https://sputniknews.com.tr/20221214/eski-besiktas-belediye-baskani-hazinedarin-yakalanma-anina-ait-detaylar-ortaya-cikti-1064560630.html

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar’ın yakalanma anına ait detaylar ortaya çıktı

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar’ın yakalanma anına ait detaylar ortaya çıktı

Beşiktaş Belediyesindeki 'rüşvet' soruşturması çerçevesinde firari eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın D-100 karayolunda bir araç ile seyir halindeyken... 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T09:03+0300

2022-12-14T09:03+0300

2022-12-14T09:03+0300

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istanbul

beşiktaş

beşiktaş belediyesi

murat hazinedar

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, irtikap ve rüşvet' suçlarını işlediği iddia edilen Beşiktaş Belediyesinin eski yönetimine operasyon başlatılmıştı. Firari olarak aranan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar akşam saatlerinde Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Hazinedar’ın, Tosya Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından İstanbul’a götürüleceği öğrenilirken, yakalanma anına ait detaylar ortaya çıktı.Hazinedar’ın D-100 karayolunda içerisinde bulunduğu araç, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Tosya ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı. D-100 Karayolu Tosya geçişindeki polis kontrol noktasındaki polis ekiplerini fark ederek, Tosya Sanayi Sitesine giren araçtaki Hazinedar, kısa süre sonra ekipler tarafından gözaltına alındı. Öte yandan, Hazinedar’ın Ordu’nun Fatsa ilçesinden İstanbul’a giderken yakalandığı öğrenildi.Hazinedar, Tosya ilçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından, saat 02.30’da İstanbul Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.

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istanbul, beşiktaş, beşiktaş belediyesi, murat hazinedar