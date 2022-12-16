Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20221216/milli-sporcu-aras-kaya-atletizmden-3-yil-men-edildi-1064684414.html
Milli sporcu Aras Kaya, atletizmden 3 yıl men edildi
Milli sporcu Aras Kaya, atletizmden 3 yıl men edildi
Türk milli atlet Aras Kaya, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 3 yıl men cezası aldı. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T23:11+0300
2022-12-16T23:11+0300
spor
atlet
sporcu
doping
men
men cezası
ceza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/10/1064684607_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_78742d35731da35e1812689df081bc79.jpg
Atletizmde Dürüstlük Birimi (AIU) tarafından yapılan açıklamada, numunesinde eritropoietin (EPO) isimli yasaklı madde tespit edilen Aras Kaya'ya 3 yıl men cezası verildiği bildirildi.Milli sporcunun ihlali hemen kabul etmesi nedeniyle başta 4 yıl olarak belirlenen ceza süresinin 3 yıla düşürüldüğü kaydedildi.Cezanın 4 Aralık'tan itibaren başlayacağı belirtilirken, milli sporcunun 25 Eylül'den sonra katıldığı müsabakalardaki derece ve ödüllerinin iptal edildiği aktarıldı.Eylül ayında Romanya'da gerçekleştirilen 10 km yarışında yasaklı madde kullandığı saptanan Kaya, tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221022/doping-testi-pozitif-cikan-rumen-tenisci-simona-halep-hayatimin-en-buyuk-sokunu-yasiyorum-1062589013.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/10/1064684607_81:0:729:486_1920x0_80_0_0_7c174bc81ad956171c89230a30a834fd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
atlet, sporcu, doping, men, men cezası, ceza
atlet, sporcu, doping, men, men cezası, ceza

Milli sporcu Aras Kaya, atletizmden 3 yıl men edildi

23:11 16.12.2022
© AATürk milli atlet Aras Kaya, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 3 yıl men cezası aldı.
Türk milli atlet Aras Kaya, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 3 yıl men cezası aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© AA
Abone olTelegram
Türk milli atlet Aras Kaya, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 3 yıl men cezası aldı.
Atletizmde Dürüstlük Birimi (AIU) tarafından yapılan açıklamada, numunesinde eritropoietin (EPO) isimli yasaklı madde tespit edilen Aras Kaya'ya 3 yıl men cezası verildiği bildirildi.
Milli sporcunun ihlali hemen kabul etmesi nedeniyle başta 4 yıl olarak belirlenen ceza süresinin 3 yıla düşürüldüğü kaydedildi.
Cezanın 4 Aralık'tan itibaren başlayacağı belirtilirken, milli sporcunun 25 Eylül'den sonra katıldığı müsabakalardaki derece ve ödüllerinin iptal edildiği aktarıldı.
Eylül ayında Romanya'da gerçekleştirilen 10 km yarışında yasaklı madde kullandığı saptanan Kaya, tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmişti.
Romanyalı tenisçi Simona Halep - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2022
SPOR
Doping testi pozitif çıkan Rumen tenisçi Simona Halep: Hayatımın en büyük şokunu yaşıyorum
22 Ekim, 00:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала