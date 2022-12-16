https://sputniknews.com.tr/20221216/litvanya-8-himars-roket-sistemi-alimi-icin-abd-ile-anlasma-imzaladi-1064650435.html

Litvanya, 8 HIMARS roket sistemi alımı için ABD ile anlaşma imzaladı

Litvanya, 8 HIMARS roket sistemi alımı için ABD ile anlaşma imzaladı

Litvanya Savunma Bakanı Anusauskas, ülkesinin ABD ile 8 Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) alımı için anlaşma imzaladıklarını açıkladı. 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T04:00+0300

2022-12-16T04:00+0300

2022-12-16T04:00+0300

savunma

litvanya

himars

abd

askeri faaliyet

himars roket sistemi

anlaşma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/1e/1059311687_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b6782f0f45495cf259d861a4119bb9c6.jpg

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, ABD Savunma Bakanlığı'nda mevkidaşı Lloyd Austin ile bir araya geldi.Görüşme öncesinde açıklamada bulunan Anusauskas, "ABD’den 8 adet HIMARS lancer almak üzere kontrat imzaladığımızı duyurmaktan memnuniyet duyarım. Bu, silahlı kuvvetlerimiz açısından büyük bir adım. Bu yeni sistem, ülkemizin ulusal ve bölgesel kabiliyetlerini önemli ölçüde artıracaktır" ifadesini kullandı.Anusauskas, ABD'nin Litvanya'daki askeri varlığını sürdürme kararını da memnuniyetle karşıladığını belirtti.Pentagon, henüz kontratla ilgili resmi açıklama yapmadı.

https://sputniknews.com.tr/20221209/letonya-baltik-ulkeleri-himars-sistemleri-satin-almak-icin-birlikte-calisiyor-1064397548.html

litvanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

litvanya, himars, abd, askeri faaliyet, himars roket sistemi, anlaşma