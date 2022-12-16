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https://sputniknews.com.tr/20221216/hirsizlik-icin-girdikleri-yazlikta-2-hafta-yasadilar-1064678886.html
Hırsızlık için girdikleri yazlıkta 2 hafta yaşadılar
Hırsızlık için girdikleri yazlıkta 2 hafta yaşadılar
Balıkesir Akçay'da biri kadın iki kişi hırsızlık amacıyla girdikleri yazlıkta iki hafta kaldı. Komşulara kendilerini kiracı olarak tanıtan zanlılar, evdeki... 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T19:13+0300
2022-12-16T19:13+0300
türkiye
hırsızlık
balıkesir
kiracı
edremit
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde hırsızlık amacıyla girdikleri yazlıkta bir süre yaşayan ve bazı eşyaları sattıkları iddia edilen biri kadın 2 şüpheli tutuklandı.Akçay Mahallesi 110. Sokak'taki bir yazlığa balkondan giren M.T. ve Y.B, evin anahtarını bulunduğu yerden alarak yazlığa kiracı gibi girip çıkmaya başladı.Komşulara evi kiraladıklarını söyleyen zanlılar, yaklaşık 2 hafta kullandıkları yazlıktaki eşyalardan bazılarını sattı.Bir süre sonra Akçay'a gelen yazlığın sahibi, salonun ışıklarının yandığını fark etti.Ev sahibinin ihbarı üzerine adrese gelen Edremit Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri suçüstü yakaladı.Gözaltına alınan M.T. ve Y.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20221207/kagithanede-bir-genc-halasinin-evini-cilingir-ile-actirip-hirsizlik-yapti-1064284434.html
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hırsızlık, balıkesir, kiracı, edremit
hırsızlık, balıkesir, kiracı, edremit

Hırsızlık için girdikleri yazlıkta 2 hafta yaşadılar

19:13 16.12.2022
© İHABalıkesir'in Edremit ilçesinde boş olan yazlık eve balkondan girerek kiracı gibi görünüp birde eşyaları satan kişiler, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde boş olan yazlık eve balkondan girerek kiracı gibi görünüp birde eşyaları satan kişiler, polis tarafından kıskıvrak yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© İHA
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Balıkesir Akçay'da biri kadın iki kişi hırsızlık amacıyla girdikleri yazlıkta iki hafta kaldı. Komşulara kendilerini kiracı olarak tanıtan zanlılar, evdeki ışıkların yandığını gören ev sahibinin ihbarı üzerine yakalandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde hırsızlık amacıyla girdikleri yazlıkta bir süre yaşayan ve bazı eşyaları sattıkları iddia edilen biri kadın 2 şüpheli tutuklandı.
Akçay Mahallesi 110. Sokak'taki bir yazlığa balkondan giren M.T. ve Y.B, evin anahtarını bulunduğu yerden alarak yazlığa kiracı gibi girip çıkmaya başladı.
Komşulara evi kiraladıklarını söyleyen zanlılar, yaklaşık 2 hafta kullandıkları yazlıktaki eşyalardan bazılarını sattı.
© İHABalıkesir'in Edremit ilçesinde boş olan yazlık eve balkondan girerek kiracı gibi görünüp birde eşyaları satan kişiler, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde boş olan yazlık eve balkondan girerek kiracı gibi görünüp birde eşyaları satan kişiler, polis tarafından kıskıvrak yakalandı. - Sputnik Türkiye
1/2
© İHA
Balıkesir'in Edremit ilçesinde boş olan yazlık eve balkondan girerek kiracı gibi görünüp birde eşyaları satan kişiler, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.
© İHABalıkesir'in Edremit ilçesinde boş olan yazlık eve balkondan girerek kiracı gibi görünüp birde eşyaları satan kişiler, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde boş olan yazlık eve balkondan girerek kiracı gibi görünüp birde eşyaları satan kişiler, polis tarafından kıskıvrak yakalandı. - Sputnik Türkiye
2/2
© İHA
Balıkesir'in Edremit ilçesinde boş olan yazlık eve balkondan girerek kiracı gibi görünüp birde eşyaları satan kişiler, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.
1/2
© İHA
Balıkesir'in Edremit ilçesinde boş olan yazlık eve balkondan girerek kiracı gibi görünüp birde eşyaları satan kişiler, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.
2/2
© İHA
Balıkesir'in Edremit ilçesinde boş olan yazlık eve balkondan girerek kiracı gibi görünüp birde eşyaları satan kişiler, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.
Bir süre sonra Akçay'a gelen yazlığın sahibi, salonun ışıklarının yandığını fark etti.
Ev sahibinin ihbarı üzerine adrese gelen Edremit Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan M.T. ve Y.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Kağıthane’de genç bir kız, alt katında oturan halasının evinin kapısını çilingirle açtırıp içeriden 20 bin lira çaldı. Sesleri duyan komşularına da, “içeride cep telefonumu unuttum” diyerek şüphe çekmeyen genç kız, halasının şikayeti üzerine Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
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Kağıthane’de bir genç, halasının evini çilingir ile açtırıp hırsızlık yaptı
7 Aralık, 10:43
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