Hırsızlık için girdikleri yazlıkta 2 hafta yaşadılar
© İHABalıkesir'in Edremit ilçesinde boş olan yazlık eve balkondan girerek kiracı gibi görünüp birde eşyaları satan kişiler, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.
© İHA
Balıkesir Akçay'da biri kadın iki kişi hırsızlık amacıyla girdikleri yazlıkta iki hafta kaldı. Komşulara kendilerini kiracı olarak tanıtan zanlılar, evdeki ışıkların yandığını gören ev sahibinin ihbarı üzerine yakalandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde hırsızlık amacıyla girdikleri yazlıkta bir süre yaşayan ve bazı eşyaları sattıkları iddia edilen biri kadın 2 şüpheli tutuklandı.
Akçay Mahallesi 110. Sokak'taki bir yazlığa balkondan giren M.T. ve Y.B, evin anahtarını bulunduğu yerden alarak yazlığa kiracı gibi girip çıkmaya başladı.
Komşulara evi kiraladıklarını söyleyen zanlılar, yaklaşık 2 hafta kullandıkları yazlıktaki eşyalardan bazılarını sattı.
© İHABalıkesir'in Edremit ilçesinde boş olan yazlık eve balkondan girerek kiracı gibi görünüp birde eşyaları satan kişiler, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.
1/2
© İHA
Balıkesir'in Edremit ilçesinde boş olan yazlık eve balkondan girerek kiracı gibi görünüp birde eşyaları satan kişiler, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.
© İHABalıkesir'in Edremit ilçesinde boş olan yazlık eve balkondan girerek kiracı gibi görünüp birde eşyaları satan kişiler, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.
2/2
© İHA
Balıkesir'in Edremit ilçesinde boş olan yazlık eve balkondan girerek kiracı gibi görünüp birde eşyaları satan kişiler, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.
1/2
© İHA
Balıkesir'in Edremit ilçesinde boş olan yazlık eve balkondan girerek kiracı gibi görünüp birde eşyaları satan kişiler, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.
2/2
© İHA
Balıkesir'in Edremit ilçesinde boş olan yazlık eve balkondan girerek kiracı gibi görünüp birde eşyaları satan kişiler, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.
Bir süre sonra Akçay'a gelen yazlığın sahibi, salonun ışıklarının yandığını fark etti.
Ev sahibinin ihbarı üzerine adrese gelen Edremit Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan M.T. ve Y.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.