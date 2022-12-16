https://sputniknews.com.tr/20221216/milli-sporcu-aras-kaya-atletizmden-3-yil-men-edildi-1064684414.html

Milli sporcu Aras Kaya, atletizmden 3 yıl men edildi

Milli sporcu Aras Kaya, atletizmden 3 yıl men edildi

Türk milli atlet Aras Kaya, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 3 yıl men cezası aldı. 16.12.2022, Sputnik Türkiye

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Atletizmde Dürüstlük Birimi (AIU) tarafından yapılan açıklamada, numunesinde eritropoietin (EPO) isimli yasaklı madde tespit edilen Aras Kaya'ya 3 yıl men cezası verildiği bildirildi.Milli sporcunun ihlali hemen kabul etmesi nedeniyle başta 4 yıl olarak belirlenen ceza süresinin 3 yıla düşürüldüğü kaydedildi.Cezanın 4 Aralık'tan itibaren başlayacağı belirtilirken, milli sporcunun 25 Eylül'den sonra katıldığı müsabakalardaki derece ve ödüllerinin iptal edildiği aktarıldı.Eylül ayında Romanya'da gerçekleştirilen 10 km yarışında yasaklı madde kullandığı saptanan Kaya, tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmişti.

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atlet, sporcu, doping, men, men cezası, ceza