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https://sputniknews.com.tr/20221106/meksikadaki-cadilar-bayrami-partisinde-sahte-alkol-zehirlenmesi-1063116114.html
Meksika’daki Cadılar Bayramı partisinde sahte alkol zehirlenmesi
Meksika’daki Cadılar Bayramı partisinde sahte alkol zehirlenmesi
Meksika’da düzenlenen Cadılar Bayramı partisinde çok sayıda genç sahte alkolden zehirlendi. 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T00:49+0300
2022-11-06T00:49+0300
dünya
meksika
sahte içki
zehirlenme
cadılar bayramı
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Meksika'nın Puebla eyaletinin San Manuel semtinde düzenlenen Cadılar Bayramı partisinde sahte alkol krizi yaşandı.Partinin düzenlendiği salonda bulunan çok sayıda genç, satılan sahte içkilerden zehirlenerek fenalaştı. Zehirlenen bazı gençlerin bilincini kaybederek bayıldığı, bazılarının ise istifra ettiği görüldü.Partiye katılanların çoğunun 18 yaşın altında lise öğrencisi olduğu belirtilirken, zehirlenen gençler yardım için ailelerini çağırdı. Partide bulunan gençler ve bazı aileler, organizatörlerin sahte içki sattıkları için zehirlendiklerini ifade etti.Bazı anne babalar sahte içki ile çocuklarının zehirlenmesine neden olan organizatörlerden şikayetçi olacaklarını söyledi.Olay sonrası partinin düzenlendiği salonun dışında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sahte alkolden zehirlenmiş 8 genç görülüyor.Bazı gençlerin bilinçsizce yerde yatması dikkat çekerken, olayın görgü tanıkları partiye yüzlerce kişinin katıldığını, sahte içkiden zehirlenenlerin sayısının çok daha yüksek olduğunu belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20221101/meksikada-bir-kopek-agzinda-insan-basiyla-dolasirken-goruntulendi-1062934064.html
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meksika, sahte içki, zehirlenme, cadılar bayramı
meksika, sahte içki, zehirlenme, cadılar bayramı

Meksika’daki Cadılar Bayramı partisinde sahte alkol zehirlenmesi

00:49 06.11.2022
© AFP 2022 / JULIO CESAR AGUILARMeksika - Cadılar Bayramı
Meksika - Cadılar Bayramı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2022
© AFP 2022 / JULIO CESAR AGUILAR
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Meksika’da düzenlenen Cadılar Bayramı partisinde çok sayıda genç sahte alkolden zehirlendi.
Meksika'nın Puebla eyaletinin San Manuel semtinde düzenlenen Cadılar Bayramı partisinde sahte alkol krizi yaşandı.
Partinin düzenlendiği salonda bulunan çok sayıda genç, satılan sahte içkilerden zehirlenerek fenalaştı. Zehirlenen bazı gençlerin bilincini kaybederek bayıldığı, bazılarının ise istifra ettiği görüldü.
Partiye katılanların çoğunun 18 yaşın altında lise öğrencisi olduğu belirtilirken, zehirlenen gençler yardım için ailelerini çağırdı. Partide bulunan gençler ve bazı aileler, organizatörlerin sahte içki sattıkları için zehirlendiklerini ifade etti.
Bazı anne babalar sahte içki ile çocuklarının zehirlenmesine neden olan organizatörlerden şikayetçi olacaklarını söyledi.

Olay sonrası partinin düzenlendiği salonun dışında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sahte alkolden zehirlenmiş 8 genç görülüyor.
Bazı gençlerin bilinçsizce yerde yatması dikkat çekerken, olayın görgü tanıkları partiye yüzlerce kişinin katıldığını, sahte içkiden zehirlenenlerin sayısının çok daha yüksek olduğunu belirtti.
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