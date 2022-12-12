https://sputniknews.com.tr/20221212/bakan-nebati-2022-en-kotu-yil-olarak-tarihe-gececek-1064470626.html

Bakan Nebati: 2022, en kötü yıl olarak tarihe geçecek

Bakan Nebati: 2022, en kötü yıl olarak tarihe geçecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "2022, en kötü yıl olarak tarihe geçecek. 100 milyar dolar dış ticaret açığı, 50 milyar dolar cari açık söz konusu ama çok... 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T10:31+0300

2022-12-12T10:31+0300

2022-12-12T10:31+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

nureddin nebati

enflasyon

işsizlik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/04/1060782141_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e1044c006dacc8e03631a40415aa68fe.jpg

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ekonomim gazetesine değerlendirmelerde bulundu. Enflasyona dair konuşan Bakan Nebati, "Enflasyon aralık ayından itibaren düşmeye başlayacak…Vatandaş enflasyonda 'baz etkisi'ne değil, cebine bakar. Doğru, matematiksel bir düşüş göreceğiz ama hissedilecek gerileme de olacak" ifadelerini kullandı.Gıdada negatif enflasyon beklentisiBakan Nebati, emtia fiyatlarında düşüş yaşandığını belirterek "Örneğin iplik fiyatları çok geriledi. Pamuk fiyatı geçen yılın altına indi. Genelde emtia fiyatlarının inmesi, enflasyonun bir anlamda ithal yoluyla gelen tarafını ortadan kaldıracak. Enflasyonda baz etkisiyle gerileme mayıs ayına kadar sürecek. Ondan sonra da zaten geleneksel yaz mevsimi rahatlaması söz konusu olacak. Gıda ürünleri fiyatlarının enflasyona etkisinde negatife bile geçebiliriz" diye konuştu.Hazine ve Maliye Bakanı, yıl sonu enflasyon beklentilerinin yüzde 65 olduğunu sözlerine ekledi. Nebati, "Önümüzdeki yıl çok rahatız. Bütçede tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Enflasyon hedefimizi programa yüzde 24 koymuştuk. Orada en fazla yüzde 30’a doğru bir sapma söz konusu olabilir" değerlendirmesini yaptı.'Asgari ücretin enflasyonu fazla tetiklemesine yol açacak bir adım da atılmasa iyi olur'İhracatçıların, uzun süredir yatay seyirde olan Dolar/TL ile ilgili eleştirilerini kabul etmeyen Bakan Nebati, "Döviz kurundan boşuna şikayet etmesinler. Optimal noktanın çok uzağında değil. Dövizdeki artışlar benim enflasyon planımı bozar. Enflasyonu yukarı çekici etki yapabilir" dedi.Asgari ücrete dair konuşan Nureddin Nebati, "Asgari ücret artışı temmuz ayı ile birlikte yüzde 95’i buldu. Bu yılı yüzde 65 enflasyonla geride bırakacağız. Dolayısıyla asgari ücret artışı enflasyona 30 puan fark atmış olacak. Asgari ücretliye de, memura da, emekliye de ne verilse haklarıdır. Dar gelirliye, fakir fukaraya vermek bereket getirir" şeklinde konuştu. Nebati, 2023 yılı asgari ücreti için rakam belirtmezken "Asgari ücretin enflasyonu fazla tetiklemesine yol açacak bir adım da atılmasa iyi olur" diye konuştu.'Rusya'dan ufak ufak dövizler geliyor'Merkez Bankası'nın rezervlerini dair görüşlerini paylaşan Nebati, "Döviz rezervimiz 125 milyar doları buldu. Swap hariç rezerv 25 milyar dolar…Rusya’dan döviz ufak ufak geliyor. Bu bizim için çok iyi. Yani, Rusya’dan gelen turist bankalarımızda hesap açıyor. Dövizini bizim bankalarımızda tutuyor. Onlar da öyle büyük meblağlar halinde değil ama toplamında bize katkısı oluyor" ifadelerini kullandı.Nebati, Kur Korumalı Mevduat (KKM) konusunda "Bankalardaki mevduatın 4’te biri KKM. Ancak, artık yatay bir seyir izlemeye başladı. O nedenle KKM’de yeni bir uzatma gündeme gelmez" değerlendirmesini yaptı.Konut kredisi faizi mesajıNureddin Nebati, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan konut kampanyasının doğru bir adım olduğunu belirtti. Nebati, "Orta direğin hayali bir ev, bir otomobil sahibi olabilmektir değil mi? Sektör temsilcileri ile konuştuk. Tabi, onların beklentileri konut kredisi faizinin yüzde 0.65-0.99 düzeyine inmesi" dedi.Nebati, konut sektörü için uygulanacak "mortagage kredisi"nin vadesinin 15 yıl düzeyinde olabileceğini ve gelir gruplarına göre farklı faiz oranları uygulanabileceğini sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20221212/ekimde-issizlik-orani-yuzde-102-oldu-1064469375.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, nureddin nebati, enflasyon, işsizlik