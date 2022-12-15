https://sputniknews.com.tr/20221215/hindistanda-22-kisi-sahte-ickiden-hayatini-kaybetti-1064614848.html

Hindistan'da 31 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti

Hindistan'da 31 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti

Hindistan'ın Bihar eyaletinin Saran ilçesinde sahte içki tüketen 31 kişinin öldüğü, hastaneye kaldırılan 20 kişiden birkaçının görme yetisini kaybettiği... 15.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-15T11:11+0300

2022-12-15T11:11+0300

2022-12-15T11:44+0300

dünya

hindistan

sahte içki

can kaybı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103309/24/1033092435_0:131:2464:1517_1920x0_80_0_0_5cc03401d57130913ff5e4cfc287cc66.jpg

Hindistan'ın Bihar eyaletinin Saran ilçesinde içki üretiminin, satışının ve tüketiminin yasak olduğu üç köyde, alkollü içki sattıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.Yetkililer, sahte içki tüketen 31 kişinin öldüğünü, hastaneye kaldırılan 20 kişiden birkaçının görme yetisini kaybettiğini söyledi.Bihar eyaletinde 2016'dan beri alkol satmak ve tüketmek yasak.Temmuzda Gujarat eyaletinde 39 kişi sahte içki nedeniyle yaşamını yitirmişti.Ülkede 2019'da sahte içkiden Assam eyaletinde 133 ve Uttar Pradeş eyaletinde 80 kişi ölmüştü.Hindistan'ın Pencap eyaletinde de Ağustos 2020'de sahte içki sebebiyle 86 kişi hayatını kaybetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221106/meksikadaki-cadilar-bayrami-partisinde-sahte-alkol-zehirlenmesi-1063116114.html

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hindistan, sahte içki, can kaybı