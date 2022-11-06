https://sputniknews.com.tr/20221106/meksikadaki-cadilar-bayrami-partisinde-sahte-alkol-zehirlenmesi-1063116114.html

Meksika’daki Cadılar Bayramı partisinde sahte alkol zehirlenmesi

Meksika’daki Cadılar Bayramı partisinde sahte alkol zehirlenmesi

Meksika’da düzenlenen Cadılar Bayramı partisinde çok sayıda genç sahte alkolden zehirlendi. 06.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-06T00:49+0300

2022-11-06T00:49+0300

2022-11-06T00:49+0300

dünya

meksika

sahte içki

zehirlenme

cadılar bayramı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/06/1063115957_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_84ff56cce3ee2c438bb833902b5974e7.jpg

Meksika'nın Puebla eyaletinin San Manuel semtinde düzenlenen Cadılar Bayramı partisinde sahte alkol krizi yaşandı.Partinin düzenlendiği salonda bulunan çok sayıda genç, satılan sahte içkilerden zehirlenerek fenalaştı. Zehirlenen bazı gençlerin bilincini kaybederek bayıldığı, bazılarının ise istifra ettiği görüldü.Partiye katılanların çoğunun 18 yaşın altında lise öğrencisi olduğu belirtilirken, zehirlenen gençler yardım için ailelerini çağırdı. Partide bulunan gençler ve bazı aileler, organizatörlerin sahte içki sattıkları için zehirlendiklerini ifade etti.Bazı anne babalar sahte içki ile çocuklarının zehirlenmesine neden olan organizatörlerden şikayetçi olacaklarını söyledi.Olay sonrası partinin düzenlendiği salonun dışında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sahte alkolden zehirlenmiş 8 genç görülüyor.Bazı gençlerin bilinçsizce yerde yatması dikkat çekerken, olayın görgü tanıkları partiye yüzlerce kişinin katıldığını, sahte içkiden zehirlenenlerin sayısının çok daha yüksek olduğunu belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20221101/meksikada-bir-kopek-agzinda-insan-basiyla-dolasirken-goruntulendi-1062934064.html

meksika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meksika, sahte içki, zehirlenme, cadılar bayramı