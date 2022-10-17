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Spotify'da 50 milyar dinlemeye ulaşan ilk sanatçı olan Drake'in logosu Barcelona formasında
Spotify'da 50 milyar dinlemeye ulaşan ilk sanatçı olan Drake'in logosu Barcelona formasında
İspanya La Liga'da Real Madrid ile karşı karşıya gelen Barcelona, maça, formasında Drake logosuyla çıktı. Bir dönem formasına reklam almamasıyla bilinen... 17.10.2022, Sputnik Türkiye
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drake, spotify, barcelona, фото
drake, spotify, barcelona, фото

Spotify'da 50 milyar dinlemeye ulaşan ilk sanatçı olan Drake'in logosu Barcelona formasında

12:34 17.10.2022
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İspanya La Liga'da Real Madrid ile karşı karşıya gelen Barcelona, maça, formasında Drake logosuyla çıktı. Bir dönem formasına reklam almamasıyla bilinen Barcelona'nın maçı yenilgiyle kapatmasına, bazı taraftarlar 'Drake'in laneti' yorumu yaptı.
© fcbarcelona.comFormasında bir sponsor logosu bulundurmamasıyla bilinen Barcelona futbol takımı, dün Bernabeu Stadı'nda oynanan Real Madrid maçına rap şarkıcısı Drake'in logosuyla çıktı. Önce UNICEF’e bir ücret ödedikleri göğüs sponsorluğu anlaşması ile formasında logo bulundurmaya başlayan Barcelona, daha sonra kendisine para ödenecek şekilde sponsorluk anlaşmalarına imza attı.
Spotify'da 50 milyar dinlemeye ulaşan ilk sanatçı olan Drake'in logosu Barcelona formasında - Sputnik Türkiye
1/5
© fcbarcelona.com
Formasında bir sponsor logosu bulundurmamasıyla bilinen Barcelona futbol takımı, dün Bernabeu Stadı'nda oynanan Real Madrid maçına rap şarkıcısı Drake'in logosuyla çıktı. Önce UNICEF’e bir ücret ödedikleri göğüs sponsorluğu anlaşması ile formasında logo bulundurmaya başlayan Barcelona, daha sonra kendisine para ödenecek şekilde sponsorluk anlaşmalarına imza attı.
© Twitter / FC BarcelonaNTV'nin aktardığına göre, Spotify ile hem Camp Nou Stadyumu için hem de göğüs sponsorluğu için anlaşan Barcelona, Real Madrid ile oynadığı El Clasico adlı derbi maçta ise formasında Spotify logosu yerine Drake’in logosuna yer verdi.
Spotify'da 50 milyar dinlemeye ulaşan ilk sanatçı olan Drake'in logosu Barcelona formasında - Sputnik Türkiye
2/5
© Twitter / FC Barcelona
NTV'nin aktardığına göre, Spotify ile hem Camp Nou Stadyumu için hem de göğüs sponsorluğu için anlaşan Barcelona, Real Madrid ile oynadığı El Clasico adlı derbi maçta ise formasında Spotify logosu yerine Drake’in logosuna yer verdi.
© Twitter / FC BarcelonaLogo sanatçı Drake’in sembolü olan baykuşla simgeleniyor. Arka yüzünde ise 50 milyar dinlenmeye sahip olduğu için 'Drake 50' yazısıyla sanatçıyı onurlandırıyor.
Spotify'da 50 milyar dinlemeye ulaşan ilk sanatçı olan Drake'in logosu Barcelona formasında - Sputnik Türkiye
3/5
© Twitter / FC Barcelona
Logo sanatçı Drake’in sembolü olan baykuşla simgeleniyor. Arka yüzünde ise 50 milyar dinlenmeye sahip olduğu için 'Drake 50' yazısıyla sanatçıyı onurlandırıyor.
© fcbarcelona.comBarcelona taraftarları ile Drake hayranları ikiye bölündü. Geçtiğimiz yıllarda çeşitli spor dallarından oyuncularla fotoğraf çektiren ünlü şarkıcının spor ve futbol camiasına kötü şans getirdiği iddia ediliyor. Barcelona dünkü maçı da 3-1 mağlubiyetle kapattı. Yenilgiye, "Drake'n laneti" yorumları yapanlar oldu. Öte yandan Drake'in Arsenal'in Leeds, Barcelona'nın da Real Madrid deplasmanlarında kazanmasına 617 bin euro'luk bahis yaptığı öğrenildi. Arsenal, Leeds'i 1-0'la geçti ama Barça, Real'e 3-1 kaybetti. Eğer Drake'in kuponu tutsaydı yaklaşık 2.8 milyon euro kazanacaktı.
Spotify'da 50 milyar dinlemeye ulaşan ilk sanatçı olan Drake'in logosu Barcelona formasında - Sputnik Türkiye
4/5
© fcbarcelona.com
Barcelona taraftarları ile Drake hayranları ikiye bölündü. Geçtiğimiz yıllarda çeşitli spor dallarından oyuncularla fotoğraf çektiren ünlü şarkıcının spor ve futbol camiasına kötü şans getirdiği iddia ediliyor. Barcelona dünkü maçı da 3-1 mağlubiyetle kapattı. Yenilgiye, "Drake'n laneti" yorumları yapanlar oldu. Öte yandan Drake'in Arsenal'in Leeds, Barcelona'nın da Real Madrid deplasmanlarında kazanmasına 617 bin euro'luk bahis yaptığı öğrenildi. Arsenal, Leeds'i 1-0'la geçti ama Barça, Real'e 3-1 kaybetti. Eğer Drake'in kuponu tutsaydı yaklaşık 2.8 milyon euro kazanacaktı.
© Twitter / FC BarcelonaDaha önce de Spotify, bazı sanatçıların reklamını stadyumdaki reklam panolarına taşımıştı ancak doğrudan formaya taşıdıkları ilk isim Drake oldu. Barcelona'nın pazarlama ekibi başkan yardımcısı Juli Guiu, Drake ile çalışmanın bir gurur olduğunu belirterek ünlü sanatçıya övgüler yağdırdı. Guiu açıklamasında, ’’Drake 50 milyar dinlenmeye ulaşmış ilk sanatçısı oldu ve 4 farklı dalda Grammy ödülü alarak rekor kırdı" dedi. Ünlü şarkıcı ise "50 milyar dinlenmemi kutlamak anısına Barcelona formamı giyecek. Gerçek gibi gelmiyor ama gerçek" sözleriyle heyecanını sevenleriyle paylaştı. Daha önceden de Barcelona taraftarı olduğunu formalı fotoğraflar paylaşarak gösteren ünlü sanatçı, böylece takımıyla da bir ortaklık yapma şansı bulmuş oldu. Drake logolu formalar ayrıca kısıtlı üretim model olarak az sayıda satışa da çıktı.
Spotify'da 50 milyar dinlemeye ulaşan ilk sanatçı olan Drake'in logosu Barcelona formasında - Sputnik Türkiye
5/5
© Twitter / FC Barcelona
Daha önce de Spotify, bazı sanatçıların reklamını stadyumdaki reklam panolarına taşımıştı ancak doğrudan formaya taşıdıkları ilk isim Drake oldu. Barcelona'nın pazarlama ekibi başkan yardımcısı Juli Guiu, Drake ile çalışmanın bir gurur olduğunu belirterek ünlü sanatçıya övgüler yağdırdı. Guiu açıklamasında, ’’Drake 50 milyar dinlenmeye ulaşmış ilk sanatçısı oldu ve 4 farklı dalda Grammy ödülü alarak rekor kırdı" dedi. Ünlü şarkıcı ise "50 milyar dinlenmemi kutlamak anısına Barcelona formamı giyecek. Gerçek gibi gelmiyor ama gerçek" sözleriyle heyecanını sevenleriyle paylaştı. Daha önceden de Barcelona taraftarı olduğunu formalı fotoğraflar paylaşarak gösteren ünlü sanatçı, böylece takımıyla da bir ortaklık yapma şansı bulmuş oldu. Drake logolu formalar ayrıca kısıtlı üretim model olarak az sayıda satışa da çıktı.
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