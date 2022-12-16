https://sputniknews.com.tr/20221216/abd-aris-muzakerelerinin-zamani-henuz-gelmedi-ukraynaya-en-iyi-pozisyonu-saglamak-istiyoruz-1064680169.html
ABD: Вarış müzakerelerinin zamanı henüz gelmedi, Ukrayna'ya en iyi pozisyonu sağlamak istiyoruz
ABD: Вarış müzakerelerinin zamanı henüz gelmedi, Ukrayna'ya en iyi pozisyonu sağlamak istiyoruz
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna'da çözüme yönelik barış görüşmelerinin başlama zamanının henüz gelmediğini savundu. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T20:08+0300
2022-12-16T20:08+0300
2022-12-16T20:08+0300
ukrayna krizi
abd
jake sullivan
rusya
ukrayna
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Rusya'nın Ukrayna'da çözüm için defaatle müzakere çağrısında bulunmaya devam ederken ABD'den müzakere sürecini yavaşlattıklarına dair bir itiraf geldi.Pensilvanya'da Carnegie Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansta konuşan Sullivan, Ukrayna'yla ilgili barış müzakerelerinin başlaması için gerekli koşulları değerlendirirken müzakerelerin zamanının henüz gelmediğini ifade etti.Sullivan, ABD'nin askeri yardıma devam edeceğini belirterek Kiev'in müzakere masasına otururken 'olası pozisyonların en iyisine' sahip olmasını sağlamaya çalıştıklarının altını çizdi.Başkan Joe Biden yönetiminin Ukrayna'nın savaşmaya devam etmesini sağlayabilmek için Kongre'de önemli miktarda kaynak talep ettiğini anımsatan Sullivan, bu kaynakların Beyaz Saray'a sunulacağından emin olduklarını kaydetti.
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abd, jake sullivan, rusya, ukrayna
abd, jake sullivan, rusya, ukrayna
ABD: Вarış müzakerelerinin zamanı henüz gelmedi, Ukrayna'ya en iyi pozisyonu sağlamak istiyoruz
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna'da çözüme yönelik barış görüşmelerinin başlama zamanının henüz gelmediğini savundu.
Rusya'nın Ukrayna'da çözüm için defaatle müzakere çağrısında bulunmaya devam ederken ABD'den müzakere sürecini yavaşlattıklarına dair bir itiraf geldi.
Pensilvanya'da Carnegie Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansta konuşan Sullivan, Ukrayna'yla ilgili barış müzakerelerinin başlaması için gerekli koşulları değerlendirirken müzakerelerin zamanının henüz gelmediğini ifade etti.
Sullivan, ABD'nin askeri yardıma devam edeceğini belirterek Kiev'in müzakere masasına otururken 'olası pozisyonların en iyisine' sahip olmasını sağlamaya çalıştıklarının altını çizdi.
Başkan Joe Biden yönetiminin Ukrayna'nın savaşmaya devam etmesini sağlayabilmek için Kongre'de önemli miktarda kaynak talep ettiğini anımsatan Sullivan, bu kaynakların Beyaz Saray'a sunulacağından emin olduklarını kaydetti.