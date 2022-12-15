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Rüşvet soruşturmasından yakalanan Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar adliyeye sevk edildi
Rüşvet soruşturmasından yakalanan Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar adliyeye sevk edildi
Beşiktaş Belediyesi'ndeki 'rüşvet' soruşturması çerçevesinde Kastamonu’nun Tosya ilçesinde gözaltına alınan Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T08:42+0300
2022-12-15T08:42+0300
türkiye
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beşiktaş
beşiktaş belediyesi
rüşvet
murat hazinedar
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, irtikap ve rüşvet" suçlarını işlediği tespit edilen Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve eski yönetimine operasyon başlatılmıştı. Düzenlenen operasyon kapsamında Kastamonu’nun Tosya ilçesinde gözaltına alınan ve sorgulanmak üzere emniyete götürülen Hazinedar ve diğer şüpheliler sabah saatlerinde getirildikleri Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından Hazinedar ve diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20221214/eski-besiktas-belediye-baskani-hazinedarin-yakalanma-anina-ait-detaylar-ortaya-cikti-1064560630.html
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istanbul, beşiktaş, beşiktaş belediyesi, rüşvet, murat hazinedar
istanbul, beşiktaş, beşiktaş belediyesi, rüşvet, murat hazinedar

Rüşvet soruşturmasından yakalanan Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar adliyeye sevk edildi

08:42 15.12.2022
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞBeşiktaş Belediyesi'ndeki 'rüşvet' soruşturması çerçevesinde Kastamonu’nun Tosya ilçesinde gözaltına alınan Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve diğer şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Beşiktaş Belediyesi'ndeki 'rüşvet' soruşturması çerçevesinde Kastamonu’nun Tosya ilçesinde gözaltına alınan Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve diğer şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ
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Beşiktaş Belediyesi'ndeki 'rüşvet' soruşturması çerçevesinde Kastamonu’nun Tosya ilçesinde gözaltına alınan Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve diğer şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, irtikap ve rüşvet" suçlarını işlediği tespit edilen Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve eski yönetimine operasyon başlatılmıştı.
Düzenlenen operasyon kapsamında Kastamonu’nun Tosya ilçesinde gözaltına alınan ve sorgulanmak üzere emniyete götürülen Hazinedar ve diğer şüpheliler sabah saatlerinde getirildikleri Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Sağlık kontrolünün ardından Hazinedar ve diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
TÜRKİYE
Rüşvet soruşturmasından yakalanan Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar İstanbul’a getirildi
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