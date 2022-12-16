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Drake'in 'Geçmiş Nişanlılıklar' kolyesi: 42 evlilik teklifini temsil eden 42 pırlantadan tasarlandı
Drake'in 'Geçmiş Nişanlılıklar' kolyesi: 42 evlilik teklifini temsil eden 42 pırlantadan tasarlandı
Grammy ödüllü ünlü rapçi Drake yapmaktan vazgeçtiği her evlilik teklifini temsil eden pırlanta kolyesiyle gündeme geldi. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T15:20+0300
2022-12-16T15:30+0300
drake
yaşam
kolye
evlilik teklifi
pırlanta
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Müzik listelerinde zirveye yerleşen şarkıları ve aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Kanadalı rapçi Drake, bir konser esnasında taktığı kolye ile gündeme geldi.Rapçi konserinde hayatı boyunca sevdiği tüm kadınları temsilen yaptırdığı pırlanta bir kolye taktı.Yapmayı planladığı ama vazgeçtiği her evlilik teklifini temsil eden ve 42 yüzük pırlantasından oluşan bir kolye, mücevher tasarımcısı Alex Moss tarafından tasarlandı.NTV'nin aktardığına göre Moss, sosyal medya hesabında kolyenin detaylarını gösterirken adına 'Geçmiş Nişanlılıklar' (Previous Engagements) verdiklerini belirtti.Rapçi için özel olarak tasarlanan 42 pırlantalı kolyenin 351,38 karat elmastan oluştuğu ve değerinin 12.5 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi. Kolyenin yapımının ise 14 ay sürdüğü bilgisi paylaşıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221017/spotifyda-50-milyar-dinlemeye-ulasan-ilk-sanatci-olan-drakein-logosu-barcelona-formasinda-1062399261.html
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drake, kolye, evlilik teklifi, pırlanta
drake, kolye, evlilik teklifi, pırlanta

Drake'in 'Geçmiş Nişanlılıklar' kolyesi: 42 evlilik teklifini temsil eden 42 pırlantadan tasarlandı

15:20 16.12.2022 (güncellendi: 15:30 16.12.2022)
© WireImage/Prince Williams Drake
Drake - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© WireImage/Prince Williams
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Grammy ödüllü ünlü rapçi Drake yapmaktan vazgeçtiği her evlilik teklifini temsil eden pırlanta kolyesiyle gündeme geldi.
Müzik listelerinde zirveye yerleşen şarkıları ve aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Kanadalı rapçi Drake, bir konser esnasında taktığı kolye ile gündeme geldi.
Rapçi konserinde hayatı boyunca sevdiği tüm kadınları temsilen yaptırdığı pırlanta bir kolye taktı.
Yapmayı planladığı ama vazgeçtiği her evlilik teklifini temsil eden ve 42 yüzük pırlantasından oluşan bir kolye, mücevher tasarımcısı Alex Moss tarafından tasarlandı.
NTV'nin aktardığına göre Moss, sosyal medya hesabında kolyenin detaylarını gösterirken adına 'Geçmiş Nişanlılıklar' (Previous Engagements) verdiklerini belirtti.
Rapçi için özel olarak tasarlanan 42 pırlantalı kolyenin 351,38 karat elmastan oluştuğu ve değerinin 12.5 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi. Kolyenin yapımının ise 14 ay sürdüğü bilgisi paylaşıldı.
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