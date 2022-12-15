https://sputniknews.com.tr/20221215/turk-deri-perakendecisi-desanin-ceosu-celet-ulusta-daire-fiyatina-italyada-fabrika-aldik-1064615117.html
Türk deri perakendecisi Desa’nın CEO’su Çelet: Ulus’ta daire fiyatına İtalya’da fabrika aldık
Türk deri perakendecisi Desa’nın CEO’su Çelet: Ulus’ta daire fiyatına İtalya’da fabrika aldık
Türk deri perakendecisi Desa’nın CEO’su Burak Çelet, “İtalya’daki fabrikayı, Ulus’ta 2+1 daire fiyatına aldık. 2 bin metrekarelik alanda kurulan tesisin dörtte... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
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2022-12-15T11:15+0300
2022-12-15T12:11+0300
ekonomi
türkiye
deri
fabrika
üretim
italya
emlak
istanbul
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Türk deri perakendecisi Desa’nın CEO’su Burak Çelet İtalya’nın Toskana bölgesinde üretim tesisi kurduklarını belirtti. Habertürk’ten Yiğitcan Yıldız’ın haberine göre Türkiye’de 50 yıldır faaliyette olan deri perakendecisi Desa şirket yöneticisi Çelet şunları söyledi: Çelet, İtalya'daki tesis için 200’ün üzerinde başvuru aldıklarını, fakat ilk etapta 50 kişi istihdam edeceklerini söyledi.
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türkiye, deri, fabrika, üretim, italya, emlak, istanbul
Türk deri perakendecisi Desa’nın CEO’su Çelet: Ulus’ta daire fiyatına İtalya’da fabrika aldık
11:15 15.12.2022 (güncellendi: 12:11 15.12.2022) Abone ol
Türk deri perakendecisi Desa’nın CEO’su Burak Çelet, “İtalya’daki fabrikayı, Ulus’ta 2+1 daire fiyatına aldık. 2 bin metrekarelik alanda kurulan tesisin dörtte üçünün yenilenmesi tamamlandı” dedi.
Türk deri perakendecisi Desa’nın CEO’su Burak Çelet İtalya’nın Toskana bölgesinde üretim tesisi kurduklarını belirtti.
Habertürk’ten Yiğitcan Yıldız’ın haberine göre
Türkiye’de 50 yıldır faaliyette olan deri perakendecisi Desa şirket yöneticisi Çelet şunları söyledi:
“Fabrikayı, İstanbul Ulus’ta 2+1 daire fiyatına aldık. 2 bin metrekarelik bir alanda kurulan tesisin dörtte üçünün yenilenmesi tamamlandı. Ar-Ge ve üretim tesisi olarak planlanan ve bugüne kadar 2 milyon avro yatırım yapılan tesis, Mart 2023 itibarıyla tam kapasite üretime geçecek."
Çelet, İtalya'daki tesis için 200’ün üzerinde başvuru aldıklarını, fakat ilk etapta 50 kişi istihdam edeceklerini söyledi.