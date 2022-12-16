https://sputniknews.com.tr/20221216/litvanya-8-himars-roket-sistemi-alimi-icin-abd-ile-anlasma-imzaladi-1064650435.html
Litvanya, 8 HIMARS roket sistemi alımı için ABD ile anlaşma imzaladı
Litvanya, 8 HIMARS roket sistemi alımı için ABD ile anlaşma imzaladı
Litvanya Savunma Bakanı Anusauskas, ülkesinin ABD ile 8 Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) alımı için anlaşma imzaladıklarını açıkladı. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T04:00+0300
2022-12-16T04:00+0300
2022-12-16T04:00+0300
savunma
litvanya
himars
abd
askeri faaliyet
himars roket sistemi
anlaşma
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Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, ABD Savunma Bakanlığı'nda mevkidaşı Lloyd Austin ile bir araya geldi.Görüşme öncesinde açıklamada bulunan Anusauskas, "ABD’den 8 adet HIMARS lancer almak üzere kontrat imzaladığımızı duyurmaktan memnuniyet duyarım. Bu, silahlı kuvvetlerimiz açısından büyük bir adım. Bu yeni sistem, ülkemizin ulusal ve bölgesel kabiliyetlerini önemli ölçüde artıracaktır" ifadesini kullandı.Anusauskas, ABD'nin Litvanya'daki askeri varlığını sürdürme kararını da memnuniyetle karşıladığını belirtti.Pentagon, henüz kontratla ilgili resmi açıklama yapmadı.
https://sputniknews.com.tr/20221209/letonya-baltik-ulkeleri-himars-sistemleri-satin-almak-icin-birlikte-calisiyor-1064397548.html
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litvanya, himars, abd, askeri faaliyet, himars roket sistemi, anlaşma
litvanya, himars, abd, askeri faaliyet, himars roket sistemi, anlaşma
Litvanya, 8 HIMARS roket sistemi alımı için ABD ile anlaşma imzaladı
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Litvanya Savunma Bakanı Anusauskas, ülkesinin ABD ile 8 Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) alımı için anlaşma imzaladıklarını açıkladı.
Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, ABD Savunma Bakanlığı'nda mevkidaşı Lloyd Austin ile bir araya geldi.
Görüşme öncesinde açıklamada bulunan Anusauskas, "ABD’den 8 adet HIMARS lancer almak üzere kontrat imzaladığımızı duyurmaktan memnuniyet duyarım. Bu, silahlı kuvvetlerimiz açısından büyük bir adım. Bu yeni sistem, ülkemizin ulusal ve bölgesel kabiliyetlerini önemli ölçüde artıracaktır" ifadesini kullandı.
Anusauskas, ABD'nin Litvanya'daki askeri varlığını sürdürme kararını da memnuniyetle karşıladığını belirtti.
Pentagon, henüz kontratla ilgili resmi açıklama yapmadı.