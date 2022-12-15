https://sputniknews.com.tr/20221215/hindistanda-22-kisi-sahte-ickiden-hayatini-kaybetti-1064614848.html
Hindistan'da 31 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti
Hindistan'da 31 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti
Hindistan'ın Bihar eyaletinin Saran ilçesinde sahte içki tüketen 31 kişinin öldüğü, hastaneye kaldırılan 20 kişiden birkaçının görme yetisini kaybettiği... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T11:11+0300
2022-12-15T11:11+0300
2022-12-15T11:44+0300
dünya
hindistan
sahte içki
can kaybı
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Hindistan'ın Bihar eyaletinin Saran ilçesinde içki üretiminin, satışının ve tüketiminin yasak olduğu üç köyde, alkollü içki sattıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.Yetkililer, sahte içki tüketen 31 kişinin öldüğünü, hastaneye kaldırılan 20 kişiden birkaçının görme yetisini kaybettiğini söyledi.Bihar eyaletinde 2016'dan beri alkol satmak ve tüketmek yasak.Temmuzda Gujarat eyaletinde 39 kişi sahte içki nedeniyle yaşamını yitirmişti.Ülkede 2019'da sahte içkiden Assam eyaletinde 133 ve Uttar Pradeş eyaletinde 80 kişi ölmüştü.Hindistan'ın Pencap eyaletinde de Ağustos 2020'de sahte içki sebebiyle 86 kişi hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221106/meksikadaki-cadilar-bayrami-partisinde-sahte-alkol-zehirlenmesi-1063116114.html
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hindistan, sahte içki, can kaybı
hindistan, sahte içki, can kaybı
Hindistan'da 31 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti
11:11 15.12.2022 (güncellendi: 11:44 15.12.2022) Abone ol
Hindistan'ın Bihar eyaletinin Saran ilçesinde sahte içki tüketen 31 kişinin öldüğü, hastaneye kaldırılan 20 kişiden birkaçının görme yetisini kaybettiği açıklandı.
Hindistan'ın Bihar eyaletinin Saran ilçesinde içki üretiminin, satışının ve tüketiminin yasak olduğu üç köyde, alkollü içki sattıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
Yetkililer, sahte içki tüketen 31 kişinin öldüğünü, hastaneye kaldırılan 20 kişiden birkaçının görme yetisini kaybettiğini söyledi.
Bihar eyaletinde 2016'dan beri alkol satmak ve tüketmek yasak.
Temmuzda Gujarat eyaletinde 39 kişi sahte içki nedeniyle yaşamını yitirmişti.
Ülkede 2019'da sahte içkiden Assam eyaletinde 133 ve Uttar Pradeş eyaletinde 80 kişi ölmüştü.
Hindistan'ın Pencap eyaletinde de Ağustos 2020'de sahte içki sebebiyle 86 kişi hayatını kaybetmişti.