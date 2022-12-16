https://sputniknews.com.tr/20221216/aihm-siginmacilara-barinma-saglamayan-belcika-aleyhine-ihtiyati-tedbir-karari-aldi-1064682727.html

AİHM, sığınmacılara barınma sağlamayan Belçika aleyhine ihtiyati tedbir kararı aldı

AİHM, sığınmacılara barınma sağlamayan Belçika aleyhine ihtiyati tedbir kararı aldı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) uluslararası koruma talebinde bulunan 160 erkek sığınmacıya barınma sağlamaması nedeniyle Belçika aleyhine ihtiyatı... 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T22:23+0300

2022-12-16T22:23+0300

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sığınmacı krizi

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AİHM'den yapılan yazılı açıklamada, eylülden bu yana, 58'i refakatsiz çocuk olmak üzere 832 kişinin bu taleple başvuru yaptığını, bunlardan daha önce Brüksel iş mahkemesine dava açan 160'ının lehinde karar verildiği belirtildi.Açıklamada Belçika devletinin Brüksel iş mahkemesi tarafından verilen kararları halen uygulamadığı ifade edildi. Ayrıca 31 Ekim, 15 Kasım, 21 Kasım ve 1 Aralık'ta yüzlerce kişinin başvurusu nedeniyle Belçika'ya karşı ihtiyati tedbir kararı çıkarıldığı ifade edildi.AİHM, ihtiyati tedbir taleplerini, başvuran kişilerin geri dönülemeyen bir zarar riski altında olduğu durumlarda değerlendirip karara bağlıyor.Belçika'da sığınmacı krizi Belçika'da sığınma başvurusu yapanlara barınacak yer gösterilmemesiyle ilgili bir yılı aşkın süredir kriz yaşanıyor.Devlet, mülteci kabul merkezlerinin kapasitelerinin dolmasını gerekçe göstererek yükümlülüğünü yerine getirmiyor.Yüzlerce kişi, başvurusu alınsa da alınmasa da geceyi sokakta geçirmek zorunda kalıyor. Bu kişilere hiçbir sosyal hizmet sağlanmıyor.

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