Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221216/biden-hukumetin-kapanmasini-onleyecek-gecici-butce-tasarisini-onayladi-1064686066.html
Biden, hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı
Biden, hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı
ABD Başkanı Joe Biden, federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını imzaladı. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T23:48+0300
2022-12-16T23:48+0300
dünya
abd
joe biden
hükümet
yasa tasarısı
onay
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/18/1057881297_0:83:3073:1812_1920x0_80_0_0_7ebbbccdcf6013a0e0f08e22ded7e788.jpg
Amerikan federal hükümetine 23 Aralık’a kadar finansman sağlayacak geçici bütçe tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi ve Senatoda onaylanmasının ardından Başkan Biden’ın imzasına sunuldu.Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, söz konusu tasarının Biden tarafından imzalandığı bildirildi. Geçici bütçe tasarısının ABD yerel saatiyle bu gece yarısından önce onaylanmasıyla hükümetin kapanmasının önüne geçildi.Böylece, 1 Ekim 2022’de başlayan 2023 mali yılında hükümetin kapanmasını önlemeye yönelik 2’nci geçici bütçe yürürlüğe girmiş oldu.Söz konusu geçici bütçenin yürürlüğe girmesi, 2023 mali yılı bütçesi üzerinde uzlaşı sağlanması için bir hafta daha süre kazandırdı.Amerikan kanunlarına göre, Kongre, 1 Ekim’de başlayıp 30 Eylül’de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor.Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar, geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.
https://sputniknews.com.tr/20221216/abd-aris-muzakerelerinin-zamani-henuz-gelmedi-ukraynaya-en-iyi-pozisyonu-saglamak-istiyoruz-1064680169.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/18/1057881297_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_ed9cc104e9ff96010deec845cac4accb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, joe biden, hükümet, yasa tasarısı, onay
abd, joe biden, hükümet, yasa tasarısı, onay

Biden, hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı

23:48 16.12.2022
© AP Photo / Susan WalshABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Abone olTelegram
ABD Başkanı Joe Biden, federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını imzaladı.
Amerikan federal hükümetine 23 Aralık’a kadar finansman sağlayacak geçici bütçe tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi ve Senatoda onaylanmasının ardından Başkan Biden’ın imzasına sunuldu.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, söz konusu tasarının Biden tarafından imzalandığı bildirildi. Geçici bütçe tasarısının ABD yerel saatiyle bu gece yarısından önce onaylanmasıyla hükümetin kapanmasının önüne geçildi.
Böylece, 1 Ekim 2022’de başlayan 2023 mali yılında hükümetin kapanmasını önlemeye yönelik 2’nci geçici bütçe yürürlüğe girmiş oldu.
Söz konusu geçici bütçenin yürürlüğe girmesi, 2023 mali yılı bütçesi üzerinde uzlaşı sağlanması için bir hafta daha süre kazandırdı.
Amerikan kanunlarına göre, Kongre, 1 Ekim’de başlayıp 30 Eylül’de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor.
Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar, geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.
Jake Sullivan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
Ukrayna krizi
ABD: Вarış müzakerelerinin zamanı henüz gelmedi, Ukrayna'ya en iyi pozisyonu sağlamak istiyoruz
20:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала