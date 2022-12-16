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İmamoğlu'nun hapis cezasını öğrendiği ana dair görüntüler yayınlandı: 'Mücadele daha güçlü başlıyor'
İmamoğlu'nun hapis cezasını öğrendiği ana dair görüntüler yayınlandı: 'Mücadele daha güçlü başlıyor'
Eski İBB sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından İmamoğlu’nun hakkında verilen siyasi yasak ve 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezasını öğrendiği anı paylaştı... 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T10:42+0300
2022-12-16T11:01+0300
politika
ekrem imamoğlu
chp
mahkeme
ceza
ibb
murat ongun
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK başkanına ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 at 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası aldı. Eski İBB sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından İmamoğlu’nun hakkında verilen siyasi yasak ve 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezasını öğrendiği anı paylaştı.Söz konusu videoda, İmamoğlu’nun hakkında verilen kararı bir telefondan öğrendiği görüldü. Öte yandan görüntülerde Meral Akşener’in de karar ile ilgili yorumlarda bulunduğu görüldü.Videonun ilerleyen kısımlarında ise Meral Akşener sandalyesinden kalkarak İmamoğlu’na “Yeni başladık” diyerek sarılıyor.Ekrem İmamoğlu ise, “Teşekkür ederiz. Neticede halkın verdiği yetkiyi öyle bir avuç insan alamaz, mücadelemiz daha güçlü başlıyor Allah’ın izniyle” diye konuşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20221216/hukukcu-ersan-sen-cezasi-kesinlestiginde-imamoglu-30-gun-kemiksiz-girecek-iceriye-1064655136.html
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ekrem imamoğlu, chp, mahkeme, ceza, ibb, murat ongun, meral akşener
ekrem imamoğlu, chp, mahkeme, ceza, ibb, murat ongun, meral akşener

İmamoğlu'nun hapis cezasını öğrendiği ana dair görüntüler yayınlandı: 'Mücadele daha güçlü başlıyor'

10:42 16.12.2022 (güncellendi: 11:01 16.12.2022)
© İHA-AW769476İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© İHA-AW769476
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Eski İBB sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından İmamoğlu’nun hakkında verilen siyasi yasak ve 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezasını öğrendiği anı paylaştı. İmamoğlu cezayı duyduktan sonra "Teşekkür ederiz. Neticede halkın verdiği yetkiyi öyle bir avuç insan alamaz, mücadelemiz daha güçlü başlıyor Allah’ın izniyle" ifadelerini kullandı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK başkanına ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 at 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası aldı. Eski İBB sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından İmamoğlu’nun hakkında verilen siyasi yasak ve 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezasını öğrendiği anı paylaştı.
Söz konusu videoda, İmamoğlu’nun hakkında verilen kararı bir telefondan öğrendiği görüldü. Öte yandan görüntülerde Meral Akşener’in de karar ile ilgili yorumlarda bulunduğu görüldü.
Videonun ilerleyen kısımlarında ise Meral Akşener sandalyesinden kalkarak İmamoğlu’na “Yeni başladık” diyerek sarılıyor.
Ekrem İmamoğlu ise, “Teşekkür ederiz. Neticede halkın verdiği yetkiyi öyle bir avuç insan alamaz, mücadelemiz daha güçlü başlıyor Allah’ın izniyle” diye konuşuyor.
Ceza hukukçusu Prof. Ersan Şen - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
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