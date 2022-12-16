https://sputniknews.com.tr/20221216/hande-firat-ile-melik-yigitel-canli-yayinda-imamoglu-ve-aksenerin-sarilmasini-canlandirildi-1064674332.html

Hande Fırat ile Melik Yiğitel canlı yayında İmamoğlu ve Akşener'in sarılmasını canlandırıldı

Hande Fırat ile Melik Yiğitel canlı yayında İmamoğlu ve Akşener'in sarılmasını canlandırıldı

Ekrem İmamoğlu ile Meral Akşener'in verilen hapis cezası kararının ardından sarılmaları CNN Türk ekranlarında canlandırıldı. Bu anları 'samimiyetsiz' bulan... 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T16:59+0300

2022-12-16T16:59+0300

2022-12-16T16:59+0300

türkiye

ekrem imamoğlu

hande fırat

meral akşener

hapis cezası

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın 14 Aralık’taki duruşmasında iki yıl yedi ay 15 gün ceza verilirken, TCK’nin 53. maddesinden verilen cezayla da ‘siyasi yasak’ süreci başlatıldı.Kararın açıklanması sonrası İmamoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in birbirlerine sarıldığı anlar gündem oldu.CNN Türk ekranlarında Akşener'in İmamoğlu'na sarılmasını samimiyetsiz bulduğunu söyleyen Melik Yiğitel, sunucu Hande Fırat'a sarılarak canlandırma yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20221216/imamoglunun-hapis-cezasini-ogrendigi-ana-dair-goruntuler-yayinlandi-mucadele-daha-guclu-basliyor-1064656324.html

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ekrem imamoğlu, hande fırat, meral akşener, hapis cezası