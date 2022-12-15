İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak: Alternatif güzergahlar açıklandı

"Fatih İlçesi Saraçhane Meydanında bugün yapılacak toplanma nedeniyle trafiğe kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıya çıkarılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Trafiğe kapatılacak yollar ( Kapama Saati 14.00 – Program Bitimi ) - Macar Kardeşler Caddesi (İtfaiye ışıklar ile 15 Temmuz Şehitleri Caddesi Şehzadebaşı Camii ışıklar arası ve buraya çıkan tüm sokak ve caddeler iki yönlü trafiğe kapatılacaktır.) - 15 Temmuz Şehitleri Caddesi - Gençtürk Caddesinden Şehzadebaşı Caddesi istikametine giden akım Ağa Yokuşu Sokağa yönlendirilecek (Gençtürk Caddesinden Şehzadebaşı Caddesine çıkış kapatılacaktır.)"