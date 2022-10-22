https://sputniknews.com.tr/20221022/doping-testi-pozitif-cikan-rumen-tenisci-simona-halep-hayatimin-en-buyuk-sokunu-yasiyorum-1062589013.html
Doping testi pozitif çıkan Rumen tenisçi Simona Halep: Hayatımın en büyük şokunu yaşıyorum
Doping testi pozitif çıkan Rumen tenisçi Simona Halep: Hayatımın en büyük şokunu yaşıyorum
Doping testinde yasaklı maddeye rastlanan Rumen tenisçi Simona Halep, geçici olarak spordan men cezası aldı. 22.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-22T00:49+0300
2022-10-22T00:49+0300
2022-10-22T00:51+0300
spor
simona halep
tenis
tenis turnuvası
doping
doping testi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103173/16/1031731696_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6c074385404546d81007fa38dc2a8ede.jpg
Uluslararası Teniste Dürüstlük Biriminden (ITIA) yapılan açıklamada, kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan Halep'in ağustos ayında düzenlenen ABD Açık sırasında verdiği numunede yasaklı "roxadustat" maddesine rastlandığı kaydedildi.Eski dünya 1 numarasının 'B' numunesini analiz ettirme hakkını kullandığı ve bu numunede de "roxadustat" bulunduğu vurgulandı.31 yaşındaki Halep, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayatının en büyük şokunu yaşadığını belirterek, "Bugün hayatımın en zor maçı başlıyor. Gerçek için mücadele. Kariyerim boyunca hile yapma fikri bir kez bile aklımdan geçmedi. Bu, tüm değerlerime aykırı. Mesele şampiyonluklar ya da para değil, onurla ve tenisle aramda 25 yılda geliştirdiğim sevgi hikayesiyle ilgili." ifadelerini kullandı.2018'te Fransa Açık, 2019'da da Wimbledon şampiyonluğuna ulaşan Halep, "roxadustat" maddesinin çok düşük miktarda pozitif çıktığını ve sonuna kadar mücadele edeceğini bildirdi.Halep, eylül ayında yaptığı açıklamada, daha rahat nefes alabilmek için burnundan operasyon geçireceğini ve sezonu kapadığını duyurmuştu.Rumen sporcu, kadınlar dünya klasmanında 9. sırada yer alıyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103173/16/1031731696_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ed110a75502b195aff1bffbf26e91ded.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
simona halep, tenis, tenis turnuvası, doping, doping testi
simona halep, tenis, tenis turnuvası, doping, doping testi
Doping testi pozitif çıkan Rumen tenisçi Simona Halep: Hayatımın en büyük şokunu yaşıyorum
00:49 22.10.2022 (güncellendi: 00:51 22.10.2022) Abone ol
Doping testinde yasaklı maddeye rastlanan Rumen tenisçi Simona Halep, geçici olarak spordan men cezası aldı.
Uluslararası Teniste Dürüstlük Biriminden (ITIA) yapılan açıklamada, kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan Halep'in ağustos ayında düzenlenen ABD Açık sırasında verdiği numunede yasaklı "roxadustat" maddesine rastlandığı kaydedildi.
Eski dünya 1 numarasının 'B' numunesini analiz ettirme hakkını kullandığı ve bu numunede de "roxadustat" bulunduğu vurgulandı.
31 yaşındaki Halep, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayatının en büyük şokunu yaşadığını belirterek, "Bugün hayatımın en zor maçı başlıyor. Gerçek için mücadele. Kariyerim boyunca hile yapma fikri bir kez bile aklımdan geçmedi. Bu, tüm değerlerime aykırı. Mesele şampiyonluklar ya da para değil, onurla ve tenisle aramda 25 yılda geliştirdiğim sevgi hikayesiyle ilgili." ifadelerini kullandı.
2018'te Fransa Açık, 2019'da da Wimbledon şampiyonluğuna ulaşan Halep, "roxadustat" maddesinin çok düşük miktarda pozitif çıktığını ve sonuna kadar mücadele edeceğini bildirdi.
Halep, eylül ayında yaptığı açıklamada, daha rahat nefes alabilmek için burnundan operasyon geçireceğini ve sezonu kapadığını duyurmuştu.
Rumen sporcu, kadınlar dünya klasmanında 9. sırada yer alıyor.