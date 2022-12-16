https://sputniknews.com.tr/20221216/disisleri-bakanligindan-abye-adaylik-statusu-verilen-bosna-herseke-tebrik--1064649361.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB’ye adaylık statüsü verilen Bosna-Hersek’e tebrik

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB’ye adaylık statüsü verilen Bosna-Hersek’e tebrik

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesi’nde Bosna-Herkes’e AB adaylık statüsü verilmesinden dolayı Bosna-Hersek’i tebrik... 16.12.2022, Sputnik Türkiye

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dışişleri bakanlığı

tebrik

bosna hersek

dünya

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bosna Hersek'e AB adaylık statüsü verilmesine ilişkin, "Türkiye, parçası olduğumuz Balkanlar'da huzur ve refahın sürdürülmesine yönelik olarak ikili ve uluslararası düzlemde pek çok adım atmakta, bu yöndeki tüm çabaları da desteklemektedir" ifadeleri yer aldı.Türkiye'nin, Balkan ülkelerinin AB ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesine başından beri destek verdiği bildirilen açıklamada, Türkiye'nin AB'nin söz konusu kararını memnuniyetle karşıladığını, bu kararın Bosna Hersek'in, bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağının düşünüldüğü belirtildi.Kararda belirtilen şartların Bosna Hersek tarafından en kısa sürede yerine getirileceğine inanıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Brüksel'de zirve toplantısında bir araya gelen AB liderleri, Birliğe katılması için Bosna Hersek'e adaylık statüsü verilmesi konusunda önceki gün AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu bakanlarının aldığı tavsiye kararını değerlendirmiş, AB Konseyinden bir yetkili, gazetecilere, Bosna Hersek'e adaylık statüsünü liderlerin onayladığını bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221213/ab-bosna-herseke-aday-uye-statusu-vermeyi-kabul-etti-1064529575.html

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