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İSPARK ücretlerine zam
İSPARK ücretlerine zam
İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 60 zam geldi. Ücretler ilçelere göre değişiyor. Zamla birlikte 1 saat için en düşük ücret 20 liraya, en yüksek... 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T11:09+0300
2022-12-16T11:09+0300
ekonomi
ispark
otopark
istanbul
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 60 zam yapıldı.İBB Meclisi aralık ayı toplantısının dördüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.Meclis toplantısında 2023 Yılı Ücret Tarife Teklifleri kapsamında, İSPARK otopark ücretlerine zam konusu görüşüldü.İBB yönetimi, İSPARK otopark ücretlerine yüzde 100 zam isterken, komisyonlar tarafından teklif revize edilerek yüzde 60 zam yapılması uygun görüldü.İlçelere göre ücretlerBu kapsamda kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklarda, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de araçlar için 1 saate kadar olan ücret 17.50 liradan 28 liraya yükseltildi.Aynı ilçelerde yol kenarı otoparklarında da araçlar için 1 saate kadar olan ücret 18 liradan 28 liraya çıkarıldı.Kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklar ile yol kenarı otoparklarında Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinde 12,50 lira olan 1 saatlik park ücreti 20 liraya yükseltildi.İSPARK taksi duraklarında ise taksilerin giriş çıkışları 5.50 liradan 8 liraya, 1 gün beklemesi ise 21 liradan 33 liraya çıkarıldı.Tarife, 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak.
https://sputniknews.com.tr/20221216/motorine-zam-geliyor-1064654402.html
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ispark, otopark, istanbul
ispark, otopark, istanbul

İSPARK ücretlerine zam

11:09 16.12.2022
© AAİSPARK
İSPARK - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© AA
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İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 60 zam geldi. Ücretler ilçelere göre değişiyor. Zamla birlikte 1 saat için en düşük ücret 20 liraya, en yüksek ücret ise 28 liraya yükseldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 60 zam yapıldı.

İBB Meclisi aralık ayı toplantısının dördüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında 2023 Yılı Ücret Tarife Teklifleri kapsamında, İSPARK otopark ücretlerine zam konusu görüşüldü.

İBB yönetimi, İSPARK otopark ücretlerine yüzde 100 zam isterken, komisyonlar tarafından teklif revize edilerek yüzde 60 zam yapılması uygun görüldü.

İlçelere göre ücretler

Bu kapsamda kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklarda, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de araçlar için 1 saate kadar olan ücret 17.50 liradan 28 liraya yükseltildi.

Aynı ilçelerde yol kenarı otoparklarında da araçlar için 1 saate kadar olan ücret 18 liradan 28 liraya çıkarıldı.
Kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklar ile yol kenarı otoparklarında Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinde 12,50 lira olan 1 saatlik park ücreti 20 liraya yükseltildi.
İSPARK taksi duraklarında ise taksilerin giriş çıkışları 5.50 liradan 8 liraya, 1 gün beklemesi ise 21 liradan 33 liraya çıkarıldı.

Tarife, 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak.
Benzin, motorin, akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
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