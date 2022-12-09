https://sputniknews.com.tr/20221209/moskovadaki-bir-alisveris-merkezinde-yangin-1-olu-1064369696.html

Moskova'daki bir alışveriş merkezinde yangın: 1 ölü

Moskova'daki bir alışveriş merkezinde yangın: 1 ölü

Rusya'nın Moskova bölgesindeki Khimki şehrinde bulunan Mega Khimki alışveriş merkezinde yangın çıktı. Dördüncü seviyede olduğu belirtilen yangında 1 kişi... 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T09:29+0300

2022-12-09T09:29+0300

2022-12-09T09:31+0300

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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Mega Khimki alışveriş merkezi bünyesindeki OBI isimli bir yapı mağazasında yangın çıktığını bildirdi. Yapı mağazasında bulunan boya ve aerosol içerikli malzemelerin patlaması nedeniyle yangının yaklaşık 7 bin metrekarelik alana yayıldığı kaydedildi.Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi intikal ederken, 5 üzerinden 4 büyüklüğünde olduğu belirtilen yangında en az 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.30 itfaiye görevlisi ve 9 yangın söndürme ekibinin katıldığı söndürme çalışmaları devam ediyor. Moskova bölge savcılığı yangına ilişkin soruşturma başlattı.İlk belirlemelerde yangının kundaklama sonucu meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulsa da, daha sonra acil durum yetkilileri yangına güvenlik protokollerinin ihlal edilmiş olmasının sebep olduğunu belirtti.

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