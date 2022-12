Ekrem İmamoğlu: Bana verilen bu anlamsız ve hukuksuz cezayı başarımın ödülü olarak görüyorum

https://sputniknews.com.tr/20221215/ekrem-imamoglu-bana-verilen-bu-anlamsiz-ve-hukuksuz-cezayi-basarimin-odulu-olarak-goruyorum-1064618418.html

İstanbul büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında verilen 2 yıl 7 ay hapsi cezası kararına ilişkin olarak, "Bana verilen bu anlamsız ve hukuksuz... 15.12.2022, Sputnik Türkiye

İmamoğlu, "Allahıma şükür genel başkanımızın huzurunda ilk gündü gibi bugün de başım dik alnım açık göğsümü gere gere söylüyorum hepinizin huzurunda 2023 yılı çok güzel olacak. İstanbul'dan işimizi yapmaya devam edeceğiz, işimizin başındayız" ifadelerini kullandı.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezası verilmesinin Türkiye gündeminde yarattığı tartışmalar sürüyor. “Dr. Mustafa Kemal Gavuzoğlu ve Bedriye Gavuzoğlu Vakfı Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Temel Atma Töreni”nde Kılıçdaroğlu ve büyükşehir belediye başkanları İmamoğlu ile programa katıldı.GündemEkrem İmamoğlu: Bana verilen bu anlamsız ve hukuksuz cezayı başarımın ödülü olarak görüyorum"2023 yılı çok güzel olacak, İstanbul'dan işimizi yapmaya devam edeceğiz"📷15 Aralık 2022 11:49İstanbul büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında verilen siyasi yasak ve hapis cezası için "Bana verilen bu anlamsız ve hukuksuz cezayı başarımın ödülü olarak görüyorum" dedi. İmamoğlu, "Allahıma şükür genel başkanımızın huzurunda ilk gündü gibi bugün de başım dik alnım açık göğsümü gere gere söylüyorum hepinizin huzurunda 2023 yılı çok güzel olacak. İstanbul'dan işimizi yapmaya devam edeceğiz, işimizin başındayız" ifadelerini kullandı.Ardından konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekrem başkan konuşurken düşündüm, hangi gerekçeyle siyasi yasak getirmeye çalışıyorlar. Bana akıllı bir gerekçe söylesinler. Yalova belediye başkanımız burada. Aylardır görevine başlatılmıyor. Bütün bu haksızlıkları biliyoruz. Belki bizim eksiğimiz, haksızlıkları geniş kitlelere aktarmak konusunda biraz nazlıyız. Oysa bunu anlatmalıyız. Bizler ülkemizi seviyoruz. Ama bir ülkenin yöneticileri o ülkeyi yaşanamaz hale getirirlerse bize düşen bir sorumluluk var, halkı aydınlatmak" ifadelerini kullandı.Ads by Kioskedİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezası verilmesinin Türkiye gündeminde yarattığı tartışmalar sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 10 Büyükşehir Belediye Başkanı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ceza kararı sonrası ilk mesaisinde yalnız bırakmadı. “Dr. Mustafa Kemal Gavuzoğlu ve Bedriye Gavuzoğlu Vakfı Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Temel Atma Töreni”nde Kılıçdaroğlu ve büyükşehir belediye başkanları İmamoğlu ile programa katıldı.İmamoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:“Hep bir aradayız. Bizi bir araya getiren aslında çok güzel bir organizasyon, siz bakmayın dün olan bitene biz bugün çok daha hayırlı bir iş için bir araya gelmiş olduk. Burada geleceğe dair İstanbul'un yaş almış büyüklerine güzel hizmetler sunacağımız bir merkezin temelini atıyoruz. Bu temel 200 milyon lirayı aşkın bir yatırımla önümüzdeki yıl bu zamanlara kadar hizmete açacağımız bir temel atma töreni. Şimdiden hayırlı olsun."İstanbul'da 150 günde 150 proje kampanyamızın sonuna geliyoruz""İstanbul'da 150 günde 150 proje kampanyamızın sonuna geliyoruz. 15 gün sonra bu kampanyamızı bitirmiş olacağız. Bu kampanyamız esnasında 168 noktada 199 projeye eriştiğimizi belirtmek isterim. Daha da sevindirici bir hususu paylaşmak isterim önümüzdeki Şubat-Mart-Nisan ayları içerisinde İstanbul'umuzda en az 150 projenin daha temel atmasını yapacağımızı paylaşmak istiyorum."Hem katılımcılığı hem şeffaflığı İBB çatısı altında hissettirdik""Bizi bu sürece yolculuğa çıktığımız andan itibaren motive eden en önemli şey bu dönemin ruhu gereği milletimize olan sorumluluğumuz ve onlarla olan ideallerde buluştuğumuz bağımız. İlk günden itibaren şehrimizin ihtiyaçlarını, taleplerini can kulağıyla dinledik. Bir toplumu yönetirken onlarla birlikte karar almadan başarıya ulaşmak mümkün değil. Hem katılımcılığı hem şeffaflığı İBB çatısı altında hissettirdik. Kıymetli Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etmek isterim. Ben bu şehrin gelmiş geçmiş en demokrat belediye başkanı olmak isterim demiştim. Kendimize çizdiğimiz bu yolculuk hiçbir zaman şaşmadı.İmamoğlu'ndan teşekkür"Aynen Bedriye Hanım gibi kurumumuza güven duyup kurumumuzla işbirliği yapıp kurumumuza bağış yapıp, bizimle iş üretme gayreti içerisinde olan vatandaşlarımızla bir önceki döneme göre 30-40 kat civarında bağışın ve bizimle iş birliği yapan insanımızın sayısının ve rakamının arttığını da belirtmek istiyorum. Bu aslında bir seçimde aldığınız oy kadar kıymetli. Size duyulan güvenin tescili gibi bir durum. Bu sürecin oluşmasına önce bizi bir araya getiren Bedriye Hanımla bu süreci tek tek takip eden bürokraside arkadaşlarım var ama aynı zamanda Emel Bilenoğlu Hanımefendiye de teşekkür etmek istiyorum. Bu hayırlı işi hiçbir zaman bırakmadı. Yine özellikle bu süreçte bu köyün hamisi, bu köyün yerlisi bu köyün aynı zamanda muhtarı Cemil Hekimoğlu’na da teşekkür ediyoruz. Cemil Bey belki de köyünün kaderini değiştirecek hamlenin de vesilesi oldu. Karadeniz’in bu bölümü ve malum yeni havalimanının yapılması bu coğrafyayı tümden alabora etti, çok yordu. Geçmişteki taş ocakları sonrasındaki hafriyat alanları ve sonrasında 8-9 yıl yeni havalimanının vahşi bir biçimdeki inşaat süreci bu bölgenin insanlarını mağdur etti."Biz İstanbul’un her noktasında büyük hizmetler yapmayı kaybedilen zaman dilimini kazanmayı önceleyen bir dönem yönetiyoruz. Gurur tablosu olarak şunu söyleyebilirim İstanbul’un 39 ilçesine de eşit bakan bir belediye başkanı ve her ilçe belediyesi ile irtibat kuran bir belediye başkanı olmayı başardığımızı paylaşmak istiyorum.Bizim ülkemizde bazen hiçbir başarı cezasız kalmaz. Böyle bir bakış açısı da var. Ben de bana verilen bu anlamsız ve hukuksuz cezayı başarımın ödülü olarak görüyorum."Sosyal yardım ve destekleri inanılamaz ölçüde artırmamız olmamız ve plansızlıktan bir avuç insanı kayırma duygusundan iş yapma duygusunu unuttuları bir dönemden böylesi bir döneme dönüşmek tabii ki onları çok kızdırdı ve bizi cezalandırmak istiyorlar. Aslında o kötü akıllarını ve kötü zihinlerini kötülük dolu kalplarını Binali Bey’e mi Sisi’ye mi oy vereceksiniz diye meydanlarda bağırdıklarında anlamak gerekiyordu. İnsanları nasıl ayrıştırdıklarını… halbuki ben bu memleketin bir evladıyım. Allahını seversen Sisi ne biz ne! Bunu diline dolayan bir akıl memleketin bir köyünde doğmuş bu memleketin bir evladına bunu diyen akıldan başka bir maharet bekleyemezsiniz. Dolayısıyla birkaç kelime önemli bir tanesi hak yememek ve hakkını yedirmemek. İlk gündeki herkesin huzurunda ifade edeyim ki hiç kimsenin hakkını yemedim hakkımı da yedirmeyeceğim. mertlerin kazandığı namertlerin kaybettiği bir dönemi yaşatacağız. allah kimseye itibar kaybı yaşatmasın. Allahıma şükür genel başkanımızın huzurunda ilk gündü gibi bugün de başım dik alnım açık göğsümü gere gere söylüyorum hepinizin huzurunda 2023 yılı çok güzel olacak. İstanbul'dan işimizi yapmaya devam edeceğiz, işimizin başındayız."

