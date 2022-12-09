https://sputniknews.com.tr/20221209/moskovadaki-bir-alisveris-merkezinde-yangin-1-olu-1064369696.html
Moskova'daki bir alışveriş merkezinde yangın: 1 ölü
Moskova'daki bir alışveriş merkezinde yangın: 1 ölü
Rusya'nın Moskova bölgesindeki Khimki şehrinde bulunan Mega Khimki alışveriş merkezinde yangın çıktı. Dördüncü seviyede olduğu belirtilen yangında 1 kişi... 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T09:29+0300
2022-12-09T09:29+0300
2022-12-09T09:31+0300
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Mega Khimki alışveriş merkezi bünyesindeki OBI isimli bir yapı mağazasında yangın çıktığını bildirdi. Yapı mağazasında bulunan boya ve aerosol içerikli malzemelerin patlaması nedeniyle yangının yaklaşık 7 bin metrekarelik alana yayıldığı kaydedildi.Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi intikal ederken, 5 üzerinden 4 büyüklüğünde olduğu belirtilen yangında en az 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.30 itfaiye görevlisi ve 9 yangın söndürme ekibinin katıldığı söndürme çalışmaları devam ediyor. Moskova bölge savcılığı yangına ilişkin soruşturma başlattı.İlk belirlemelerde yangının kundaklama sonucu meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulsa da, daha sonra acil durum yetkilileri yangına güvenlik protokollerinin ihlal edilmiş olmasının sebep olduğunu belirtti.
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rusya, moskova, rusya acil durumlar bakanlığı, yangın, avm
rusya, moskova, rusya acil durumlar bakanlığı, yangın, avm
Moskova'daki bir alışveriş merkezinde yangın: 1 ölü
09:29 09.12.2022 (güncellendi: 09:31 09.12.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Rusya'nın Moskova bölgesindeki Khimki şehrinde bulunan Mega Khimki alışveriş merkezinde yangın çıktı. Dördüncü seviyede olduğu belirtilen yangında 1 kişi hayatını kaybederken, söndürme çalışmaları devam ediyor.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Mega Khimki alışveriş merkezi bünyesindeki OBI isimli bir yapı mağazasında yangın çıktığını bildirdi. Yapı mağazasında bulunan boya ve aerosol içerikli malzemelerin patlaması nedeniyle yangının yaklaşık 7 bin metrekarelik alana yayıldığı kaydedildi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi intikal ederken, 5 üzerinden 4 büyüklüğünde olduğu belirtilen yangında en az 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
30 itfaiye görevlisi ve 9 yangın söndürme ekibinin katıldığı söndürme çalışmaları devam ediyor.
Moskova bölge savcılığı yangına ilişkin soruşturma başlattı.
İlk belirlemelerde yangının kundaklama sonucu meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulsa da, daha sonra acil durum yetkilileri yangına güvenlik protokollerinin ihlal edilmiş olmasının sebep olduğunu belirtti.