https://sputniknews.com.tr/20221215/istanbulda-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-alternatif-guzergahlar-aciklandi-1064624829.html
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak: Alternatif güzergahlar açıklandı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak: Alternatif güzergahlar açıklandı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı üzerine 6 siyasi parti liderinin de katılacağı miting öncesi, valilik bazı yolların trafiğe... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T14:19+0300
2022-12-15T14:19+0300
2022-12-15T14:19+0300
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saraçhane
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İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane Meydanı'nda saat 16.00'daki toplanma çağrısı sonrası, valilik bazı yolların kapatılacağını açıkladı.İstanbul Valiliği'nin açıklaması şöyle:Alternatif güzergahlar ise şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20221215/ekrem-imamoglu-bana-verilen-bu-anlamsiz-ve-hukuksuz-cezayi-basarimin-odulu-olarak-goruyorum-1064618418.html
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türkiye, istanbul, valilik, saraçhane, yol
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak: Alternatif güzergahlar açıklandı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı üzerine 6 siyasi parti liderinin de katılacağı miting öncesi, valilik bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.
İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane Meydanı'nda saat 16.00'daki toplanma çağrısı sonrası, valilik bazı yolların kapatılacağını açıkladı.
İstanbul Valiliği'nin açıklaması şöyle:
"Fatih İlçesi Saraçhane Meydanında bugün yapılacak toplanma nedeniyle trafiğe kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıya çıkarılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Trafiğe kapatılacak yollar ( Kapama Saati 14.00 – Program Bitimi ) - Macar Kardeşler Caddesi (İtfaiye ışıklar ile 15 Temmuz Şehitleri Caddesi Şehzadebaşı Camii ışıklar arası ve buraya çıkan tüm sokak ve caddeler iki yönlü trafiğe kapatılacaktır.) - 15 Temmuz Şehitleri Caddesi - Gençtürk Caddesinden Şehzadebaşı Caddesi istikametine giden akım Ağa Yokuşu Sokağa yönlendirilecek (Gençtürk Caddesinden Şehzadebaşı Caddesine çıkış kapatılacaktır.)"
Alternatif güzergahlar ise şöyle: