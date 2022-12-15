https://sputniknews.com.tr/20221215/manchester-city-dunya-kupasindan-55-milyon-dolar-kazanacak-1064624428.html

Manchester City, Dünya Kupası'ndan 5.5 milyon dolar kazanacak

Manchester City, Dünya Kupası'ndan 5.5 milyon dolar kazanacak

2022 FIFA Dünya Kupası'nda 16 oyuncusu forma giyen İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin kasasına 5,5 milyon dolar girecek. 15.12.2022, Sputnik Türkiye

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spor

manchester city

fifa

manchester united

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FIFA, Kulüp Yardımları Programı kapsamında, bir kulübün oyuncusunun turnuvada geçirdiği gün sayısı ve Dünya Kupası başlamadan önceki bir haftalık resmi hazırlık dönemi için yaklaşık 209 milyon dolar dağıtacak.Bu yardım programında en büyük pay Manchester City'nin olacak. Turnuvada 16 oyuncusu forma giyen İngiliz ekibine 5.58 milyon dolar ödeme yapılacak.Turnuvaya toplam 17 oyuncu gönderen ancak bunların 8'i İspanya Milli Takımı'yla son 16 turunda evine dönen Barcelona, 4.1 milyon dolar yardım alacak.Premier Lig takımlarından Manchester United 13 oyuncu için 3,6 milyon, 12 oyuncusu organizasyonda yer alan Chelsea 3 milyon, Tottenham da 11 oyuncu için 2.8 milyon dolar gelir elde edecek.Kulüpler 2010 Dünya Kupası'ndan bu yana FIFA'dan yardım alıyor. Ödemeler, maçlarda oynayıp oynamadıklarına bakılmaksızın tüm oyuncular için yapılıyor.FIFA, başvuruda bulunan kulüplere her oyuncu için grup aşamasında 180 bin, son 16 turunda 220 bin, çeyrek finalde 280 bin, yarı finalde 320 bin ve finalde de 370 bin dolar ödüyor.En çok Beşiktaş kazandıFutbolcuların son iki yılda forma giydikleri takımların da değerlendirildiği hesaplamada, turnuvaya kadrosundan 4 futbolcu gönderen Beşiktaş, kasasına 1 milyon 55 bin dolar koydu.2022 FIFA Dünya Kupası’nda Beşiktaşlı Romain Saiss (Fas), Wout Weghorst (Hollanda), Atiba Hutchinson (Kanada) ve Georges-Kevin Nkoudou (Kamerun) milli takımlarının başarısı için mücadele ederken, siyah-beyazlılar eski futbolcuları Domagoj Vida (Hırvatistan), Cyle Larin (Kanada) ve Michy Batshuayi'den de (Belçika) bonus kazandı.Süper Lig’den 5 futbolcuyla Katar’a en fazla oyuncu gönderen Galatasaray, bu isimlerin turnuvaya erken veda etmesi nedeniyle 512 bin dolar gelir elde etti. Sarı-kırmızılı futbolculardan Fernando Muslera, Lucas Torreira (Uruguay), Haris Seferovic (İsviçre), Dries Mertens (Belçika) ve Victor Nelsson (Danimarka), kupa heyecanı yaşadı. Galatasaray, eski futbolcu ABD’li Deandre Yedlin’den de bonus aldı.Süper Lig takımlarından en çok gelir elde eden üçüncü takım Hatayspor oldu. Samuel Adekugbe’yi Kanada Milli Takımı’na gönderen Hatayspor, eski kalecisi Munir Muhammedi’nin Fas kadrosunda yer almasıyla 430 bin dolarlık gelirin sahibi oldu.Kupaya Michy Batshuayi (Belçika) ve Enner Valencia’yi (Ekvador) gönderen Fenerbahçe’nin kasasına ise 297 bin dolar girdi. Sarı-lacivertliler, Napoli’de forma giyen eski futbolcusu Güney Koreli Kim Min Jae’den de bonus elde etti.

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