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Hukukçu Ersan Şen: Cezası kesinleştiğinde İmamoğlu 30 gün kemiksiz girecek içeriye
Hukukçu Ersan Şen: Cezası kesinleştiğinde İmamoğlu 30 gün kemiksiz girecek içeriye
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen siyasi yasak ve hapis cezası kararı hakkında konuşan Ceza Hukukçusu Ersan Şen, "Cezası... 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T10:15+0300
2022-12-16T10:15+0300
politika
türkiye
ekrem imamoğlu
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
hapis cezası
ersan şen
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararını açıkladı.Savcı ise mahkemenin verdiği kararı "usul ve yasaya aykırı hususlar içermesi nedeniyle" istinafa götüreceğini belirtti.TV100 ekranlarında konuyla ilgili son durum masaya yatırıldı.'İmamoğlu'nun yaptığı ucuz kahramanlık'Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, söz alarak şu değerlendirmelerde bulundu:İmamoğlu'nun cezası kesinleşirse 30 gün mahkum olacağını belirten Şen, "İnfaz edilmemesi başka bir şey, yatarını söyleyeyim mi? 30 gün kemiksiz girecek içeri kesinleştiğinde" ifadelerini kullandı.
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türkiye, ekrem imamoğlu, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), hapis cezası, ersan şen

Hukukçu Ersan Şen: Cezası kesinleştiğinde İmamoğlu 30 gün kemiksiz girecek içeriye

10:15 16.12.2022
© Fotoğraf : TwitterCeza hukukçusu Prof. Ersan Şen
Ceza hukukçusu Prof. Ersan Şen - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© Fotoğraf : Twitter
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen siyasi yasak ve hapis cezası kararı hakkında konuşan Ceza Hukukçusu Ersan Şen, "Cezası kesinleştiğinde 30 gün kemiksiz girecek içeriye" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararını açıkladı.
Savcı ise mahkemenin verdiği kararı "usul ve yasaya aykırı hususlar içermesi nedeniyle" istinafa götüreceğini belirtti.
TV100 ekranlarında konuyla ilgili son durum masaya yatırıldı.

'İmamoğlu'nun yaptığı ucuz kahramanlık'

Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, söz alarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın İmamoğlu'nun yaptığı ucuz kahramanlık. Millet bana kızacak. Hiç birşeyin sonu değil. Daha bunun istinafı var, Yargıtay'ı var. Topluma yansıma nasıl, toplum bitirmiş. 2 yıl 7 ay 15 gün, bitti. Siyasi yasak geldi, kayyum tayin edildi. Bana bırak ya hoca diyorlar. Belediye Başkanı olabilmenin şartları, Anayasa 76. maddede olduğu gibi milletvekilliğiyle aynıdır. Ama kesinleştiğinde, kasten işlediği iddia olunan suçtan mahkumiyeti aldığında anahtarı teslim edersin."

İmamoğlu'nun cezası kesinleşirse 30 gün mahkum olacağını belirten Şen, "İnfaz edilmemesi başka bir şey, yatarını söyleyeyim mi? 30 gün kemiksiz girecek içeri kesinleştiğinde" ifadelerini kullandı.

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