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https://sputniknews.com.tr/20221216/hande-firat-ile-melik-yigitel-canli-yayinda-imamoglu-ve-aksenerin-sarilmasini-canlandirildi-1064674332.html
Hande Fırat ile Melik Yiğitel canlı yayında İmamoğlu ve Akşener'in sarılmasını canlandırıldı
Hande Fırat ile Melik Yiğitel canlı yayında İmamoğlu ve Akşener'in sarılmasını canlandırıldı
Ekrem İmamoğlu ile Meral Akşener'in verilen hapis cezası kararının ardından sarılmaları CNN Türk ekranlarında canlandırıldı. Bu anları 'samimiyetsiz' bulan... 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T16:59+0300
2022-12-16T16:59+0300
türkiye
ekrem imamoğlu
hande fırat
meral akşener
hapis cezası
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın 14 Aralık’taki duruşmasında iki yıl yedi ay 15 gün ceza verilirken, TCK’nin 53. maddesinden verilen cezayla da ‘siyasi yasak’ süreci başlatıldı.Kararın açıklanması sonrası İmamoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in birbirlerine sarıldığı anlar gündem oldu.CNN Türk ekranlarında Akşener'in İmamoğlu'na sarılmasını samimiyetsiz bulduğunu söyleyen Melik Yiğitel, sunucu Hande Fırat'a sarılarak canlandırma yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20221216/imamoglunun-hapis-cezasini-ogrendigi-ana-dair-goruntuler-yayinlandi-mucadele-daha-guclu-basliyor-1064656324.html
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ekrem imamoğlu, hande fırat, meral akşener, hapis cezası
ekrem imamoğlu, hande fırat, meral akşener, hapis cezası

Hande Fırat ile Melik Yiğitel canlı yayında İmamoğlu ve Akşener'in sarılmasını canlandırıldı

16:59 16.12.2022
© İHAMeral Akşener, Ekrem İmamoğlu
Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© İHA
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Ekrem İmamoğlu ile Meral Akşener'in verilen hapis cezası kararının ardından sarılmaları CNN Türk ekranlarında canlandırıldı. Bu anları 'samimiyetsiz' bulan gazeteci Melik Yiğitel, sunucu Hande Fırat'a sarılarak canlandırma yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın 14 Aralık’taki duruşmasında iki yıl yedi ay 15 gün ceza verilirken, TCK’nin 53. maddesinden verilen cezayla da ‘siyasi yasak’ süreci başlatıldı.
Kararın açıklanması sonrası İmamoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in birbirlerine sarıldığı anlar gündem oldu.
CNN Türk ekranlarında Akşener'in İmamoğlu'na sarılmasını samimiyetsiz bulduğunu söyleyen Melik Yiğitel, sunucu Hande Fırat'a sarılarak canlandırma yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
POLİTİKA
İmamoğlu'nun hapis cezasını öğrendiği ana dair görüntüler yayınlandı: 'Mücadele daha güçlü başlıyor'
10:42
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