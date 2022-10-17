Spotify'da 50 milyar dinlemeye ulaşan ilk sanatçı olan Drake'in logosu Barcelona formasında

© Twitter / FC Barcelona Daha önce de Spotify, bazı sanatçıların reklamını stadyumdaki reklam panolarına taşımıştı ancak doğrudan formaya taşıdıkları ilk isim Drake oldu. Barcelona'nın pazarlama ekibi başkan yardımcısı Juli Guiu, Drake ile çalışmanın bir gurur olduğunu belirterek ünlü sanatçıya övgüler yağdırdı. Guiu açıklamasında, ’’Drake 50 milyar dinlenmeye ulaşmış ilk sanatçısı oldu ve 4 farklı dalda Grammy ödülü alarak rekor kırdı" dedi. Ünlü şarkıcı ise "50 milyar dinlenmemi kutlamak anısına Barcelona formamı giyecek. Gerçek gibi gelmiyor ama gerçek" sözleriyle heyecanını sevenleriyle paylaştı. Daha önceden de Barcelona taraftarı olduğunu formalı fotoğraflar paylaşarak gösteren ünlü sanatçı, böylece takımıyla da bir ortaklık yapma şansı bulmuş oldu. Drake logolu formalar ayrıca kısıtlı üretim model olarak az sayıda satışa da çıktı.