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https://sputniknews.com.tr/20221216/laheyde-eski-kosovali-komutana-26-yil-hapis-cezasi-1064683893.html
Lahey'de eski Kosovalı komutana 26 yıl hapis cezası
Lahey'de eski Kosovalı komutana 26 yıl hapis cezası
Hollanda’nın Lahey kentindeki Kosova Özel Mahkemesi, eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) komutanı Salih Mustafa’yı, Sırbistan'a karşı 1998-1999 yıllarında... 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T22:51+0300
2022-12-16T22:51+0300
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kosova kurtuluş ordusu (uçk)
sırbistan
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lahey
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Hollanda'nın Lahey kentinde Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi bünyesinde kurulan Kosova Özel Mahkemesi, eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) komutanı Salih Mustafa'nın Sırbistan'a karşı verilen 1998-1999 yıllarındaki bağımsızlık savaşında esirlere kötü muamele etmekle yargılandığı davada kararını verdi. Mustafa, 1999 yılının Nisan ayında Priştine yakınlarında bulunan Zllash köyünde UÇK tarafından kurulan cezaevinde Sırbistan yanlısı olmakla suçlanan 6 Kosovalı Arnavut’un 'keyfi olarak tutuklanmasından', 'işkenceye maruz bırakılmasından' ve 'cinayetten' 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Başkanı Mappie Veldt-Foglia, söz konusu kararın Salih Mustafa’nın bireysel suçlarına odaklandığını ve savaş suçlarından UÇK ve Kosova halkının sorumlu tutulmadığına vurgu yaptı.Kararda, Mustafa ve komutası altındaki UÇK savaşçılarının defalarca dövdüğü ve işkence ettiği gençlerden birinin, kötü muamele ve tıbbi yardım sağlanmadığı için hayatını kaybettiğine de dikkat çekildi. Salih Mustafa ise kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti. Mustafa'nın karara itirazı için 30 günü bulunuyor.50 yaşındaki Eski UÇK komutanı Mustafa, 2020’de Kosova’da tutuklanarak yargılanmak üzere Lahey’e gönderilmişti. Aynı mahkeme, eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaci ve eski UÇK liderleri olan diğer üst düzey eski Kosovalı yetkilileri de savaş suçu iddialarıyla tutuklu olarak yargılamaya devam ediyor.Mahkemenin 'ilk savaş suçu kararı' olduKosovalı eski komutan Mustafa hakkında verilen karar, Kosova’da 1998-2000 tarihleri arasında insanlığa karşı suçları araştırmak amacıyla 2015 yılında kurulan özel mahkemenin verdiği ilk savaş suçu kararı olarak kayıtlara geçti. Lahey’deki mahkemenin kararı, Kosova’da Sırplar ve Arnavutlar arasındaki gerginliğin arttığı dönemde geldi. Yargılamanın Kosova kanunlarına göre yapıldığı ve fonları Avrupa Birliği tarafından sağlanan Lahey merkezli özel mahkeme, Kosovalı Arnavutlar tarafından UÇK’nın itibarsızlaştırılmasına yönelik bir girişim olarak tanımlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221214/kosova-abye-basvuruyor-dilekce-yarin-teslim-edilecek-1064577039.html
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kosova, kosova kurtuluş ordusu (uçk), sırbistan, savaş, ucm, lahey, lahey adalet divanı, karar
kosova, kosova kurtuluş ordusu (uçk), sırbistan, savaş, ucm, lahey, lahey adalet divanı, karar

Lahey'de eski Kosovalı komutana 26 yıl hapis cezası

22:51 16.12.2022
© AFP 2022 / Armend NimaniKosova bayrağı
Kosova bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© AFP 2022 / Armend Nimani
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Hollanda’nın Lahey kentindeki Kosova Özel Mahkemesi, eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) komutanı Salih Mustafa’yı, Sırbistan'a karşı 1998-1999 yıllarında verilen bağımsızlık savaşı sırasında işlediği cinayet ve işkence dahil olmak savaş suçlarından 26 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Hollanda'nın Lahey kentinde Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi bünyesinde kurulan Kosova Özel Mahkemesi, eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) komutanı Salih Mustafa'nın Sırbistan'a karşı verilen 1998-1999 yıllarındaki bağımsızlık savaşında esirlere kötü muamele etmekle yargılandığı davada kararını verdi.
Mustafa, 1999 yılının Nisan ayında Priştine yakınlarında bulunan Zllash köyünde UÇK tarafından kurulan cezaevinde Sırbistan yanlısı olmakla suçlanan 6 Kosovalı Arnavut’un 'keyfi olarak tutuklanmasından', 'işkenceye maruz bırakılmasından' ve 'cinayetten' 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme Başkanı Mappie Veldt-Foglia, söz konusu kararın Salih Mustafa’nın bireysel suçlarına odaklandığını ve savaş suçlarından UÇK ve Kosova halkının sorumlu tutulmadığına vurgu yaptı.
Kararda, Mustafa ve komutası altındaki UÇK savaşçılarının defalarca dövdüğü ve işkence ettiği gençlerden birinin, kötü muamele ve tıbbi yardım sağlanmadığı için hayatını kaybettiğine de dikkat çekildi. Salih Mustafa ise kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti. Mustafa'nın karara itirazı için 30 günü bulunuyor.
50 yaşındaki Eski UÇK komutanı Mustafa, 2020’de Kosova’da tutuklanarak yargılanmak üzere Lahey’e gönderilmişti. Aynı mahkeme, eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaci ve eski UÇK liderleri olan diğer üst düzey eski Kosovalı yetkilileri de savaş suçu iddialarıyla tutuklu olarak yargılamaya devam ediyor.

Mahkemenin 'ilk savaş suçu kararı' oldu

Kosovalı eski komutan Mustafa hakkında verilen karar, Kosova’da 1998-2000 tarihleri arasında insanlığa karşı suçları araştırmak amacıyla 2015 yılında kurulan özel mahkemenin verdiği ilk savaş suçu kararı olarak kayıtlara geçti.
Lahey’deki mahkemenin kararı, Kosova’da Sırplar ve Arnavutlar arasındaki gerginliğin arttığı dönemde geldi.
Yargılamanın Kosova kanunlarına göre yapıldığı ve fonları Avrupa Birliği tarafından sağlanan Lahey merkezli özel mahkeme, Kosovalı Arnavutlar tarafından UÇK’nın itibarsızlaştırılmasına yönelik bir girişim olarak tanımlanıyor.
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