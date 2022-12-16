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https://sputniknews.com.tr/20221216/disisleri-bakanligindan-abye-adaylik-statusu-verilen-bosna-herseke-tebrik--1064649361.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB’ye adaylık statüsü verilen Bosna-Hersek’e tebrik
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB’ye adaylık statüsü verilen Bosna-Hersek’e tebrik
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesi’nde Bosna-Herkes’e AB adaylık statüsü verilmesinden dolayı Bosna-Hersek’i tebrik... 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T02:13+0300
2022-12-16T02:15+0300
dışişleri bakanlığı
tebrik
bosna hersek
dünya
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bosna Hersek'e AB adaylık statüsü verilmesine ilişkin, "Türkiye, parçası olduğumuz Balkanlar'da huzur ve refahın sürdürülmesine yönelik olarak ikili ve uluslararası düzlemde pek çok adım atmakta, bu yöndeki tüm çabaları da desteklemektedir" ifadeleri yer aldı.Türkiye'nin, Balkan ülkelerinin AB ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesine başından beri destek verdiği bildirilen açıklamada, Türkiye'nin AB'nin söz konusu kararını memnuniyetle karşıladığını, bu kararın Bosna Hersek'in, bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağının düşünüldüğü belirtildi.Kararda belirtilen şartların Bosna Hersek tarafından en kısa sürede yerine getirileceğine inanıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Brüksel'de zirve toplantısında bir araya gelen AB liderleri, Birliğe katılması için Bosna Hersek'e adaylık statüsü verilmesi konusunda önceki gün AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu bakanlarının aldığı tavsiye kararını değerlendirmiş, AB Konseyinden bir yetkili, gazetecilere, Bosna Hersek'e adaylık statüsünü liderlerin onayladığını bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221213/ab-bosna-herseke-aday-uye-statusu-vermeyi-kabul-etti-1064529575.html
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dışişleri bakanlığı, tebrik, bosna hersek
dışişleri bakanlığı, tebrik, bosna hersek

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB’ye adaylık statüsü verilen Bosna-Hersek’e tebrik

02:13 16.12.2022 (güncellendi: 02:15 16.12.2022)
© DHATürkiye Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© DHA
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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesi’nde Bosna-Herkes’e AB adaylık statüsü verilmesinden dolayı Bosna-Hersek’i tebrik etti.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bosna Hersek'e AB adaylık statüsü verilmesine ilişkin, "Türkiye, parçası olduğumuz Balkanlar'da huzur ve refahın sürdürülmesine yönelik olarak ikili ve uluslararası düzlemde pek çok adım atmakta, bu yöndeki tüm çabaları da desteklemektedir" ifadeleri yer aldı.
Türkiye'nin, Balkan ülkelerinin AB ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesine başından beri destek verdiği bildirilen açıklamada, Türkiye'nin AB'nin söz konusu kararını memnuniyetle karşıladığını, bu kararın Bosna Hersek'in, bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağının düşünüldüğü belirtildi.
Kararda belirtilen şartların Bosna Hersek tarafından en kısa sürede yerine getirileceğine inanıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"AB'nin yapıcı bir şekilde süreci desteklemesini bekliyoruz. Bu vesileyle ülkemizin de aralarında bulunduğu AB aday ülkelerinin müzakere süreçlerinin dar görüşlü ulusal saiklerle siyasileştirilmeden, adil ve kararlı şekilde yürütülmesinin önemini bir kez daha vurguluyoruz."
Brüksel'de zirve toplantısında bir araya gelen AB liderleri, Birliğe katılması için Bosna Hersek'e adaylık statüsü verilmesi konusunda önceki gün AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu bakanlarının aldığı tavsiye kararını değerlendirmiş, AB Konseyinden bir yetkili, gazetecilere, Bosna Hersek'e adaylık statüsünü liderlerin onayladığını bildirmişti.
Bosna Hersek bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
DÜNYA
AB, Bosna Hersek'e 'aday üye' statüsü vermeyi kabul etti
13 Aralık, 15:20
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