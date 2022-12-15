https://sputniknews.com.tr/20221215/vedomosti-rusya-ulastirma-bakanligi-abden-rusyaya-kagit-karton-ithalatinin-yasaklanmasini-onerdi-1064641769.html

Vedomosti: Rusya Ulaştırma Bakanlığı, AB'den Rusya'ya kağıt-karton ithalatının yasaklanmasını önerdi

Vedomosti: Rusya Ulaştırma Bakanlığı, AB'den Rusya'ya kağıt-karton ithalatının yasaklanmasını önerdi

Rusya Ulaştırma Bakanlığı’nın, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden kağıt ve karton taşıyan tırların serbest geçişine yasak getirmeyi önerdi. Kısıtlama gıda... 15.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-15T20:13+0300

2022-12-15T20:13+0300

2022-12-15T20:13+0300

ekonomi

kağıt

karton

ab

ithalat

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Rus Vedomosti gazetesinin aktardığına göre, kağıt ve karton ithalatına olası yasak AB, Norveç, İngiltere ve Ukrayna’dan tırların girişine uygulanan ve 31 Aralık’ta vadesi dolacak olan yasağı uzatmaya yönelik kararın bir parçası olarak değerlendiriliyor.AB, Norveç, İngiltere ve Ukrayna’dan tırların girişine uygulanan yasağın, 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatılması bekleniyor.Vedomosti’nin görüştüğü uzmanlar, Rusya’da her tür ambalaj malzemesinin üretilmediğini kaydetti. Örneğin, etiket ve kendinden yapışkanlı kağıt ihraç ediliyor. Uzmanlara göre, Avrupa ülkelerinden kağıt ve karton ithalatının yasaklanması durumunda, Çin’den ithalat artacak.

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2022

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kağıt, karton, ab, ithalat