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Rusya'daki bir petrol tesisi yakınlarında yangın: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Rusya'daki bir petrol tesisi yakınlarında yangın: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Rusya'nın Irkutsk bölgesinde bulunan bir petrol sahasında çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı bildirildi. 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T07:47+0300
2022-12-15T07:47+0300
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petrol
yangın
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Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, Irkutsk bölgesinde bulunan Angarsk şehrindeki petrol tesisinde yangın çıktığı, yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kaydedildi.Daha önce Irkutsk Valisi Igor Kobzev, Angarsk Petrokimya Şirketi'ne ait endüstriyel tesisteki 2 bin 500 metrekarelik bir alanda yer alan işleme ünitesinde yangın çıktığını bildirmişti. Kobzev, olayda yaralanan 5 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.Komitenin açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:Komite yangına ilişkin, tesislerde endüstriyel güvenliğin ihlali suçundan ceza davası başlatıldığını belirterek, teknik ve diğer belgelere el koyulduğunu, tesiste inceleme başlattığını ve tanıkları sorgulamaya başladığını da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20221209/moskovadaki-bir-alisveris-merkezinde-yangin-1-olu-1064369696.html
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rusya, petrol, yangın, irkutsk
rusya, petrol, yangın, irkutsk

Rusya'daki bir petrol tesisi yakınlarında yangın: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

07:47 15.12.2022
© Sputnik / Maksim Bogodvid / Multimedya arşivine gidinRusya- İtfaiye
Rusya- İtfaiye - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
© Sputnik / Maksim Bogodvid
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Rusya'nın Irkutsk bölgesinde bulunan bir petrol sahasında çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, Irkutsk bölgesinde bulunan Angarsk şehrindeki petrol tesisinde yangın çıktığı, yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Daha önce Irkutsk Valisi Igor Kobzev, Angarsk Petrokimya Şirketi'ne ait endüstriyel tesisteki 2 bin 500 metrekarelik bir alanda yer alan işleme ünitesinde yangın çıktığını bildirmişti. Kobzev, olayda yaralanan 5 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.
Komitenin açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:
"Soruşturmada elde edilen ilk verilere göre bugün yerel saatle sabah 6 sularında Irkutsk bölgesinin Angarsk kentsel bölgesindeki sanayi sitesinin işleme ünitesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle biri başından yaralanarak hastaneye kaldırılan 4 kişi yaralandı, 2 kişi de hayatını kaybetti."
Komite yangına ilişkin, tesislerde endüstriyel güvenliğin ihlali suçundan ceza davası başlatıldığını belirterek, teknik ve diğer belgelere el koyulduğunu, tesiste inceleme başlattığını ve tanıkları sorgulamaya başladığını da sözlerine ekledi.
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