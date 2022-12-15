Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221215/hindistanda-22-kisi-sahte-ickiden-hayatini-kaybetti-1064614848.html
Hindistan'da 31 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti
Hindistan'da 31 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti
Hindistan'ın Bihar eyaletinin Saran ilçesinde sahte içki tüketen 31 kişinin öldüğü, hastaneye kaldırılan 20 kişiden birkaçının görme yetisini kaybettiği... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T11:11+0300
2022-12-15T11:44+0300
dünya
hindistan
sahte içki
can kaybı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103309/24/1033092435_0:131:2464:1517_1920x0_80_0_0_5cc03401d57130913ff5e4cfc287cc66.jpg
Hindistan'ın Bihar eyaletinin Saran ilçesinde içki üretiminin, satışının ve tüketiminin yasak olduğu üç köyde, alkollü içki sattıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.Yetkililer, sahte içki tüketen 31 kişinin öldüğünü, hastaneye kaldırılan 20 kişiden birkaçının görme yetisini kaybettiğini söyledi.Bihar eyaletinde 2016'dan beri alkol satmak ve tüketmek yasak.Temmuzda Gujarat eyaletinde 39 kişi sahte içki nedeniyle yaşamını yitirmişti.Ülkede 2019'da sahte içkiden Assam eyaletinde 133 ve Uttar Pradeş eyaletinde 80 kişi ölmüştü.Hindistan'ın Pencap eyaletinde de Ağustos 2020'de sahte içki sebebiyle 86 kişi hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221106/meksikadaki-cadilar-bayrami-partisinde-sahte-alkol-zehirlenmesi-1063116114.html
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103309/24/1033092435_133:0:2330:1648_1920x0_80_0_0_84b9d382f5fdf8f89e3977dbb6b00223.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hindistan, sahte içki, can kaybı
hindistan, sahte içki, can kaybı

Hindistan'da 31 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti

11:11 15.12.2022 (güncellendi: 11:44 15.12.2022)
© AFP 2022 / MUSTAFA OZER Rakı
Rakı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
© AFP 2022 / MUSTAFA OZER
Abone olTelegram
Hindistan'ın Bihar eyaletinin Saran ilçesinde sahte içki tüketen 31 kişinin öldüğü, hastaneye kaldırılan 20 kişiden birkaçının görme yetisini kaybettiği açıklandı.
Hindistan'ın Bihar eyaletinin Saran ilçesinde içki üretiminin, satışının ve tüketiminin yasak olduğu üç köyde, alkollü içki sattıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
Yetkililer, sahte içki tüketen 31 kişinin öldüğünü, hastaneye kaldırılan 20 kişiden birkaçının görme yetisini kaybettiğini söyledi.
Bihar eyaletinde 2016'dan beri alkol satmak ve tüketmek yasak.
Temmuzda Gujarat eyaletinde 39 kişi sahte içki nedeniyle yaşamını yitirmişti.
Ülkede 2019'da sahte içkiden Assam eyaletinde 133 ve Uttar Pradeş eyaletinde 80 kişi ölmüştü.
Hindistan'ın Pencap eyaletinde de Ağustos 2020'de sahte içki sebebiyle 86 kişi hayatını kaybetmişti.
Meksika - Cadılar Bayramı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2022
DÜNYA
Meksika’daki Cadılar Bayramı partisinde sahte alkol zehirlenmesi
6 Kasım, 00:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала