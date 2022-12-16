https://sputniknews.com.tr/20221216/hirsizlik-icin-girdikleri-yazlikta-2-hafta-yasadilar-1064678886.html

Hırsızlık için girdikleri yazlıkta 2 hafta yaşadılar

Hırsızlık için girdikleri yazlıkta 2 hafta yaşadılar

Balıkesir Akçay'da biri kadın iki kişi hırsızlık amacıyla girdikleri yazlıkta iki hafta kaldı. Komşulara kendilerini kiracı olarak tanıtan zanlılar, evdeki... 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T19:13+0300

2022-12-16T19:13+0300

2022-12-16T19:13+0300

türkiye

hırsızlık

balıkesir

kiracı

edremit

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde hırsızlık amacıyla girdikleri yazlıkta bir süre yaşayan ve bazı eşyaları sattıkları iddia edilen biri kadın 2 şüpheli tutuklandı.Akçay Mahallesi 110. Sokak'taki bir yazlığa balkondan giren M.T. ve Y.B, evin anahtarını bulunduğu yerden alarak yazlığa kiracı gibi girip çıkmaya başladı.Komşulara evi kiraladıklarını söyleyen zanlılar, yaklaşık 2 hafta kullandıkları yazlıktaki eşyalardan bazılarını sattı.Bir süre sonra Akçay'a gelen yazlığın sahibi, salonun ışıklarının yandığını fark etti.Ev sahibinin ihbarı üzerine adrese gelen Edremit Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri suçüstü yakaladı.Gözaltına alınan M.T. ve Y.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

https://sputniknews.com.tr/20221207/kagithanede-bir-genc-halasinin-evini-cilingir-ile-actirip-hirsizlik-yapti-1064284434.html

türkiye

balıkesir

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