
hükümet
ortadoğu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/09/1064366803_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_6e65c544156b737e37453e59c4cfc228.jpg
İsrail'de meclisin feshedilmesinin ardından 1 Kasım’da son 4 yılda 5. kez yapılan genel seçimlerin galibi eski Başbakan ve muhalefet lideri Benyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. Netanyahu, koalisyon ortaklarının rolleri konusunda anlaşmaya varılmasında yaşanan gecikmeleri gerekçe göstererek Cumhurbaşkanı Herzog’dan hükümeti kurma süresinin 14 gün uzatılmasını talep etti. Netanyahu’ya hükümeti kurması için verilen süre 11 Aralık’ta sona erecek.İsrailli politikacının lideri olduğu Likud Partisi 32 sandalye ile birinci, Başbakan Yair Lapid'in lideri olduğu Yesh Atid 24 sandalye ile ikinci, Benny Gantz liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi ise 12 sandalye ile mecliste üçüncü parti olmuştu. Netanyahu liderliğindeki sağ blok 120 sandalyeli mecliste 64 sandalye kazanarak, hükümeti kurmak için yeterli olan çoğunluğu sağlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221202/netanyahu-basbakan-lapid-ordudaki-subaylari-hukumete-karsi-isyana-kiskirtiyor-1064105223.html
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/09/1064366803_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_cdf64b1a39642e5df756b66966c6d9a7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, benyamin netanyahu, isaac herzog, hükümet, ortadoğu
israil, benyamin netanyahu, isaac herzog, hükümet, ortadoğu
Netanyahu, yeni hükümeti kurmak için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan 14 gün daha istedi
Abone ol
İsrail'de 1 Kasım’daki seçimlerin galibi Benyamin Netanyahu, yeni hükümeti kurmak için Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’tan 14 gün daha süre istedi.
İsrail'de meclisin feshedilmesinin ardından 1 Kasım’da son 4 yılda 5. kez yapılan genel seçimlerin galibi eski Başbakan ve muhalefet lideri Benyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.
Netanyahu, koalisyon ortaklarının rolleri konusunda anlaşmaya varılmasında yaşanan gecikmeleri gerekçe göstererek Cumhurbaşkanı Herzog’dan hükümeti kurma süresinin 14 gün uzatılmasını talep etti.
Netanyahu’ya hükümeti kurması için verilen süre 11 Aralık’ta sona erecek.
İsrailli politikacının lideri olduğu Likud Partisi 32 sandalye ile birinci, Başbakan Yair Lapid'in lideri olduğu Yesh Atid 24 sandalye ile ikinci, Benny Gantz liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi ise 12 sandalye ile mecliste üçüncü parti olmuştu.
Netanyahu liderliğindeki sağ blok 120 sandalyeli mecliste 64 sandalye kazanarak, hükümeti kurmak için yeterli olan çoğunluğu sağlamıştı.