https://sputniknews.com.tr/20221101/meksikada-bir-kopek-agzinda-insan-basiyla-dolasirken-goruntulendi-1062934064.html
Meksika'da bir köpek, ağzında insan başıyla dolaşırken görüntülendi
Meksika'da bir köpek, ağzında insan başıyla dolaşırken görüntülendi
Meksika'da bir köpek, ağzından insan kafası sarkmış halde sokakta dolaşırken görüntülendi. Köpeğin taşıdığı insan başı, yetkililer tarafından alınarak adli tıp... 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T13:20+0300
2022-11-01T13:20+0300
2022-11-01T13:20+0300
dünya
meksika
köpek
kartel
kartel savaşı
baş
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Meksika'nın Zacatecas kentinde bir köpek, ağzında insan kafası taşıyarak dolaşırken görüntülendi.Köpeğin, boynundan ısırıp taşıdığı insan başını yemek üzere başka bir yere taşıdığı tahmin edildi.İsmi açıklanmayan bir kolluk kuvveti yetkilisi tarafından Fox News'e yapılan açıklamada, cesedin Çarşamba günü Monte Escobedo kasabasında yaşanan bir kartel savaşından kalma olduğunu söyledi. Cesedin, 'mesaj vermek üzere' parçalara ayrılarak bir bankamatiğe bırakıldığı belirtildi.Köpeğin, polis henüz olay yerine gelmeden cesedin başını alarak kaçtıği tahmin ediliyor. Polis tarafından köpeğin ağzından alınan insan başı, incelenmek üzere adli tıp ekiplerine teslim edildi.
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meksika, köpek, kartel, kartel savaşı, baş
meksika, köpek, kartel, kartel savaşı, baş
Meksika'da bir köpek, ağzında insan başıyla dolaşırken görüntülendi
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Meksika'da bir köpek, ağzından insan kafası sarkmış halde sokakta dolaşırken görüntülendi. Köpeğin taşıdığı insan başı, yetkililer tarafından alınarak adli tıp ekibine teslim edildi.
Meksika'nın Zacatecas kentinde bir köpek, ağzında insan kafası taşıyarak dolaşırken görüntülendi.
Köpeğin, boynundan ısırıp taşıdığı insan başını yemek üzere başka bir yere taşıdığı tahmin edildi.
İsmi açıklanmayan bir kolluk kuvveti yetkilisi tarafından Fox News'e yapılan açıklamada, cesedin Çarşamba günü Monte Escobedo kasabasında yaşanan bir kartel savaşından kalma olduğunu söyledi. Cesedin, 'mesaj vermek üzere' parçalara ayrılarak bir bankamatiğe bırakıldığı belirtildi.
Köpeğin, polis henüz olay yerine gelmeden cesedin başını alarak kaçtıği tahmin ediliyor. Polis tarafından köpeğin ağzından alınan insan başı, incelenmek üzere adli tıp ekiplerine teslim edildi.