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Avrupa Merkez Bankası'ndan 'faizde önemli ölçüde artışa devam' mesajı
Avrupa Merkez Bankası'ndan 'faizde önemli ölçüde artışa devam' mesajı
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, "Enflasyonun hala çok yüksek olması ve (ilerleyen süreçte) yukarıda kalacağının tahmin edilmesi... 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T05:32+0300
2022-12-16T05:32+0300
ekonomi
ecb
avrupa merkez bankası (ecb)
christine lagarde
faiz
faiz oranı
faiz artırımı
euro
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ECB Başkanı Christine Lagarde, bankanın aralık ayı toplantısında, üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarmasının ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında konuştu.Bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla Euro Bölgesi ekonomisinin yavaşladığını, Ukrayna’da devam eden kriz nedeniyle jeopolitik risklerin yüksek seyrettiğini belirten Lagarde, "Bugün faiz oranlarını yükseltmeye karar verdik. Enflasyonun hala çok yüksek olması ve (ilerleyen süreçte) yukarıda kalacağının tahmin edilmesi nedeniyle faiz oranlarını önemli ölçüde daha fazla yükseltmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.Küresel büyümenin sıkılaşan mali koşullar nedeniyle yavaşladığını ifade eden Lagarde, zayıf ekonominin biraz daha yüksek işsizlik oranları görülmesine yol açabileceğini söyledi.Lagarde, "Enerji ve gıda maliyetleri de ısrarla beklenenden daha uzun süre yüksek kalabilir. Dünya ekonomisi beklediğimizden daha keskin bir şekilde zayıflarsa Euro Bölgesi de büyüme önünde ek bir engel oluşturabilir" dedi.Enflasyonda yüzde 2 hedefine ulaşana kadar faiz artırımıLagarde, enflasyonda yüzde 2 seviyesine dönülmesi yönündeki hedefe ulaşana kadar politika faizinin istikrarlı bir hızda ve önemli ölçüde artırılmasının planladığını kaydetti.Euro'da yaşanan değer kaybının enflasyondaki artışta etkisi olduğunu ifade eden Lagarde, hükümetlerin, verilen mali destekleri ilerleyen dönemde yürürlükten kaldırmasıyla Euro Bölgesi'nde gelecekte enflasyonun yeniden artabileceği uyarısında bulundu.ECB'den yapılan açıklamada, Banka'nın, üç temel politika faizini 50 baz puan artırdığı belirtilerek, refinansman faizinin yüzde 2.50'ye, mevduat faizinin yüzde 2'ye ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 2.75'e yükseltildiği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20221215/avrupa-merkez-bankasi-faiz-yukseltmeyi-yavaslatti-50-baz-puan-artisla-2008den-beri-en-yuksek-duzey-1064633045.html
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ecb, avrupa merkez bankası (ecb), christine lagarde, faiz, faiz oranı, faiz artırımı, euro, ab, avrupa
ecb, avrupa merkez bankası (ecb), christine lagarde, faiz, faiz oranı, faiz artırımı, euro, ab, avrupa

Avrupa Merkez Bankası'ndan 'faizde önemli ölçüde artışa devam' mesajı

05:32 16.12.2022
© AP Photo / Michael ProbstAvrupa Merkez Bankası (ECB)
Avrupa Merkez Bankası (ECB) - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© AP Photo / Michael Probst
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, "Enflasyonun hala çok yüksek olması ve (ilerleyen süreçte) yukarıda kalacağının tahmin edilmesi nedeniyle faiz oranlarını önemli ölçüde daha fazla yükseltmeyi umuyoruz" dedi.
ECB Başkanı Christine Lagarde, bankanın aralık ayı toplantısında, üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarmasının ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla Euro Bölgesi ekonomisinin yavaşladığını, Ukrayna’da devam eden kriz nedeniyle jeopolitik risklerin yüksek seyrettiğini belirten Lagarde, "Bugün faiz oranlarını yükseltmeye karar verdik. Enflasyonun hala çok yüksek olması ve (ilerleyen süreçte) yukarıda kalacağının tahmin edilmesi nedeniyle faiz oranlarını önemli ölçüde daha fazla yükseltmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.
Küresel büyümenin sıkılaşan mali koşullar nedeniyle yavaşladığını ifade eden Lagarde, zayıf ekonominin biraz daha yüksek işsizlik oranları görülmesine yol açabileceğini söyledi.
Lagarde, "Enerji ve gıda maliyetleri de ısrarla beklenenden daha uzun süre yüksek kalabilir. Dünya ekonomisi beklediğimizden daha keskin bir şekilde zayıflarsa Euro Bölgesi de büyüme önünde ek bir engel oluşturabilir" dedi.

Enflasyonda yüzde 2 hedefine ulaşana kadar faiz artırımı

Lagarde, enflasyonda yüzde 2 seviyesine dönülmesi yönündeki hedefe ulaşana kadar politika faizinin istikrarlı bir hızda ve önemli ölçüde artırılmasının planladığını kaydetti.
Euro'da yaşanan değer kaybının enflasyondaki artışta etkisi olduğunu ifade eden Lagarde, hükümetlerin, verilen mali destekleri ilerleyen dönemde yürürlükten kaldırmasıyla Euro Bölgesi'nde gelecekte enflasyonun yeniden artabileceği uyarısında bulundu.
ECB'den yapılan açıklamada, Banka'nın, üç temel politika faizini 50 baz puan artırdığı belirtilerek, refinansman faizinin yüzde 2.50'ye, mevduat faizinin yüzde 2'ye ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 2.75'e yükseltildiği bildirildi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
EKONOMİ
Avrupa Merkez Bankası faiz yükseltmeyi yavaşlattı: 50 baz puan artışla 2008'den beri en yüksek düzey
Dün, 17:03
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