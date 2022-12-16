https://sputniknews.com.tr/20221216/aihm-siginmacilara-barinma-saglamayan-belcika-aleyhine-ihtiyati-tedbir-karari-aldi-1064682727.html
AİHM, sığınmacılara barınma sağlamayan Belçika aleyhine ihtiyati tedbir kararı aldı
AİHM, sığınmacılara barınma sağlamayan Belçika aleyhine ihtiyati tedbir kararı aldı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) uluslararası koruma talebinde bulunan 160 erkek sığınmacıya barınma sağlamaması nedeniyle Belçika aleyhine ihtiyatı... 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T22:23+0300
2022-12-16T22:23+0300
2022-12-16T22:24+0300
dünya
belçika
ab
avrupa
ihtiyati tedbir
aihm
avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)
karar
sığınmacı
sığınmacı krizi
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AİHM'den yapılan yazılı açıklamada, eylülden bu yana, 58'i refakatsiz çocuk olmak üzere 832 kişinin bu taleple başvuru yaptığını, bunlardan daha önce Brüksel iş mahkemesine dava açan 160'ının lehinde karar verildiği belirtildi.Açıklamada Belçika devletinin Brüksel iş mahkemesi tarafından verilen kararları halen uygulamadığı ifade edildi. Ayrıca 31 Ekim, 15 Kasım, 21 Kasım ve 1 Aralık'ta yüzlerce kişinin başvurusu nedeniyle Belçika'ya karşı ihtiyati tedbir kararı çıkarıldığı ifade edildi.AİHM, ihtiyati tedbir taleplerini, başvuran kişilerin geri dönülemeyen bir zarar riski altında olduğu durumlarda değerlendirip karara bağlıyor.Belçika'da sığınmacı krizi Belçika'da sığınma başvurusu yapanlara barınacak yer gösterilmemesiyle ilgili bir yılı aşkın süredir kriz yaşanıyor.Devlet, mülteci kabul merkezlerinin kapasitelerinin dolmasını gerekçe göstererek yükümlülüğünü yerine getirmiyor.Yüzlerce kişi, başvurusu alınsa da alınmasa da geceyi sokakta geçirmek zorunda kalıyor. Bu kişilere hiçbir sosyal hizmet sağlanmıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221216/polonya-parlamentosu-ukraynalilardan-barinma-ucreti-alinmasini-iceren-yasayi-kabul-etti-1064649219.html
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belçika, ab, avrupa, ihtiyati tedbir, aihm, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm), karar, sığınmacı, sığınmacı krizi, göçmen
belçika, ab, avrupa, ihtiyati tedbir, aihm, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm), karar, sığınmacı, sığınmacı krizi, göçmen
AİHM, sığınmacılara barınma sağlamayan Belçika aleyhine ihtiyati tedbir kararı aldı
22:23 16.12.2022 (güncellendi: 22:24 16.12.2022) Abone ol
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) uluslararası koruma talebinde bulunan 160 erkek sığınmacıya barınma sağlamaması nedeniyle Belçika aleyhine ihtiyatı tedbir kararı aldı.
AİHM'den yapılan yazılı açıklamada, eylülden bu yana, 58'i refakatsiz çocuk olmak üzere 832 kişinin bu taleple başvuru yaptığını, bunlardan daha önce Brüksel iş mahkemesine dava açan 160'ının lehinde karar verildiği belirtildi.
Açıklamada Belçika devletinin Brüksel iş mahkemesi tarafından verilen kararları halen uygulamadığı ifade edildi. Ayrıca 31 Ekim, 15 Kasım, 21 Kasım ve 1 Aralık'ta yüzlerce kişinin başvurusu nedeniyle Belçika'ya karşı ihtiyati tedbir kararı çıkarıldığı ifade edildi.
AİHM, ihtiyati tedbir taleplerini, başvuran kişilerin geri dönülemeyen bir zarar riski altında olduğu durumlarda değerlendirip karara bağlıyor.
Belçika'da sığınmacı krizi
Belçika'da sığınma başvurusu yapanlara barınacak yer gösterilmemesiyle ilgili bir yılı aşkın süredir kriz yaşanıyor.
Devlet, mülteci kabul merkezlerinin kapasitelerinin dolmasını gerekçe göstererek yükümlülüğünü yerine getirmiyor.
Yüzlerce kişi, başvurusu alınsa da alınmasa da geceyi sokakta geçirmek zorunda kalıyor. Bu kişilere hiçbir sosyal hizmet sağlanmıyor.