https://sputniknews.com.tr/20221214/kosova-abye-basvuruyor-dilekce-yarin-teslim-edilecek-1064577039.html

Kosova AB'ye başvuruyor: Dilekçe yarın teslim edilecek

Kosova AB'ye başvuruyor: Dilekçe yarın teslim edilecek

Kosova yönetimi, Avrupa Birliği'ne aday üyelik talebinde bulunan başvuruyu imzaladı. 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T15:16+0300

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AB dönem başkanlığını yürüten Çekya'ya yarın teslim edilmesi planlanan başvuruyla ilgili konuşan Kosova lideri Albin Kurti, “Bu, yeni bir dönemin başlangıcı. İlerleme, demokrasimizi ve ekonomimizi güçlendiren derin ve dönüştürücü reformlara olan bağlılığımıza bağlı olacak" ifadelerini kullandı.2008'de Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan eden ve ağırlıklı olarak etnik Arnavutlardan oluşan bir bölge olan Kosova, Sırp hükümeti tarafından tanınmıyor ve Sırbistan'ın parçası olarak görülüyor. Sırbistan yönetimi ise, Kosova'nın AB'ye başvurusuna tepki gösterdi ve Kosova'yı tanımayan beş AB ülkesi ve Macaristan'dan söz konusu girişimi engellemelerini isteyeceklerini açıkladı. Kosova, Yunanistan, İspanya, Romanya, Slovakya ve Güney Kıbrıs tarafından tanınmıyor.

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