Türk deri perakendecisi Desa’nın CEO’su Çelet: Ulus’ta daire fiyatına İtalya’da fabrika aldık

“Fabrikayı, İstanbul Ulus’ta 2+1 daire fiyatına aldık. 2 bin metrekarelik bir alanda kurulan tesisin dörtte üçünün yenilenmesi tamamlandı. Ar-Ge ve üretim tesisi olarak planlanan ve bugüne kadar 2 milyon avro yatırım yapılan tesis, Mart 2023 itibarıyla tam kapasite üretime geçecek."