https://sputniknews.com.tr/20221215/haluk-leventten-elon-muska-bak-elon-papaz-olacagiz-seninle-bu-gidisle-1064629963.html
Haluk Levent'ten Elon Musk'a: Bak Elon, papaz olacağız seninle bu gidişle
Haluk Levent'ten Elon Musk'a: Bak Elon, papaz olacağız seninle bu gidişle
Şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya hesabından Elon Musk'a 'beğeni' tepkisi gösterdi ve "Beğeni yapmadığım halde beğeni yapmışım gibi twitler görüyorum, bu... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T15:45+0300
2022-12-15T15:45+0300
2022-12-15T15:45+0300
yaşam
haluk levent
elon musk
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sosyal medya
like
beğeni
seren serengil
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Şarkıcı Haluk Levent, Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'a tepki gösterdi.Levent, sosyal medya hesabı üzerinden, beğenmediği halde bazı gönderilerin 'beğenilmiş' gibi gösterildiğini söyledi. Ünlü şarkıcı, Elon Musk'ı da etiketleyerek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20221215/ozel-jetini-izleyen-hesaba-dava-acan-musk-putin-biden-dahil-kisi-konumu-paylasan-hesaplari-kapatti-1064621981.html
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haluk levent, elon musk, twitter , sosyal medya, like, beğeni, seren serengil
haluk levent, elon musk, twitter , sosyal medya, like, beğeni, seren serengil
Haluk Levent'ten Elon Musk'a: Bak Elon, papaz olacağız seninle bu gidişle
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Şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya hesabından Elon Musk'a 'beğeni' tepkisi gösterdi ve "Beğeni yapmadığım halde beğeni yapmışım gibi twitler görüyorum, bu gidişle papaz olacağız" dedi.
Şarkıcı Haluk Levent, Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'a tepki gösterdi.
Levent, sosyal medya hesabı üzerinden, beğenmediği halde bazı gönderilerin 'beğenilmiş' gibi gösterildiğini söyledi. Ünlü şarkıcı, Elon Musk'ı da etiketleyerek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili Elon Musk! Beğeni yapmadığım halde beğeni yapmışım gibi twitler görüyorum. 1 ay önce de 9 beğeni silmiştim yine sildim şimdi. Hadi politik twit bi yana Seren Serengil Gülcan Bali ile kavga etti twitini niye beğeneyim ya? Bak Elon! Papaz olacağız seninle bu gidişle."