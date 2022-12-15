https://sputniknews.com.tr/20221215/rusyadaki-bir-petrol-tesisi-yakinlarinda-yangin-2-kisi-oldu-4-kisi-yaralandi-1064608579.html

Rusya'daki bir petrol tesisi yakınlarında yangın: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Rusya'daki bir petrol tesisi yakınlarında yangın: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Rusya'nın Irkutsk bölgesinde bulunan bir petrol sahasında çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı bildirildi. 15.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-15T07:47+0300

2022-12-15T07:47+0300

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Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, Irkutsk bölgesinde bulunan Angarsk şehrindeki petrol tesisinde yangın çıktığı, yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kaydedildi.Daha önce Irkutsk Valisi Igor Kobzev, Angarsk Petrokimya Şirketi'ne ait endüstriyel tesisteki 2 bin 500 metrekarelik bir alanda yer alan işleme ünitesinde yangın çıktığını bildirmişti. Kobzev, olayda yaralanan 5 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.Komitenin açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:Komite yangına ilişkin, tesislerde endüstriyel güvenliğin ihlali suçundan ceza davası başlatıldığını belirterek, teknik ve diğer belgelere el koyulduğunu, tesiste inceleme başlattığını ve tanıkları sorgulamaya başladığını da sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20221209/moskovadaki-bir-alisveris-merkezinde-yangin-1-olu-1064369696.html

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