https://sputniknews.com.tr/20221216/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-mahkeme-karari-arkasinda-siyasi-akil-aramak-siyasi-akilsizliktir-1064683436.html

Fuat Oktay: Mahkeme kararlarının arkasında siyasi akıl aramak, siyasal akılsızlığın ta kendisidir

Fuat Oktay: Mahkeme kararlarının arkasında siyasi akıl aramak, siyasal akılsızlığın ta kendisidir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay hapis cezasına ilişkin "Muhalefetin kendi içindeki... 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T22:40+0300

2022-12-16T22:40+0300

2022-12-16T23:09+0300

türkiye

fuat oktay

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ekrem imamoğlu

tbmm

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifine yönelik son görüşmeler kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda konuştu.Muhalefete yanıt veren Fuat Oktay, "Karşısında emir eri görmek isteyenlere bir kez daha hatırlatmak isterim ki: yürütmenin temsilcileri olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanlar muhalefetin emir eri değildir" diyerek şu ifadeleri kullandı:İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret suçlamasıyla 2 yıl 7 ay hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmesine ilişkin konuşan Oktay, şu değerlendirmelerde bulundu:'Bizim bir yargı kararı hakkında beyanda bulunmamız mümkün değildir'Oktay, konuşmasının devamında "Anayasamızın 'Yargı Yetkisi' başlıklı 9. maddesinde, yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılmaktadır. Yine, Anayasamızın 138. Maddesinde; Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili soru sorulamayacağı, görüşme yapılamayacağı veya herhangi bir beyanda bulunulamayacağı; yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği açıkça hüküm altına alınmıştır. Anayasanın bu maddesinden anlaşılacağı üzere bizim bir yargı kararı hakkında beyanda bulunmamız mümkün değildir" ifadelerine yer verdi.'Bir eksik veya yanlış varsa, bunun düzeltileceği yer yine yargı kademeleridir'Karara itiraz sürecinin olduğunu hatırlatan Oktay, "Yargısal süreçler devam etmektedir. Yani karar henüz kesinleşmemiştir. Bu kararın daha istinaf ve Yargıtay aşamaları bulunmaktadır. Kararı verecek olan ne yürütme, ne TBMM ne de karalama siyasetiyle muhalefettir. Şayet verilen kararda herhangi bir eksik veya yanlış varsa, bunun düzeltileceği yer yine yargı kademeleridir" dedi."Mahkeme kararlarının arkasında 'siyasi akıl' aramak, 'siyasal akılsızlığın' ta kendisidir" diye vurgulayan Oktay, "Bugüne kadarki safahatı ve bundan sonraki süreci açıkça ortada olan bir konuyu, mitinglerle, ateşli beyanatlarla, asıl bağlamından kopartılmış çıkarsamalarla gündeme getirmek, niyetin başka olduğunun ifadesidir" ifadelerini kullandı."Bu konuda mağduriyet edebiyatı yapanları, yine bu kürsüde 'biz mağduriyet edebiyatı yapmayız' diye haykıran muhalefet milletvekillerine havale ediyorum" diyen Oktay, şunları söyledi:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kazanmak için mahkeme kararlarına ihtiyacı olmadığını savunan Oktay, "Cumhurbaşkanımızın, bugüne kadar ki tüm seçimlerde olduğu gibi, bu seçimde de siyasi rakiplerini yenmek için mahkeme kararına ihtiyacı yoktur. Cumhurbaşkanımız mücadelesini siyaset meydanında verir, desteği milletten ister, neticeyi sandıktan alır! Kendine güvenenleri, herhangi bir bahaneye sarılmadan delikanlıca adaylığını ilan edip meydana çıkmaya çağırıyoruz! Gerisi laf-ı güzaftır. Milletimizin de bu laflara karnı toktur" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221216/hande-firat-ile-melik-yigitel-canli-yayinda-imamoglu-ve-aksenerin-sarilmasini-canlandirildi-1064674332.html

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