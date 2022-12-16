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https://sputniknews.com.tr/20221216/bir-ay-icinde-ikinci-buyuk-grev-abdde-100-subedeki-starbucks-calisanlari-is-birakiyor-1064671772.html
Bir ay içinde ikinci büyük grev: ABD'de 100 şubedeki Starbucks çalışanları iş bırakıyor
Bir ay içinde ikinci büyük grev: ABD'de 100 şubedeki Starbucks çalışanları iş bırakıyor
ABD'de kahve zinciri Starbucks'ın çalışanları, şubeleri sendikalaştırma çabaları dahilinde bugünden itibaren 3 günlük greve gideceklerini duyurdu. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T16:22+0300
2022-12-16T16:22+0300
dünya
starbucks
grev
abd
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Dünya genelindeki enerji krizi nedeniyle enflasyon yükselirken, küresel kahve zinciri çalışanları da geçtiğimiz bir ay içindeki ikinci büyük grevine gidiyor.Grevi organize eden Starbucks Workers United grubundan yapılan açıklamada, 100 şubede binden fazla baristanın iş bırakmayı planladığı belirtildi.Söz konusu grev, Starbucks çalışanlarının bir yıldır dile getirdiği sendikalaşma talebi kapsamındaki en uzun süreli grev olacak.Daha önce 17 Kasım'da 110 Starbucks çalışanı bir günlük iş bırakma eylemi düzenlemişti. Eylem, şirketin 'tatil içeceği' sipariş eden müşterilere yeniden kullanılabilir bardaklar verdiği yıllık 'Kırmızı Kupa günü'nde gerçekleşmişti.Starbucks'ın ABD'deki 9 bin mağazından 264'ü geçen yılın sonlarından bu yana sendikalaşma talep ediyor.Şirket ise, doğrudan şirketle muhatap olan çalışanların 'daha iyi performans gösterdiğini' iddia ederek sendikalaşma çabalarına karşı çıkıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221117/abdde-starbucksin-100den-fazla-magazasinda-2000den-fazla-calisan-bir-gunluk-greve-gitti-1063572087.html
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starbucks, grev, abd
starbucks, grev, abd

Bir ay içinde ikinci büyük grev: ABD'de 100 şubedeki Starbucks çalışanları iş bırakıyor

16:22 16.12.2022
© AFP 2022 / TIMOTHY A. CLARYStarbucks
Starbucks - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© AFP 2022 / TIMOTHY A. CLARY
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ABD'de kahve zinciri Starbucks'ın çalışanları, şubeleri sendikalaştırma çabaları dahilinde bugünden itibaren 3 günlük greve gideceklerini duyurdu.
Dünya genelindeki enerji krizi nedeniyle enflasyon yükselirken, küresel kahve zinciri çalışanları da geçtiğimiz bir ay içindeki ikinci büyük grevine gidiyor.
Grevi organize eden Starbucks Workers United grubundan yapılan açıklamada, 100 şubede binden fazla baristanın iş bırakmayı planladığı belirtildi.
Söz konusu grev, Starbucks çalışanlarının bir yıldır dile getirdiği sendikalaşma talebi kapsamındaki en uzun süreli grev olacak.
Daha önce 17 Kasım'da 110 Starbucks çalışanı bir günlük iş bırakma eylemi düzenlemişti. Eylem, şirketin 'tatil içeceği' sipariş eden müşterilere yeniden kullanılabilir bardaklar verdiği yıllık 'Kırmızı Kupa günü'nde gerçekleşmişti.
Starbucks'ın ABD'deki 9 bin mağazından 264'ü geçen yılın sonlarından bu yana sendikalaşma talep ediyor.
Şirket ise, doğrudan şirketle muhatap olan çalışanların 'daha iyi performans gösterdiğini' iddia ederek sendikalaşma çabalarına karşı çıkıyor.
ABD'de Starbucks'ın Kırmızı Kupa gününde 100'den fazla mağazasında 2000'den fazla çalışan bir günlük grev yaptı. (17.11.2022) - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
DÜNYA
ABD'de Starbucks'ın 100'den fazla mağazasında 2000'den fazla çalışan bir günlük greve gitti
17 Kasım, 19:10
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