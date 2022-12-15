https://sputniknews.com.tr/20221215/haluk-leventten-elon-muska-bak-elon-papaz-olacagiz-seninle-bu-gidisle-1064629963.html

Haluk Levent'ten Elon Musk'a: Bak Elon, papaz olacağız seninle bu gidişle

Haluk Levent'ten Elon Musk'a: Bak Elon, papaz olacağız seninle bu gidişle

Şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya hesabından Elon Musk'a 'beğeni' tepkisi gösterdi ve "Beğeni yapmadığım halde beğeni yapmışım gibi twitler görüyorum, bu... 15.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-15T15:45+0300

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haluk levent

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Şarkıcı Haluk Levent, Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'a tepki gösterdi.Levent, sosyal medya hesabı üzerinden, beğenmediği halde bazı gönderilerin 'beğenilmiş' gibi gösterildiğini söyledi. Ünlü şarkıcı, Elon Musk'ı da etiketleyerek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20221215/ozel-jetini-izleyen-hesaba-dava-acan-musk-putin-biden-dahil-kisi-konumu-paylasan-hesaplari-kapatti-1064621981.html

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haluk levent, elon musk, twitter , sosyal medya, like, beğeni, seren serengil