Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221214/eski-besiktas-belediye-baskani-hazinedarin-yakalanma-anina-ait-detaylar-ortaya-cikti-1064560630.html
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar’ın yakalanma anına ait detaylar ortaya çıktı
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar’ın yakalanma anına ait detaylar ortaya çıktı
Beşiktaş Belediyesindeki 'rüşvet' soruşturması çerçevesinde firari eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın D-100 karayolunda bir araç ile seyir halindeyken... 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T09:03+0300
2022-12-14T09:03+0300
türkiye
istanbul
beşiktaş
beşiktaş belediyesi
murat hazinedar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0d/1064548916_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fe2b4b0a9a0f72296244d2c5aba6bf0f.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, irtikap ve rüşvet' suçlarını işlediği iddia edilen Beşiktaş Belediyesinin eski yönetimine operasyon başlatılmıştı. Firari olarak aranan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar akşam saatlerinde Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Hazinedar’ın, Tosya Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından İstanbul’a götürüleceği öğrenilirken, yakalanma anına ait detaylar ortaya çıktı.Hazinedar’ın D-100 karayolunda içerisinde bulunduğu araç, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Tosya ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı. D-100 Karayolu Tosya geçişindeki polis kontrol noktasındaki polis ekiplerini fark ederek, Tosya Sanayi Sitesine giren araçtaki Hazinedar, kısa süre sonra ekipler tarafından gözaltına alındı. Öte yandan, Hazinedar’ın Ordu’nun Fatsa ilçesinden İstanbul’a giderken yakalandığı öğrenildi.Hazinedar, Tosya ilçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından, saat 02.30’da İstanbul Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0d/1064548916_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_40bf46bb2157f7689ae077d60f12ea6d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, beşiktaş, beşiktaş belediyesi, murat hazinedar
istanbul, beşiktaş, beşiktaş belediyesi, murat hazinedar

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar’ın yakalanma anına ait detaylar ortaya çıktı

09:03 14.12.2022
© İHAEski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
© İHA
Abone olTelegram
Beşiktaş Belediyesindeki 'rüşvet' soruşturması çerçevesinde firari eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın D-100 karayolunda bir araç ile seyir halindeyken polis ekipleri tarafından takibe alınarak gözaltına alındığı ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, irtikap ve rüşvet' suçlarını işlediği iddia edilen Beşiktaş Belediyesinin eski yönetimine operasyon başlatılmıştı.
Firari olarak aranan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar akşam saatlerinde Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Hazinedar’ın, Tosya Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından İstanbul’a götürüleceği öğrenilirken, yakalanma anına ait detaylar ortaya çıktı.
Hazinedar’ın D-100 karayolunda içerisinde bulunduğu araç, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Tosya ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı.
D-100 Karayolu Tosya geçişindeki polis kontrol noktasındaki polis ekiplerini fark ederek, Tosya Sanayi Sitesine giren araçtaki Hazinedar, kısa süre sonra ekipler tarafından gözaltına alındı. Öte yandan, Hazinedar’ın Ordu’nun Fatsa ilçesinden İstanbul’a giderken yakalandığı öğrenildi.
Hazinedar, Tosya ilçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından, saat 02.30’da İstanbul Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала