https://sputniknews.com.tr/20221216/milli-sporcu-aras-kaya-atletizmden-3-yil-men-edildi-1064684414.html
Milli sporcu Aras Kaya, atletizmden 3 yıl men edildi
Milli sporcu Aras Kaya, atletizmden 3 yıl men edildi
Türk milli atlet Aras Kaya, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 3 yıl men cezası aldı. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T23:11+0300
2022-12-16T23:11+0300
2022-12-16T23:11+0300
spor
atlet
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doping
men
men cezası
ceza
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Atletizmde Dürüstlük Birimi (AIU) tarafından yapılan açıklamada, numunesinde eritropoietin (EPO) isimli yasaklı madde tespit edilen Aras Kaya'ya 3 yıl men cezası verildiği bildirildi.Milli sporcunun ihlali hemen kabul etmesi nedeniyle başta 4 yıl olarak belirlenen ceza süresinin 3 yıla düşürüldüğü kaydedildi.Cezanın 4 Aralık'tan itibaren başlayacağı belirtilirken, milli sporcunun 25 Eylül'den sonra katıldığı müsabakalardaki derece ve ödüllerinin iptal edildiği aktarıldı.Eylül ayında Romanya'da gerçekleştirilen 10 km yarışında yasaklı madde kullandığı saptanan Kaya, tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221022/doping-testi-pozitif-cikan-rumen-tenisci-simona-halep-hayatimin-en-buyuk-sokunu-yasiyorum-1062589013.html
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atlet, sporcu, doping, men, men cezası, ceza
atlet, sporcu, doping, men, men cezası, ceza
Milli sporcu Aras Kaya, atletizmden 3 yıl men edildi
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Türk milli atlet Aras Kaya, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 3 yıl men cezası aldı.
Atletizmde Dürüstlük Birimi (AIU) tarafından yapılan açıklamada, numunesinde eritropoietin (EPO) isimli yasaklı madde tespit edilen Aras Kaya'ya 3 yıl men cezası verildiği bildirildi.
Milli sporcunun ihlali hemen kabul etmesi nedeniyle başta 4 yıl olarak belirlenen ceza süresinin 3 yıla düşürüldüğü kaydedildi.
Cezanın 4 Aralık'tan itibaren başlayacağı belirtilirken, milli sporcunun 25 Eylül'den sonra katıldığı müsabakalardaki derece ve ödüllerinin iptal edildiği aktarıldı.
Eylül ayında Romanya'da gerçekleştirilen 10 km yarışında yasaklı madde kullandığı saptanan Kaya, tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmişti.