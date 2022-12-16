Hukukçu Ersan Şen: Cezası kesinleştiğinde İmamoğlu 30 gün kemiksiz girecek içeriye
© Fotoğraf : TwitterCeza hukukçusu Prof. Ersan Şen
© Fotoğraf : Twitter
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen siyasi yasak ve hapis cezası kararı hakkında konuşan Ceza Hukukçusu Ersan Şen, "Cezası kesinleştiğinde 30 gün kemiksiz girecek içeriye" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararını açıkladı.
Savcı ise mahkemenin verdiği kararı "usul ve yasaya aykırı hususlar içermesi nedeniyle" istinafa götüreceğini belirtti.
TV100 ekranlarında konuyla ilgili son durum masaya yatırıldı.
'İmamoğlu'nun yaptığı ucuz kahramanlık'
Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, söz alarak şu değerlendirmelerde bulundu:
"Sayın İmamoğlu'nun yaptığı ucuz kahramanlık. Millet bana kızacak. Hiç birşeyin sonu değil. Daha bunun istinafı var, Yargıtay'ı var. Topluma yansıma nasıl, toplum bitirmiş. 2 yıl 7 ay 15 gün, bitti. Siyasi yasak geldi, kayyum tayin edildi. Bana bırak ya hoca diyorlar. Belediye Başkanı olabilmenin şartları, Anayasa 76. maddede olduğu gibi milletvekilliğiyle aynıdır. Ama kesinleştiğinde, kasten işlediği iddia olunan suçtan mahkumiyeti aldığında anahtarı teslim edersin."
İmamoğlu'nun cezası kesinleşirse 30 gün mahkum olacağını belirten Şen, "İnfaz edilmemesi başka bir şey, yatarını söyleyeyim mi? 30 gün kemiksiz girecek içeri kesinleştiğinde" ifadelerini kullandı.
Hukukçu Ersan Şen:— EHA MEDYA (@eha_medya) December 15, 2022
▪️"Sayın İmamoğlu’nun yaptığı ucuz kahramanlık"
▪️"Kesinleştiğinde 1 yıl kasti suçtan hapis cezası aldığın anda hükmün açıklanması geri bırakılması olmuyorsa ertelense bile bitti"
▪️"Kesinleştiğinde 30 gün kemiksiz girecek içeriye"pic.twitter.com/xYofzaG3w8